StartpaginaMarktenAandelenDe meest volatiele aandelen

De meest volatiele aandelen

Ontdek de meest volatiele aandelen van dit moment - en maak een demorekening aan om te oefenen met CFD's op volatiele aandelen, zonder enig risico voor uw kapitaal.

Aandelen: de meest volatiele

Aandelen met een hoge volatiliteit bieden naast risico's ook kansen. Lees meer over de meest volatiele aandelen en beslis of ze geschikt zijn voor uw handelsstrategie.
StartpaginaMeest verhandeldMeest fluctuerendGrootste stijgersGrootste dalers
VerkopenKopenSpread1D Chg1D grafieken
VerkopersKopers
ERAauERA FPO ''A''
0813Shimao Property Holdings Limited
XSD2Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF
AIFUAIX Inc
SNBRSleep Number Corp
BRUauBuru Energy
INTRUMIntrum AB
1918Sunac China Holdings Limited
SOSSOS Limited
CVNauCarnarvon Petroleum
Aandelenprijzen zijn indicatief en kunnen verschillen van live marktprijzen.

Richtlijnen voor de meest volatiele aandelen

Waarom is een aandeel volatiel?

De prijs van een aandeel kan volatiel worden door allerlei factoren. Deze zijn onder andere:

  • Veranderingen in de financiële gezondheid van een bedrijf
  • Veranderingen in het marktsentiment
  • Belangrijke ontwikkelingen zoals fusies
  • Schommelingen in de economische indicatoren
  • Algemene trends op de markt of in de sector

De volatiliteit van aandelen kan ook pieken door de handelsactiviteit zelf, zoals hoge handelsvolumes of speculatie. Kortom, elk nieuwsbericht of elke gebeurtenis die de perceptie van handelaars over de toekomstige waarde van het aandeel zou kunnen veranderen, kan tot volatiliteit leiden.

Zijn volatiele aandelen gevaarlijk?

Als u volatiele aandelen wilt verhandelen, onthoud dan dat volatiele aandelen niet per definitie gevaarlijk zijn, maar dat ze wel een ander risicoprofiel inhouden.

Volatiliteit houdt in dat de koers van een aandeel in korte tijd enorm kan fluctueren in beide richtingen. Hoewel dit tot hogere rendementen kan leiden, gaat het ook gepaard met meer risico en de kans op grotere verliezen.

De vraag of een volatiel aandeel al dan niet positief of negatief is, hangt uiteindelijk af van de risicotolerantie, de strategie en de financiële doelen van de handelaar.