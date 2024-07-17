Mobiele apps van Capital.com

Ontdek CFD's en knock-outs en leer handelen met behulp van onze intuïtieve en interactieve mobiele apps.

De voordelen van mobiel handelen

Profiteer van een slimme feed die u rechtstreeks de meest relevante financiële nieuwsberichten verschaft.

Handelsapp

Krijg toegang tot 5,500 internationale markten met behulp van CFD's en knock-outs, waaronder aandelen, indexen, cryptocurrencies en forex.


- Stel onmiddellijke prijsalarmen in
- Identificeer nieuwe mogelijkheden met meer dan 100 technische indicatoren
- Beperk uw risico met stop-losses*en take-profit orders
- Toegang tot educatie en marktanalyses


*Stop-losses zijn mogelijk niet gegarandeerd.

Investmate

Voordat u gaat oefenen met een demorekening, raden wij u aan om onze handige educatieve app Investmate te downloaden, zodat u ook mobiel kunt leren.


- Kies uit zes educatieve doelstellingen en maak ze af
- Meer dan 30 cursussen met korte lessen die slechts drie minuten in beslag nemen
- De cursussen en lessen worden gepresenteerd in de vorm van handige kaartjes

Waarom Capital.com? Onze cijfers spreken voor zich.

Capital.com groep
857K+
Handelaren wereldwijd
110K+
Actieve klanten per maand
24/7
Klantenservice
100
Technische indicatoren

Lees onze beoordelingen om meer te weten te komen

Lees de feedback van onze klanten1, ongeacht hun ervaringsniveau.
2025-01-14
B******** F***** S****

Werkt gemakkelijk en hoop mogelijk heden

2025-05-23
M****

Ik gebruik al jaren capital,vooral het onbeperkt gebruik van een demo account vind ik erg nuttig om strategieën te testen daarnaast kan men op een live account met kleine posities handelen om zo ervaring op te doen met live traden, ook de vele instellingen o.a. voor wat betreft de hefboom is handig ,tevens is het laten uitbetalen van je winsten erg rap, gebeurt meestal binnen 4 uur, dan staat het al op je eigen externe wallet ,

2024-10-04
J***** L******

Overzichtelijk, snel en duidelijk en de ondersteuning is top.

2024-09-20
K* K*****

Overzichtelijk app, duidelijke informaties en goede en snelle service.

2024-07-18
k****

Het is leuk en eenvoudig, ik ben een beginnende, maar het is goed duidelijk en veel informatie.

2024-09-18
J****G****

Heb zelf alleen nog een demo account maar wel een fijne app om te oefenen

2025-03-31
G***** K****

Ik ben zeer goed en snel geholpen.

2025-04-12
M******* F*****

Super blij mee, werkt fantastisch samen met tradingview

2024-07-17
S****

Dat het vertrouwd is. Tot nu toe is het allemaal perfekt verlopen

2024-11-29
j***** D* J***

Het lukte me niet om geld naar me eigen rekening over te boeken, maar ik ben fantastisch geholpen door de helpdesk! Dezelfde dag was het geld overgemaakt. Echt fantastische klantenservice heel netjes en behulpzaam.

Dit zijn onze 4- & 5-sterrenbeoordelingen. Om te voldoen aan de GDPR-vereisten en de privacy van de gebruikers te waarborgen, zijn hun specifieke gegevens bewust anoniem gemaakt.

