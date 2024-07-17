Obligaties en obligatiefutures

Bij de handel in obligaties wordt gespeculeerd op de koersschommelingen van schuldbewijzen die zijn uitgegeven door overheden of bedrijven. Denk hierbij aan Amerikaanse staatsobligaties, Britse Gilts en Duitse Bunds. Dit zijn in feite leningen die beleggers verstrekken aan emittenten. Die beloven om de hoofdsom met rente over een bepaalde periode terug te betalen.
De koersen van obligaties kunnen schommelen naar aanleiding van beslissingen over de rente, inflatiecijfers, wijzigingen in kredietratings en het algemene economische sentiment.
In plaats van zelf obligaties te kopen, kunt u handelen in CFD’s op spot-obligaties of obligatiefutures.
In beide gevallen kunt u speculeren op de koersbewegingen van obligaties zonder dat u de onderliggende obligatie in bezit hoeft te nemen.
De obligatiemarkten bieden u de mogelijkheid om uw beleggingsstrategie te diversifiëren en niet alleen in aandelen of indexen te beleggen. Omdat ze doorgaans minder volatiel zijn, worden staatsobligaties vaak door handelaren gebruikt om hun risico te beheren of andere posities in te dekken.
Historisch gezien bewegen de obligatiekoersen zich over het algemeen in de tegenovergestelde richting van de rente: wanneer de rente stijgt, dalen de obligatiekoersen vaak, en omgekeerd. Deze negatieve correlatie biedt potentiële kansen om in te spelen op het sentiment van centrale banken en economische cycli. Deze relatie kan echter moeilijk te voorspellen zijn, zeker in tijden van onrust op de markt. Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst.
Als u obligaties verhandelt via CFD's, kunt u zowel long- als shortposities innemen, waardoor u zowel op stijgende als dalende obligatiekoersen kunt speculeren, zonder dat u de volledige obligatie hoeft te kopen of hoeft te wachten tot de vervaldatum. Knock-outs werken op een andere manier: u handelt op de spotmarkten voor obligaties met ingebouwde risicolimieten en vooraf vastgestelde kosten, terwijl u toch profiteert van een volledige blootstelling aan de markt.
Wilt u inspelen op beslissingen over de rente, de inflatiecijfers opvolgen of reageren op geopolitieke ontwikkelingen? Ons platform biedt u alle tools om vol vertrouwen te handelen op de obligatiemarkten.
*Stop-losses zijn niet gegarandeerd. Voor gegarandeerde stops worden kosten in rekening gebracht wanneer ze worden geactiveerd.
