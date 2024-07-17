Obligaties en obligatiefutures

Ga long of short met CFD’s en een selectie van knock-out-opties op de belangrijkste obligaties, zoals Amerikaanse staatsobligaties en Britse Gilts. Ontdek alle markten via het webplatform of de app van Capital.com: obligaties, indexen, aandelen, grondstoffen, forex en nog veel meer.

Wat is de handel in obligaties?

Bij de handel in obligaties wordt gespeculeerd op de koersschommelingen van schuldbewijzen die zijn uitgegeven door overheden of bedrijven. Denk hierbij aan Amerikaanse staatsobligaties, Britse Gilts en Duitse Bunds. Dit zijn in feite leningen die beleggers verstrekken aan emittenten. Die beloven om de hoofdsom met rente over een bepaalde periode terug te betalen.

De koersen van obligaties kunnen schommelen naar aanleiding van beslissingen over de rente, inflatiecijfers, wijzigingen in kredietratings en het algemene economische sentiment.

In plaats van zelf obligaties te kopen, kunt u handelen in CFD’s op spot-obligaties of obligatiefutures.

  • CFD’s op obligaties volgen de actuele koers van de betreffende obligatiemarkt. U kunt ook bepaalde spotmarkten voor obligaties verhandelen met knock-out-opties.
  • CFD’s op obligatiefutures zijn gekoppeld aan futurescontracten op staatsobligaties en weerspiegelen de verwachtingen van de markt ten aanzien van de rente en de economische omstandigheden op een bepaalde vervaldatum. Knock-out-opties zijn niet beschikbaar voor obligatiefutures.

In beide gevallen kunt u speculeren op de koersbewegingen van obligaties zonder dat u de onderliggende obligatie in bezit hoeft te nemen.

Waarom obligaties?

De obligatiemarkten bieden u de mogelijkheid om uw beleggingsstrategie te diversifiëren en niet alleen in aandelen of indexen te beleggen. Omdat ze doorgaans minder volatiel zijn, worden staatsobligaties vaak door handelaren gebruikt om hun risico te beheren of andere posities in te dekken.

Historisch gezien bewegen de obligatiekoersen zich over het algemeen in de tegenovergestelde richting van de rente: wanneer de rente stijgt, dalen de obligatiekoersen vaak, en omgekeerd. Deze negatieve correlatie biedt potentiële kansen om in te spelen op het sentiment van centrale banken en economische cycli. Deze relatie kan echter moeilijk te voorspellen zijn, zeker in tijden van onrust op de markt. Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Als u obligaties verhandelt via CFD's, kunt u zowel long- als shortposities innemen, waardoor u zowel op stijgende als dalende obligatiekoersen kunt speculeren, zonder dat u de volledige obligatie hoeft te kopen of hoeft te wachten tot de vervaldatum. Knock-outs werken op een andere manier: u handelt op de spotmarkten voor obligaties met ingebouwde risicolimieten en vooraf vastgestelde kosten, terwijl u toch profiteert van een volledige blootstelling aan de markt.

Waarom obligaties bij Capital.com?

Wilt u inspelen op beslissingen over de rente, de inflatiecijfers opvolgen of reageren op geopolitieke ontwikkelingen? Ons platform biedt u alle tools om vol vertrouwen te handelen op de obligatiemarkten.

  • Ontdek de markten voor staatsobligaties, zoals Amerikaanse staatsobligaties, Britse Gilts, Duitse Bunds en obligaties uit de eurozone, allemaal beschikbaar als CFD’s op spotobligaties en CFD’s op obligatiefutures
  • Handel in selecte spotmarkten voor obligaties met knock-out-opties. Knock-out-opties zijn niet beschikbaar voor obligatiefutures
  • Actuele koersen en marktgegevens, transparante spreads en 0% commissie (er kunnen andere kosten in rekening worden gebracht)
  • Geavanceerde grafieken, prijsalarmen en ingebouwde tools voor risicobeheer om de markt te volgen en uw risico te beheren*

*Stop-losses zijn niet gegarandeerd. Voor gegarandeerde stops worden kosten in rekening gebracht wanneer ze worden geactiveerd.

2025-01-14
B******** F***** S****

Werkt gemakkelijk en hoop mogelijk heden

2025-05-23
M****

Ik gebruik al jaren capital,vooral het onbeperkt gebruik van een demo account vind ik erg nuttig om strategieën te testen daarnaast kan men op een live account met kleine posities handelen om zo ervaring op te doen met live traden, ook de vele instellingen o.a. voor wat betreft de hefboom is handig ,tevens is het laten uitbetalen van je winsten erg rap, gebeurt meestal binnen 4 uur, dan staat het al op je eigen externe wallet ,

2024-10-04
J***** L******

Overzichtelijk, snel en duidelijk en de ondersteuning is top.

2024-09-20
K* K*****

Overzichtelijk app, duidelijke informaties en goede en snelle service.

2024-07-18
k****

Het is leuk en eenvoudig, ik ben een beginnende, maar het is goed duidelijk en veel informatie.

2024-09-18
J****G****

Heb zelf alleen nog een demo account maar wel een fijne app om te oefenen

2025-03-31
G***** K****

Ik ben zeer goed en snel geholpen.

2025-04-12
M******* F*****

Super blij mee, werkt fantastisch samen met tradingview

2024-07-17
S****

Dat het vertrouwd is. Tot nu toe is het allemaal perfekt verlopen

2024-11-29
j***** D* J***

Het lukte me niet om geld naar me eigen rekening over te boeken, maar ik ben fantastisch geholpen door de helpdesk! Dezelfde dag was het geld overgemaakt. Echt fantastische klantenservice heel netjes en behulpzaam.

