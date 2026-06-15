De meest volatiele aandelen

Zijn volatiele aandelen gevaarlijk?

Als u volatiele aandelen wilt verhandelen, onthoud dan dat volatiele aandelen niet per definitie gevaarlijk zijn, maar dat ze wel een ander risicoprofiel inhouden.

Volatiliteit houdt in dat de koers van een aandeel in korte tijd enorm kan fluctueren in beide richtingen. Hoewel dit tot hogere rendementen kan leiden, gaat het ook gepaard met meer risico en de kans op grotere verliezen.

De vraag of een volatiel aandeel al dan niet positief of negatief is, hangt uiteindelijk af van de risicotolerantie, de strategie en de financiële doelen van de handelaar.