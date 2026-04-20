21 tijdsframes, 38+ ingebouwde indicatoren en 44 analytische objecten
64-bit, multi-threaded architectuur voor meer stabiliteit en uitvoeringssnelheid
Ondersteuning voor algoritmische handel via EAs en de MQL5-ontwikkelomgeving
Bouw en pas je eigen indicatoren, scripts en handelsrobots aan
Zes ordertypen, waaronder buy stop-limits en sell stop-limits
Uitvoering in vier modi – instant, market, request en exchange – om aan te sluiten bij jouw handelsstijl
Het instellen van MetaTrader 5 op Capital.com duurt slechts een paar minuten.
|
Functie
|
MT5
|
MT4
|
Tijdsframes
|
21
|
9
|
Technische indicatoren
|
80+
|
30
|
Economische kalender
|
✔️
|
❌
|
Strategie tester
|
Multi-threaded
|
Single-threaded
|
Hedging
|
✔️
|
✔️
|
Activaklassen
|
Meer (incl. aandelen, ETF’s)
|
Forex & CFD’s
MetaTrader 5 (MT5) is een multi-asset handelsplatform dat bekendstaat om zijn geavanceerde grafiektools, snelle uitvoering en ondersteuning voor algoritmische handel. Het wordt wereldwijd gebruikt door handelaren die meer controle en maatwerk in hun handelsstrategieën willen.
Begin met het downloaden van MT5 op je apparaat (Mac, Windows, mobiel of web). Log in met je Capital.com inloggegevens, verken vervolgens de tools van het platform – stel grafieken in, voeg indicatoren toe en voer transacties rechtstreeks uit via de interface.
Eenmaal ingelogd, kies je je markt, selecteer je het ordertype (markt of in afwachting), stel je handelsgrootte in en klik je op Kopen of Verkopen. MT5 ondersteunt zes typen pending orders, stop-loss en take-profit niveaus, en one-click trading voor snellere uitvoering.