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De meest verhandelde valuta

Ontdek 's werelds meest verhandelde valuta. Ga long of short met CFD's op de meest verhandelde forexparen, waaronder EUR/USD, GBP/USD en USD/JPY.

De meest verhandelde valuta

Bekijk de meest verhandelde forexparen van vandaag - en beslis of je al dan niet wilt handelen in één van 's werelds meest verhandelde valuta's.
StartpaginaMeest verhandeldMeest fluctuerendGrootste stijgersGrootste dalers
VerkopenKopenSpread1D Chg1D grafieken
VerkopersKopers
EUR/USDEuro / US Dollar
USD/JPYUS Dollar / Japanese Yen
AUD/USDAustralian Dollar / US Dollar
GBP/USDBritish Pound / US Dollar
USD/CHFUS Dollar / Swiss Franc
USD/MXNUS Dollar / Mexican Peso
EUR/JPYEuro / Japanese Yen
USD/CADUS Dollar / Canadian Dollar
GBP/JPYBritish Pound / Japanese Yen
NZD/USDNew Zealand Dollar / US Dollar
Aandelenprijzen zijn indicatief en kunnen verschillen van live marktprijzen.

Richtlijnen voor de meest verhandelde valuta

Wat is forexhandel?

De term 'Forex' is een afkorting voor 'foreign exchange' (vreemde valuta).De handel in forex is het proces waarbij internationale valuta worden gekocht en verkocht, waarbij men probeert te profiteren van de schommelingen in de wisselkoersen. Dit gebeurt onder meer met behulp van financiële derivaten zoals CFD's met een hefboomwerking. Handelen met hefboomwerking houdt echter risico's in.

Wat is de forexmarkt?

De forexmarkt is een gedecentraliseerde en internationale markt voor de handel in valuta. Het is de grootste, meest liquide financiële markt ter wereld en had in 2024 een dagelijks handelsvolume van ongeveer $7 biljoen. Op de forexmarkt worden valuta's verhandeld in paren. Enkele van de meest verhandelde paren zijn EUR/USD, USD/JPY en GBP/USD. Zowel instellingen zoals centrale banken en beleggingsfondsen als particuliere handelaren zijn actief op de forexmarkt, die 24 uur per dag en vijf dagen per week open is.

Wie handelt er in forex?

De forexmarkt wordt voornamelijk beheerst door vijf grote spelers: Citigroup, Deutsche Bank, Barclays, JP Morgan en UBS. Hun dominante positie is het gevolg van hun centrale rol in het bepalen van trends en liquiditeit op de forexmarkt. Er nemen wereldwijd echter ook veel particuliere handelaren deel aan de forexmarkt.

Wat zijn de voor- en nadelen van de handel in forex?

De forexhandel verleent handelaren toegang tot een zeer liquide markt. Dankzij de hefboomwerking en de volatiliteit van de markt kunnen er aanzienlijke winsten worden gemaakt. Aangezien het gebruik van een hefboom zowel de winsten als verliezen vergroot, kan deze volatiliteit echter ook tot aanzienlijke verliezen leiden. Het is dan ook een zeer riskante onderneming voor zowel ervaren als beginnende handelaren.

Kan ik forex verhandelen met $100?

Ja, u kunt inderdaad al beginnen met slechts $100. Op Capital.com is de minimale storting zelfs slechts $20.