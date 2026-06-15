StartpaginaMarktenForexDe meest verhandelde valuta en forexparen
De term 'Forex' is een afkorting voor 'foreign exchange' (vreemde valuta).De handel in forex is het proces waarbij internationale valuta worden gekocht en verkocht, waarbij men probeert te profiteren van de schommelingen in de wisselkoersen. Dit gebeurt onder meer met behulp van financiële derivaten zoals CFD's met een hefboomwerking. Handelen met hefboomwerking houdt echter risico's in.
De forexmarkt is een gedecentraliseerde en internationale markt voor de handel in valuta. Het is de grootste, meest liquide financiële markt ter wereld en had in 2024 een dagelijks handelsvolume van ongeveer $7 biljoen. Op de forexmarkt worden valuta's verhandeld in paren. Enkele van de meest verhandelde paren zijn EUR/USD, USD/JPY en GBP/USD. Zowel instellingen zoals centrale banken en beleggingsfondsen als particuliere handelaren zijn actief op de forexmarkt, die 24 uur per dag en vijf dagen per week open is.
De forexmarkt wordt voornamelijk beheerst door vijf grote spelers: Citigroup, Deutsche Bank, Barclays, JP Morgan en UBS. Hun dominante positie is het gevolg van hun centrale rol in het bepalen van trends en liquiditeit op de forexmarkt. Er nemen wereldwijd echter ook veel particuliere handelaren deel aan de forexmarkt.
De forexhandel verleent handelaren toegang tot een zeer liquide markt. Dankzij de hefboomwerking en de volatiliteit van de markt kunnen er aanzienlijke winsten worden gemaakt. Aangezien het gebruik van een hefboom zowel de winsten als verliezen vergroot, kan deze volatiliteit echter ook tot aanzienlijke verliezen leiden. Het is dan ook een zeer riskante onderneming voor zowel ervaren als beginnende handelaren.
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