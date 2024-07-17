Wat is forexhandel?

De term 'Forex' is een afkorting voor 'foreign exchange' (vreemde valuta).Bij de handel in Forex worden vreemde valuta gekocht en verkocht met de bedoeling om winst te maken op de schommelingen die de onderlinge wisselkoersen ondergaan.

Zo kunt u bijvoorbeeld de euro verhandelen tegen de Amerikaanse dollar (EUR/USD).Als u het paar EUR/USD koopt, speculeert u dat de koers van de euro zal stijgen ten opzichte van de dollar.De meeste valutaparen worden tot op de vierde decimaal weergegeven. Eén beweging van één enkel punt (pip) heeft dus betrekking op de vierde decimaal.

Waarom zou u in forex handelen?

De Forex-markt is qua handelsvolume de grootste markt ter wereld.De markt is 24/5 geopend en zeer liquide. Dit betekent dat u normaal gesproken op elk moment uw posities kunt openen en sluiten.Dankzij de hoge liquiditeit blijven de spreads meestal kleiner dan bij minder liquide activa. De onderliggende markt hoeft zich dus niet al te ver in een positieve richting te bewegen voordat uw positie winst oplevert.



De bewegingen op de valutamarkt zijn doorgaans erg klein - onder normale handelsomstandigheden gemiddeld minder dan 1% per dag. Omdat valutaparen tot op de vierde decimaal worden verhandeld, ontstaat er dus een zeer interessante handelsomgeving.Aangezien brokers vaak hefboomwerking aanbieden, kunnen particuliere handelaren hun blootstelling tot wel 30 keer vergroten.Dit betekent dat kleine bewegingen in de koersen tot grote winsten of verliezen kunnen leiden.

