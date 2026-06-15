De grootste stijgers in crypto van vandaag

StartpaginaMarktenCryptocurrenciesDe grootste stijgers in crypto
Cryptocurrencies maken gebruik van blockchaintechnologie: een gedecentraliseerd grootboek waarin alle transacties worden geregistreerd via een netwerk van computers. Elke cryptotransactie wordt geverifieerd door middel van cryptografie, waardoor ze anoniem en goed beveiligd zijn. Op deze manier kunnen de transacties rechtstreeks tussen twee partijen plaatsvinden, zonder tussenkomst van bijvoorbeeld een bank.
De prijzen van cryptocurrencies kunnen om verschillende redenen stijgen, gaande van een verhoogde vraag en positief nieuws tot technologische vooruitgang, wettelijke goedkeuringen en grootschalige investeringen. Ook het marktsentiment en macro-economische omstandigheden spelen hierbij een belangrijke rol. Omdat het totale aantal bitcoins beperkt is tot 21 miljoen, kan de vraag naar deze digitale valuta stijgen, waardoor de prijs kan stijgen. U kunt de prijs van Bitcoin verhandelen met contracts for difference (CFD's) via onze BTC/USD-markt.
Bitcoin (BTC) wordt beschouwd als de grootste stijger in de geschiedenis van cryptocurrencies. De waarde steeg van slechts 10 cent in 2009 tot een recordhoogte van meer dan 73.000 dollar in maart 2024.
Vroege beleggers die hun BTC hebben aangehouden, zagen hun bescheiden investeringen uitgroeien tot fortuinen en behaalden astronomische rendementen.* U kunt de koers van BTC verhandelen met contracts for difference (CFD's) via onze BTC/USD-markt.
*In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.