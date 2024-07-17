De basisprincipes van de aandelenhandel

Wilt u meer inzicht in de aandelenmarkt? Hier vindt u belangrijke informatie over de wereld van de aandelenhandel.

Wat is de handel in aandelen?

De handel in aandelen is het proces waarbij aandelen van bedrijven worden gekocht en verkocht. Het doel is hierbij om te profiteren van de prijsschommelingen. U kunt de aandelen rechtstreeks kopen en verkopen op een effectenbeurs, of over-the-counter (OTC) derivaten op hun koersen verhandelen.

Handelaren proberen over het algemeen te profiteren van kortetermijnbewegingen. Als ze verwachten dat de prijs van een aandeel zal stijgen, kunnen ze deze aandelen kopen, voor een korte periode aanhouden en daarna weer verkopen zodra de markt is gestegen.Dit verschilt van het traditionele beleggen in aandelen, waarbij aandelen voor de lange termijn gekocht en behouden worden. Zoals bij alle handels- en beleggingsproducten is er altijd kans op zowel verlies als winst.

Waarom zou u in aandelen handelen?

De aandelenmarkt is een van de meest verhandelde markten.Aandelen bieden een manier om blootgesteld te worden aan de prestaties van één enkel bedrijf, maar ook aan de wereldwijde economische gezondheid. De handel in CFD's of knock-outs op aandelen biedt u de mogelijkheid om zowel short als long te gaan, zonder dat u het onderliggende actief in bezit hoeft te nemen.

U kunt ook gebruik maken van hefboomwerking om uw blootstelling te vergroten. Dit kan uw winsten vergroten, maar ook uw verliezen, aangezien beide afhankelijk zijn van de volledige waarde van de positie.

Waarom zou u in aandelen handelen met Capital.com?

Handel op het juiste moment en verfijn uw analyse met onze intelligente tools voor technische analyse.

Wij bieden CFD's en knock-outs aan op 4,000 aandelen, zodat u moeiteloos blootgesteld kunt worden aan de prijsbewegingen, zonder dat u het actief zelf hoeft te kopen. Wij bieden ook voor- en nabeurshandel op belangrijke Amerikaanse aandelen, zodat u ook rond de aankondigingen van de winstcijfers kunt handelen. Deze worden namelijk meestal na het sluiten van de markt gepubliceerd.

Identificeer mogelijke in- en uitstapniveaus met onze slimme, intuïtieve grafieken, en stel prijsalarmen in die u onmiddellijk verwittigen wanneer er belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden. Bescherm uzelf tegen nadelige marktbewegingen met onze reeks tools voor risicobeheer, zoals trailing stops die gunstige bewegingen veiligstellen en u tegelijkertijd beschermen tegen verlies.*

*Stop-losses zijn mogelijk niet gegarandeerd.