De meest verhandelde cryptoparen van vandaag

StartpaginaMarktenCryptocurrenciesDe meest verhandelde cryptoparen van vandaag
In de wereld van digitale valuta is er geen verschil; ‘crypto’ is gewoon een verkorte versie van het woord ‘cryptocurrency’. Cryptocurrencies zijn digitale of virtuele valuta die gebruikmaken van cryptografie om ervoor te zorgen dat alle transacties anoniem en veilig zijn.
Naar verluidt zijn er in 2024 meer dan 20.000 cryptocurrencies in omloop, hoewel deze niet allemaal actief verhandeld of gebruikt worden. Veel van deze cryptocurrencies zijn ‘dood’, wat betekent dat ze zijn gefaald en in onbruik zijn geraakt. Het aantal actieve cryptocurrencies varieert. Volgens schattingen worden er op dit moment tienduizenden cryptocurrencies actief verhandeld.
Bitcoin (BTC) is de populairste en meest erkende cryptocurrency ter wereld. Het was niet alleen de eerste cryptocurrency, maar is ook nog steeds de meest waardevolle qua marktkapitalisatie. Dankzij de pioniersrol en gevestigde reputatie van Bitcoin is het een referentie geworden voor de hele cryptomarkt.
Bitcoin (BTC) is de meest verhandelde cryptocurrency en heeft de hoogste handelsvolumes op wereldwijde beurzen. Dankzij de marktdominantie en liquiditeit is het een favoriet onder cryptohandelaren over de hele wereld. Na Bitcoin is Ethereum (ETH) de meest verhandelde cryptocurrency.
De term “Ethereum” wordt vaak gebruikt om zowel naar het netwerk als naar de cryptocurrency te verwijzen. Ethereum is een blockchain en platform waarmee iedereen blockchain-gebaseerde toepassingen kan creëren. Ether (ETH) is de eigen cryptocurrency van het Ethereum-platform. Ether is enorm populair en is de op één na grootste cryptocurrency qua marktkapitalisatie. Het wordt vooral gebruikt voor transacties en de ontwikkeling van toepassingen op het Ethereum-netwerk.