Weet u niet zeker wat handelen in crypto inhoudt? Hier is een overzicht om deze snelgroeiende wereldmarkt beter te begrijpen.
Bij de handel in cryptocurrencies neemt men een positie in op de stijgende of dalende prijs van digitale activa zoals bitcoin of ether, waarbij gebruik wordt gemaakt van derivaten zoals CFD's of knock-outs. Deze methode is hetzelfde als wanneer u meer gevestigde activaklassen zoals aandelen of grondstoffen verhandelt, omdat u alleen de onderliggende prijs van het actief verhandelt in plaats van het actief zelf te bezitten.
CFD's op cryptocurrencies worden doorgaans verhandeld met behulp van hefboomwerking. Hierdoor krijgt u toegang tot de volledige waarde van de positie met een relatief kleine investering, de zogenaamde marge. Handelen met hefboomwerking houdt echter risico in, aangezien het zowel winsten als verliezen vergroot.
Als u echter cryptocurrencies verhandelt met knock-outs, weet u bij het openen van uw positie altijd precies hoeveel u riskeert.
U kunt ook posities in crypto innemen door de digitale valuta fysiek aan te kopen via wallets en beurzen. Dit betekent dat u niet kunt speculeren op een dalende koers en dat u de volledige waarde van de positie zelf moet inbrengen.
Mensen handelen in cryptocurrencies om verschillende redenen, variërend van het sterke winstmogelijkheid die zij waarnemen, tot diversificatie, de gedecentraliseerde aard en de toegankelijkheid van de 24/7 markt. Activa zoals bitcoin hebben in de afgelopen jaren perioden van extreme volatiliteit doorgemaakt die breed zijn gepubliceerd, waardoor ze berucht zijn geworden in de populaire cultuur en hun speculatieve aantrekkingskracht hebben vergroot. Sommigen beschouwen cryptovaluta ook als een potentiële bescherming tegen risico's van fiatvaluta of inflatie, en anderen waarderen de innovatieve blockchaintechnologie die eraan ten grondslag ligt.
Wij bieden zowel CFD's als knock-outs aan op cryptocurrencies, waardoor u kunt profiteren van hun koersbewegingen zonder dat u ze daadwerkelijk in bezit hoeft te nemen. Bij ons kunt u 450 digitale activa verhandelen met de vrijheid om te speculeren op zowel dalende als stijgende prijzen.
Identificeer mogelijke in- en uitstapniveaus met onze slimme, intuïtieve grafieken, en stel prijsalarmen in die u onmiddellijk verwittigen wanneer er belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden. Bescherm uzelf tegen ongunstige marktbewegingen met onze reeks risicobeheer tools, waaronder trailing stops die positieve marktbewegingen vastleggen en beschermen tegen verlies.*
*Stop-losses zijn mogelijk niet gegarandeerd.
Werkt gemakkelijk en hoop mogelijk heden
Ik gebruik al jaren capital,vooral het onbeperkt gebruik van een demo account vind ik erg nuttig om strategieën te testen daarnaast kan men op een live account met kleine posities handelen om zo ervaring op te doen met live traden, ook de vele instellingen o.a. voor wat betreft de hefboom is handig ,tevens is het laten uitbetalen van je winsten erg rap, gebeurt meestal binnen 4 uur, dan staat het al op je eigen externe wallet ,
Overzichtelijk, snel en duidelijk en de ondersteuning is top.
Overzichtelijk app, duidelijke informaties en goede en snelle service.
Het is leuk en eenvoudig, ik ben een beginnende, maar het is goed duidelijk en veel informatie.
Heb zelf alleen nog een demo account maar wel een fijne app om te oefenen
Ik ben zeer goed en snel geholpen.
Super blij mee, werkt fantastisch samen met tradingview
Dat het vertrouwd is. Tot nu toe is het allemaal perfekt verlopen
Het lukte me niet om geld naar me eigen rekening over te boeken, maar ik ben fantastisch geholpen door de helpdesk! Dezelfde dag was het geld overgemaakt. Echt fantastische klantenservice heel netjes en behulpzaam.
