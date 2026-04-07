Regelgeving

Licentie

Capital.com SV Investments Limited (hierna: 'wij', 'CAPITAL.COM', 'het bedrijf') is een gereguleerde beleggingsonderneming in Cyprus, met registratienummer HE 354252. Het bedrijf is gelicentieerd en geregistreerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission, onder licentienummer 319/17.

Als gereglementeerde entiteit gevestigd in de Europese Unie voldoet CAPITAL.COM aan de vereisten die door de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) worden opgelegd.

Gescheiden fondsen

Capital.com bewaart het geld van klanten op gescheiden bankrekeningen, in overeenstemming met de regels van onze regelgever over het geld van klanten. Met andere woorden, uw geld blijft gescheiden van ons vermogen en wordt dus niet blootgesteld aan eventuele onverwachte financiële moeilijkheden van het bedrijf. Het bedrijf maakt dus geen aanspraak op dit geld, aangezien het aan u toebehoort.

Het geld van klanten wordt verspreid over verschillende vooraanstaande banken (Eurobank, Astrobank enz.) die voortdurend worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de richtlijnen van CAPITAL.COM.

Het geld van onze klanten kan daarom niet door overheids- of ondernemingsschuld worden getroffen.

CAPITAL.COM gebruikt alleen het eigen vermogen om zich in te dekken.

Beleggerscompensatiefonds

Capital.com SV Investments Limited is lid van het Beleggerscompensatiefonds (het 'fonds') voor klanten van beleggingsondernemingen in Cyprus en andere beleggingsondernemingen die geen kredietinstellingen zijn.

Het fonds vormt een particuliere juridische entiteit en de administratie ervan wordt uitgevoerd door een administratief comité. Het comité bestaat uit vijf leden die het ambt voor een termijn van drie jaar bekleden.

Het bedrag van de verschuldigde compensatie vaststellen

Het compensatiebedrag dat aan iedere klant moet worden betaald, wordt berekend in overeenstemming met de wettelijke en contractuele voorwaarden die gelden voor onze relatie met de klant. Het bedrag is tevens onderhevig aan de compensatieregels die worden toegepast bij de berekening van de vorderingen tussen de klant en CAPITAL.COM.

Als het gevorderde bedrag, bepaald volgens de richtlijn, meer dan twintigduizend euro (€ 20.000) bedraagt, ontvangt de verzoeker tot 20.000 euro als compensatie.