StartpaginaMarktenForexDe grootste stijgers in forexparen van vandaag
Forex is gewoon een afkorting voor 'foreign exchange'. Hiermee wordt verwezen naar de wereldwijde marktplaats waar valuta's worden verhandeld.
De forexhandel - ook wel valutahandel genoemd - omvat het kopen en verkopen van internationale valuta in een bepaalde wisselkoers. Het is hierbij de bedoeling om te winst te maken uit schommelingen in die wisselkoers.
We bekijken even een snel voorbeeld. Als u denkt dat het Britse pond in waarde zal stijgen ten opzichte van de Amerikaanse dollar, dan kunt u gbruik maken van een derivaat zoals een CFD om een long positie te openen op GBP/USD. Als het Britse pond dan inderdaad in waarde steeg ten opzichte van de dollar, zou u winst hebben gemaakt. Maar mocht de dollar echter in waarde zijn gestegen ten opzichte van het pond, zou u geld hebben verloren.
CFD's zijn een complex product dat u toegang verschaft tot hefboomwerking, waardoor zowel uw winsten als verliezen kunnen toenemen. Voor u gaat handelen is het dus van groot belang dat u de risico's kent. Lees meer over de handel in forex, hefboomwerking en meer in onze handige gids.
De forexmarkt is de wereldwijde marktplaats waar verschillende partijen valuta's met elkaar verhandelen. In termen van handelsvolumes is forex de meest actieve financiële markt ter wereld. Het is ook de grootste financiële markt ter wereld en bereikte in 2022 een recordwaarde van $7,5 biljoen aan transacties per dag.
Omdat forex de grootste financiële markt ter wereld is, zijn er veel verschillende deelnemers.
Als u ooit naar een ander land hebt gereisd en geld hebt gewisseld, dan hebt u technisch gezien al deelgenomen aan de forexmarkt. Het basisprincipe van de markt is het proces waarbij een valuta met een andere valuta wordt gekocht op basis van een wisselkoers.
Ook particuliere handelaren nemen puur voor speculatieve doeleinden deel aan de forexmarkt. Zij kopen dan geen valuta, maar gebruiken vaak derivaten - zoals CFD's - om een positie in te nemen op de bewegingen van een forexpaar zoals EUR/USD.
Ook honderden grote instellingen zoals banken en brokers handelen dagelijks in forex. De markt wordt gedomineerd door de “grote vijf”: Citigroup, Deutsche Bank, Barclays, JP Morgan en UBS. Samen waren zij in 2015 goed voor meer dan de helft van de wereldwijde marktomzet.
De handel in forex biedt zowel voordelen als uitdagingen. Als u deze begrijpt, kunt u bepalen of de forexhandel overeenstemt met uw financiële doelen, risicotolerantie en strategie. Hieronder vindt u een overzicht van enkele voor- en nadelen van de forexhandel.
Forex is de grootste financiële markt ter wereld. De belangrijkste paren hebben een zeer hoge liquiditeit. Dit betekent dat u tijdens de handelstijden bijna onmiddellijk veel valuta kunt kopen en verkopen zonder aanzienlijke invloed te hebben op de prijs.
Over handelstijden gesproken, de forexmarkten zijn 24 uur per dag, vijf dagen per week actief. U kunt dus de klok rond handelen en zelf uw dagindeling en tijdzone bepalen.
U kunt kiezen uit een ruim aanbod van valutaparen, waaronder grote, kleine en exotische paren. Omdat de markt zo divers is, knt u met gedegen onderzoek en de juiste discipline handelen in reactie op geopolitieke ontwikkelingen, economische cijfers, markttrends, enz.
Als u forex verhandelt met hefboomwerking - bijvoorbeeld via een derivaat zoals een CFD - kunt u een veel grotere positie innemen dan het kapitaal dat u initieel hebt uitgegeven om een positie te openen. Dit bedrag wordt ook wel de marge genoemd. Dit is echter een mes dat aan twee kanten snijdt. De hefboomwerking vergroot niet alleen uw winsten, maar ook uw potentiële verliezen.
De koersen van valuta kunnen bovendien erg volatiel zijn en in korte tijd sterk fluctueren. Als u er niet op voorbereid bent, kan die volatiliteit zeer negatieve gevolgen hebben voor uw posities.
U moet ook goed op de hoogte zijn van de oorzaken van die volatiliteit. De forexmarkt wordt onder andere beïnvloed door de economische omstandigheden, de rente en geopolitieke ontwikkelingen. U moet dus in staat zijn om deze factoren en hun invloed op de wisselkoersen te doorgronden.
Deze lijst is absoluut niet volledig. Voor u forex gaat verhandelen, moet u grondig oderzoek doen om te beslissen of forex al dan niet geschikt is voor uw doelen en handelskennis.