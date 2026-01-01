Dankzij tientallen jaren aan leidinggevende ervaring in financiën en handel, zijn we een van de snelst groeiende brokers van Europa geworden, door innovatieve oplossingen te creëren die handelaren in staat stellen om betere beslissingen te maken.
Viktor is een Britse tech-ondernemer met een scherp oog voor het identificeren van marktbepalende, disruptieve tech-first ondernemingen. Hij investeert in disruptieve technologie via zijn wereldwijde investeringsvehikel, VP Capital, sinds 2001.
Het was zijn voorliefde om eersteklas technologie te combineren sterk gemotiveerde teams van mensen, wat hem ertoe bracht om Capital.com op te richten in 2016. Sindsdien is Capital.com uitgegroeid tot een van de snelst groeiende handelsplatforms ter wereld, met kantoren in het VK, Europa, Australië en het Midden-Oosten.
Christoforos sloot zich aan bij het team van Capital.com in november 2016, met tientallen jaren ervaring in de verzekerings- en financiële sector. Hij begon zijn carrière als Actuaris in de herverzekeringsbemiddeling en werkte vervolgens nog drie jaar in effectenbemiddeling, waar hij opklom van Junior Dealer tot Risk Manager. Hij trad bij ons in dienst als Head of Risk, voordat hij Chief Risk Officer en later Head of Operations werd.
Hij behaalde een BSc in Wiskunde aan Leeds University en een MSc in Actuarial Science aan City, University of London (nu City St George’s).
Rupert sloot zich in juni 2022 aan bij Capital.com, na meer dan 15 jaar in handels- en salesfuncties in het VK en de VS. Na een aantal jaren op de dealing desk bij IG te hebben gewerkt, werd hij Deputy Head of Dealing voor FX- en cryptoproducten. In 2017 werd hij benoemd tot CEO van IG US, waar hij het bedrijf oprichtte, toezichthouders goedkeuring liet geven en het vervolgens uitbouwde tot een belangrijke nieuwe speler in de Amerikaanse FX-markt.
Als CEO van Capital.com UK houdt Rupert toezicht op de Britse activiteiten en zorgt hij voor afstemming met de wereldwijde strategie van de groep.
Tarik Chebib is verantwoordelijk voor de uitbreiding van Capital.com naar nieuwe, snelgroeiende markten in de regio. Met meer dan tien jaar ervaring in de handelsbemiddeling sector, trad Tarik in juli 2021 toe tot Capital.com als Chief Revenue Officer, voordat hij een jaar later overstapte naar de rol van regionaal CEO. Hij is gevestigd in Dubai en leidt momenteel onze nieuw gelicentieerde dochteronderneming in de VAE. Hij heeft gedurende zijn carrière verschillende senior managementfuncties bekleed, waaronder Head of Sales bij IG, en meer recentelijk, Head of Middle East bij Pepperstone.
Hij heeft een MSc in Management van de Cass Business School en een Bachelor in Bedrijfskunde van de Brunel University London.
Thomas McCrickard is de Chief Executive Officer van Capital Com Australië en leidt de strategie, het toezicht op regelgeving en de operaties van het bedrijf in de regio.
Met meer dan tien jaar ervaring in de wereldwijde financiële markten heeft Thomas leidinggevende functies bekleed in derivatenhandel, risicobeheer en strategie in zowel Londen als Melbourne. Hij is sinds december 2023 directeur van Capital Com Australia en leidt het bedrijf door belangrijke fasen van ontwikkeling en groei. Thomas heeft een BSc in Bedrijfsmathematica en Statistiek van de London School of Economics and Political Science.
Ariel trad in maart 2021 toe tot Capital.com. Hij begon zijn loopbaan 18 jaar geleden bij Ernst & Young, waar hij Senior Auditor was voor aan Nasdaq genoteerde hightechbedrijven. Daarna werkte hij als Senior Controller in de start-upwereld én bij multinationals, zoals de Franse Alstom Energy Group (overgenomen door General Electric). Meer recentelijk werkte hij drie jaar bij het social trading platform eToro, als Hoofd Financiën in Europa.
Ariel is een gecertificeerd registeraccountant en heeft een BA in Accounting, Management en Economie, evenals een MBA in Financieel Management.
Sheena trad in september 2023 in dienst bij Capital.com met een aanzienlijk track record in het leiden van teams in Europa en het Midden-Oosten op alle gebieden van wetgeving en compliance. Voorafgaand aan Capital.com was Sheena de Chief Compliance Officer bij ADSS. Sheena heeft meer dan een decennium van haar vroege carrière doorgebracht bij CMC Markets, waar ze opklom van Compliance Assistant tot Head of Compliance voor het VK en Europa.
Ze behaalde een Bachelor in Rechten aan Queen Mary University of London en een Master in International Public Policy aan UCL.
Sasha is Chief Product Officer bij Capital.com en leidt de ontwikkeling van ons wereldwijde platform en de gebruikerservaring. Met een sterke achtergrond in productmanagement, fintech en klantgerichte innovatie brengt hij een passie mee voor het bouwen van intuïtieve, schaalbare producten die echte gebruikersbehoeften oplossen. Sasha heeft ervaring in het leiden van cross-functionele teams in meerdere markten en richt zich op productgroei door data, design thinking en het stimuleren van hoge prestaties. Vóór Capital.com was Sasha Head of Product voor Revolut Wealth & Trading en Credit.
Als Chief Information and Security Officer bij Capital.com leidt Pavel de wereldwijde strategie van het bedrijf op het gebied van informatiebeveiliging, IT, infrastructuur, platformoperaties en naleving van regelgeving. Sinds zijn aantreden in 2018 speelt hij een cruciale rol in het versterken van de beveiligingspositie van Capital.com en het bouwen van een robuuste, schaalbare technologische basis om snelle groei in een gereguleerde fintech-omgeving te ondersteunen. Met diepgaande expertise in cybersecurity, IT-management en risicobeheer zorgt Pavel voor een cultuur van cyberweerbaarheid en regelgevingsgereedheid, waardoor Capital.com voorop blijft lopen in veilige en wendbare financiële technologie.
Eugene Lemesh leidt de wereldwijde people-strategie van Capital.com, met een focus op talentontwikkeling, organisatiegroei en het bevorderen van een inclusieve cultuur met hoge prestaties. Met uitgebreide ervaring in HR-leiderschap binnen dynamische, snelgroeiende omgevingen houdt hij toezicht op de gehele employee lifecycle, van werving en bereidheid tot leren, DEI en leiderschapsontwikkeling. Eugene staat bekend om het ontwerpen van people-first strategieën die aansluiten bij bedrijfsdoelstellingen, innovatie ondersteunen en mensen in staat stellen te groeien in elke fase van hun loopbaan.
Sinds hij in 2016 bij het bedrijf kwam, speelt Nikolai een belangrijke rol in de bevordering van groei – van de vroege start-upfase tot het wereldwijde bedrijf dat het nu is. Met zijn gave voor het ontwikkelen van talent en het laten groeien van bedrijven in de snelgroeiende fintech-sector heeft Nikolai met succes leidinggegeven aan diverse kernfuncties, variërend van juridische zaken en operations tot groei en marketing.
Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring in businessgroei en investeringen en behaalde een PhD in Rechten.
Voordat Valentina haar expertise bij Capital.com inbracht, werkte ze als Lead Legal Counsel en Administrative or Managing Director bij diverse bedrijven in de IT-, media-, vastgoed- en financiële sector.
Daaraan voorafgaand was Valentina Associate bij een regionaal topadvocatenkantoor. Valentina behaalde een Bachelor in Legal Regulation of Commercial Activities aan de Belarusian State University en voltooide het Professional Management programma aan de IPM Business School. Momenteel rondt ze haar LLM af aan King’s College London, in het programma International Financial and Commercial Law.
Elpida trad in 2024 in dienst bij Capital.com, met meer dan 10 jaar internationale ervaring in customer operations, onboarding, betalingen en backoffice-transformatie. Als Head of Operations leidt ze belangrijke functies die de klantervaring verbeteren en de bedrijfsvoering stroomlijnen. Daarvoor bekleedde ze leidinggevende functies in fintech, waaronder Senior VP of Customer Operations en Head of Safekeeping, waar ze wereldwijde teams aanstuurde, automatisering doorvoerde en de dienstverlening verbeterde.
Vitalii Kedyk is een doorgewinterde expert in digitale activa, met bijna tien jaar ervaring in het bevorderen van innovatie in crypto en Web3. Sinds 2017 werkte hij bij verschillende gereguleerde crypto-exchanges en was hij medeoprichter van CryptoUK, waar hij bijdroeg aan de vroege ontwikkeling van cryptoregulering in het VK.
Voorafgaand aan Capital.com was Vitalii Head of Strategy bij Currency.com, waar hij strategische initiatieven leidde en met succes een M&A-proces begeleidde dat begin 2025 werd afgerond. Bij Capital.com richt hij zich op de uitbreiding van het crypto-aanbod van het platform, waarbij hij zijn diepgaande kennis van cryptomarkten, digitale financiën en regelgevende kaders inzet.
1 De gepresenteerde informatie heeft betrekking op de Capital Com Group.
* Vergelijking van de 20 beste Beleggingsplatforms (Top Lijst 2026)