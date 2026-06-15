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De meest verhandelde cryptoparen van vandaag

Bekijk de meest verhandelde cryptocurrencies van vandaag. Ga long of short met CFD's op de meest verhandelde cryptoparen, zoals BTC/USD en ETH/USD.

De meest verhandelde cryptocurrencies

Bekijk hieronder de meest verhandelde cryptocurrency-paren van vandaag. Passen ze in uw handelsstrategie?
StartpaginaMeest verhandeldMeest fluctuerendGrootste stijgersGrootste dalers
VerkopenKopenSpread1D Chg1D grafieken
VerkopersKopers
BTC/USDBitcoin to US Dollar
XRP/USDRipple to US Dollar
ETH/USDEthereum to US Dollar
ESPORTS/USDESPORTS/USD
SOL/USDSolana to US Dollar
PLAY/USDPLAY/USD
XLM/USDStellar to US Dollar
PEPE/USDPEPE to US Dollar
DOGE/USDDogeCoin to US Dollar
MYX/USDMYX/USD
Aandelenprijzen zijn indicatief en kunnen verschillen van live marktprijzen.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen crypto en cryptocurrency?

In de wereld van digitale valuta is er geen verschil; ‘crypto’ is gewoon een verkorte versie van het woord ‘cryptocurrency’. Cryptocurrencies zijn digitale of virtuele valuta die gebruikmaken van cryptografie om ervoor te zorgen dat alle transacties anoniem en veilig zijn.

Hoeveel cryptocurrencies zijn er?

Naar verluidt zijn er in 2024 meer dan 20.000 cryptocurrencies in omloop, hoewel deze niet allemaal actief verhandeld of gebruikt worden. Veel van deze cryptocurrencies zijn ‘dood’, wat betekent dat ze zijn gefaald en in onbruik zijn geraakt. Het aantal actieve cryptocurrencies varieert. Volgens schattingen worden er op dit moment tienduizenden cryptocurrencies actief verhandeld.

Wat is de populairste cryptocurrency?

Bitcoin (BTC) is de populairste en meest erkende cryptocurrency ter wereld. Het was niet alleen de eerste cryptocurrency, maar is ook nog steeds de meest waardevolle qua marktkapitalisatie. Dankzij de pioniersrol en gevestigde reputatie van Bitcoin is het een referentie geworden voor de hele cryptomarkt.

Welke cryptocurrency wordt het meest verhandeld?

Bitcoin (BTC) is de meest verhandelde cryptocurrency en heeft de hoogste handelsvolumes op wereldwijde beurzen. Dankzij de marktdominantie en liquiditeit is het een favoriet onder cryptohandelaren over de hele wereld. Na Bitcoin is Ethereum (ETH) de meest verhandelde cryptocurrency.

Waarom noemen mensen Ether Ethereum?

De term “Ethereum” wordt vaak gebruikt om zowel naar het netwerk als naar de cryptocurrency te verwijzen. Ethereum is een blockchain en platform waarmee iedereen blockchain-gebaseerde toepassingen kan creëren. Ether (ETH) is de eigen cryptocurrency van het Ethereum-platform. Ether is enorm populair en is de op één na grootste cryptocurrency qua marktkapitalisatie. Het wordt vooral gebruikt voor transacties en de ontwikkeling van toepassingen op het Ethereum-netwerk.