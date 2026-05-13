Bij Capital.com zijn we toegewijd aan het ondersteunen van de financiële, fysieke en mentale gezondheid van onze cliënten waar we kunnen. We begrijpen dat handelen stressvol kan zijn en mogelijk het gedrag van een cliënt zowel binnen als buiten de financiële markten kan beïnvloeden. Daarom is het belangrijk dat je je bewust bent van potentiële kwetsbaarheden zoals:

- Handelen met geld bestemd voor huishoudelijke uitgaven

- Handelen met fondsen die je je niet kunt veroorloven te verliezen

- Te veel tijd besteden aan handelen in plaats van te werken of tijd door te brengen met dierbaren

- Roekeloos handelen zonder goede risicobeheer

- Fixeren op slechte handelsresultaten

- Proberen om de druk van het handelen te verlichten met medicatie

Je kwetsbaarheidsrisico

Kwetsbaarheden kunnen op elk moment tijdens het handelen ontstaan, zelfs als je ervaren bent in het navigeren door de markten. Om deze reden zijn we bereid om alle cliënten te ondersteunen die zorgen bij ons aangeven of bepaald gedrag vertonen.

Kwetsbare cliënten kunnen een of meer van de volgende acties ondernemen:

- Het financiële welzijn van zichzelf of familieleden op het spel zetten

- Verliezen achtervolgen met grotere dan normale posities

- Schulden aangaan om posities te financieren

- Handelsactiviteiten niet melden aan familie

Degenen die vermoeden dat ze risico lopen, willen zichzelf misschien vragen:

- Zorg ik goed voor mezelf, zowel mentaal als fysiek, bijvoorbeeld door een goed dieet te volgen, te sporten en pauzes van de markten te nemen?

- Heeft de handel invloed op mijn slaap-/eetgewoonten?

- Worden mijn relaties met anderen onterecht beïnvloed door mijn handelsactiviteiten?

- Gebruik ik medicatie om met handelsverliezen om te gaan?

- Beïnvloeden mijn handelsresultaten mijn gevoel van eigenwaarde?

- Voel ik me ooit suïcidaal als gevolg van negatieve handelsresultaten?

Als je op een van deze vragen ja hebt geantwoord, kun je vertrouwelijk contact met ons opnemen.

Wat er gebeurt als je kwetsbaar bent geworden

Bij Capital.com hebben we een reeks maatregelen getroffen die zijn ontworpen om enkele tekenen van kwetsbaarheid te identificeren. In het geval dat de activiteit van jouw account een waarschuwing oproept, zal ons systeem de gebeurtenis markeren en zullen onze agents contact opnemen om jouw potentiële kwetsbaarheid te bespreken, evenals je te waarschuwen voor de maatregelen die jouw situatie kunnen verbeteren.

Het is niet mogelijk voor ons om alle vormen van potentiële kwetsbaarheden te identificeren en te monitoren. Als je ondersteuning nodig hebt als gevolg van een verandering in je handelsgedrag, zijn we hier om te helpen, maar het is essentieel dat je dit zo snel mogelijk met ons ondersteuningsteam bespreekt. Of jouw risicobeheerpraktijken zijn verslapt of je je ongemakkelijk voelt over hoeveel tijd je met handelen bezig bent, je kunt rekenen op een veilige en ondersteunende omgeving om jouw zorgen te uiten.

Tijdelijke of permanente opschorting van je account is altijd een optie bij ons, en je kunt verzoeken om heractivatie als je je weer comfortabeler voelt in je handelsgewoonten. Daarnaast bieden we je middelen die je in contact kunnen brengen met de hulp die je nodig hebt en je psychologisch kunnen bijstellen indien nodig.

Was er een vergissing?

Je account kan per ongeluk gemarkeerd zijn; bijvoorbeeld als je je verklaarde vermogen onlangs niet hebt bijgewerkt. In dit geval, verduidelijk dit met ons ondersteuningsteam als je contact met ons hebt, en ons team zal werken aan het zo snel mogelijk oplossen van de situatie.