Wat is forex en de handel in forex?

Forex is gewoon een afkorting voor 'foreign exchange'. Hiermee wordt verwezen naar de wereldwijde marktplaats waar valuta's worden verhandeld.

De forexhandel - ook wel valutahandel genoemd - omvat het kopen en verkopen van internationale valuta in een bepaalde wisselkoers. Het is hierbij de bedoeling om te winst te maken uit schommelingen in die wisselkoers.

We bekijken even een snel voorbeeld. Als u denkt dat het Britse pond in waarde zal stijgen ten opzichte van de Amerikaanse dollar, dan kunt u gbruik maken van een derivaat zoals een CFD om een long positie te openen op GBP/USD. Als het Britse pond dan inderdaad in waarde steeg ten opzichte van de dollar, zou u winst hebben gemaakt. Maar mocht de dollar echter in waarde zijn gestegen ten opzichte van het pond, zou u geld hebben verloren.

CFD's zijn een complex product dat u toegang verschaft tot hefboomwerking, waardoor zowel uw winsten als verliezen kunnen toenemen. Voor u gaat handelen is het dus van groot belang dat u de risico's kent. Lees meer over de handel in forex, hefboomwerking en meer in onze handige gids.