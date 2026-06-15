De meest volatiele cryptoparen van vandaag

StartpaginaMarktenCryptocurrenciesDe meest volatiele cryptoparen van vandaag
Om cryptocurrencies te verhandelen, kiest u eerst voor een betrouwbaar handelsplatform zoals Capital.com. Zodra uw identiteit is geverifieerd en u geld hebt gestort, doorzoekt u de cryptocurrency-markten die wij op ons platform aanbieden. Deze omvatten Bitcoin (beschikbaar via onze BTC/USD-CFD) en Ethereum (ETH/USD). Vervolgens bepaalt u uw handelsgrootte en gebruikt u onze instrumenten voor risicobeheer, zoals stop-loss-orders* en take-profit-orders. Open uw CFD-positie en ga long of short op basis van de fundamentele en/of technische indicatoren. Sluit ten slotte uw positie wanneer u een uitstappunt hebt bepaald.
*Niet alle stop-losses zijn gegarandeerd.
De hoge volatiliteit van cryptocurrencies is het gevolg van verschillende redenen. Ten eerste is de cryptomarkt relatief jong en minder liquide in vergelijking met de traditionele markten, waardoor de potentiële prijsschommelingen veel groter zijn. Ten tweede kan het nieuws over de regelgeving, technologische ontwikkelingen en het marktsentiment tot snelle verschuivingen in de vraag leiden. Ten slotte trekt de speculatieve aard van crypto handelaren aan die op zoek zijn naar snelle winsten, waardoor de prijsbewegingen versterkt worden. De combinatie van deze factoren zorgt voor aanzienlijke volatiliteit in de prijzen van cryptocurrencies.
Ja, cryptocurrencies zijn over het algemeen riskanter dan aandelen. Hoewel beide beleggingscategorieën zeer volatiel kunnen zijn, zijn de prijsschommelingen bij cryptocurrencies vaak extremer over kortere perioden. Bovendien is de cryptomarkt minder gereguleerd, waardoor deze gevoeliger is voor fraude en marktmanipulatie. Deze factoren zorgen ervoor dat cryptocurrencies een hoger risicoprofiel hebben dan traditionele aandelen.
Hoewel cryptocurrencies zoals Bitcoin en Ethereum bekend staan om hun volatiliteit, zijn de prijsschommelingen bij andere cryptocurrencies vaak nog groter. Cryptocurrencies zoals Dogecoin, Shiba Inu en andere minder bekende tokens ondervinden vaak extreme volatiliteit als gevolg van de lagere liquiditeit, speculatieve handel en plotselinge veranderingen in het beleggerssentiment. Het is dan ook van essentieel belang dat u grondig onderzoek doet en de risico's begrijpt voordat u in cryptocurrencies handelt.