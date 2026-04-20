Combineer de vertrouwde MetaTrader-tools met onze bekroonde service, lage spreads en uitstekende toegang tot alle activaklassen.

Hoe Capital.com MT5 naar een hoger niveau tilt

MT5, aangedreven door Capital.com

Handel op een betrouwbaar, next-gen MT5-platform – ondersteund door onze transparante prijzen, meertalige ondersteuning en brede marktoegang.

Bekroonde crypto-CFD’s

Winnaar van ‘Most Cryptos’ en ‘Best Crypto Trading’ bij de 2025 ForexBrokers.com Awards. Toegang tot een van de breedste assortimenten aan crypto-CFD’s beschikbaar op MT5.

Maximale automatiseringsmogelijkheden

Volledige toegang tot Expert Advisors (EAs) – zonder beperkingen. Geniet van volledige vrijheid om je strategie te automatiseren, terug te testen met tickdata en te handelen op jouw manier.

Enorm aanbod aan activa

100 forex pairs, 30 cryptocurrencies, 30 commodities, 20 Indexen en geselecteerde aandelen
Waarom handelaren kiezen voor MetaTrader 5

MetaTrader 5 (MT5) is een snel en flexibel handelsplatform voor forex, aandelen, indexen, crypto en grondstoffen. Het biedt geavanceerdere grafieken, meer ordertypen en diepere aanpassingsmogelijkheden dan MT4.

21 tijdsframes, 38+ ingebouwde indicatoren en 44 analytische objecten

64-bit, multi-threaded architectuur voor meer stabiliteit en uitvoeringssnelheid

Ondersteuning voor algoritmische handel via EAs en de MQL5-ontwikkelomgeving

Bouw en pas je eigen indicatoren, scripts en handelsrobots aan

Zes ordertypen, waaronder buy stop-limits en sell stop-limits

Uitvoering in vier modi – instant, market, request en exchange – om aan te sluiten bij jouw handelsstijl

Verbind je Capital.com-account met MT5

Het instellen van MetaTrader 5 op Capital.com duurt slechts een paar minuten.

Stap 1

Open je Capital.com-account om MT5 te activeren (zorg dat je al geverifieerd bent om te handelen).

Stap 2

Maak je MT5-account aan in onze app of via het webplatform door de instructies in onze stapsgewijze handleiding te volgen.
Hoe maak je een MT5-account aan

Stap 3

Download MT5 voor mobiel, web of laptop. Voer je MT5-inloggegevens in in de MT5-client. Je bent nu klaar om te handelen met MT5.
Waar je je MT5-inloggegevens kunt vinden

Download MT5

Ontdek handel van topkwaliteit met Capital.com

Gebruiksvriendelijk platform

Verhandel meer dan 5,500 markten op een overzichtelijk platform en app - speciaal ontwikkeld voor de weergave van alle belangrijkste informatie, zonder overbodige extra's.
Een betrouwbare internationale broker

Sluit u aan bij de meer dan 857,000+ handelaren van over de hele wereld. Het vertrouwen bij onze klanten is zo groot dat ze reeds meer dan $1 biljoen bij ons verhandeld hebben.1
Transparante en aantrekkelijke tarieven

0% commissie, altijd. 0% overnight financiering op aandelen zonder hefboomwerking en crypto-CFD's. Bekijk de andere kosten die in rekening worden gebracht in onze overzichtelijke tariefstructuur.
Alles wat u nodig hebt om uw handelsavontuur te beginnen

Vergelijk verschillende markten op razendsnelle grafieken. Zoek verhandelbare patronen met meer dan 100 indicatoren. Handel onmiddellijk op basis van het nieuws op het platform. Naadloze integratie met TradingView en MT4. Er is nog veel meer, maar we hebben niet genoeg tekstruimte!
Andere manieren waarop wij u bijstaan in uw handelsavontuur

Uw markten, uw leverage

Handel in CFD's op de Frankrijk 40, EUR/USD, goud, aandelen en duizenden andere effecten, en kies de gewenste hefboomwerking.
Word een betere handelaar

Ontdek ons uitgebreide aanbod aan gratis educatief materiaal waarmee u uw handelskennis kunt verruimen - marktgidsen, handelsstrategieën en nog veel meer.
Wat is het verschil tussen MetaTrader 5 en MetaTrader 4?

Functie

MT5

MT4

Tijdsframes

 21

9

Technische indicatoren

80+

30

Economische kalender

✔️

Strategie tester

Multi-threaded

Single-threaded

Hedging

✔️

✔️

Activaklassen

Meer (incl. aandelen, ETF’s)

Forex & CFD’s

FAQ's

Wat is MetaTrader 5?

MetaTrader 5 (MT5) is een multi-asset handelsplatform dat bekendstaat om zijn geavanceerde grafiektools, snelle uitvoering en ondersteuning voor algoritmische handel. Het wordt wereldwijd gebruikt door handelaren die meer controle en maatwerk in hun handelsstrategieën willen.

Hoe gebruik je MetaTrader 5

Begin met het downloaden van MT5 op je apparaat (Mac, Windows, mobiel of web). Log in met je Capital.com inloggegevens, verken vervolgens de tools van het platform – stel grafieken in, voeg indicatoren toe en voer transacties rechtstreeks uit via de interface.

Hoe te handelen op MetaTrader 5

Eenmaal ingelogd, kies je je markt, selecteer je het ordertype (markt of in afwachting), stel je handelsgrootte in en klik je op Kopen of Verkopen. MT5 ondersteunt zes typen pending orders, stop-loss en take-profit niveaus, en one-click trading voor snellere uitvoering.

