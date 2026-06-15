De meest volatiele forexparen

StartpaginaMarktenForexDe meest volatiele forexparen
Volatiliteit is de mate waarin de prijs van een bepaald actief schommelt gedurende een bepaalde periode. Deze volatiliteit op de valutamarkt kan potentiële kansen bieden voor valutahandelaren, omdat grote bewegingen mogelijkheden bieden voor navenant grote winsten. Dit houdt echter ook in dat er een aanzienlijk risico bestaat op verliezen, aangezien uw posities zich snel tegen u kunnen keren.
De volatiliteit van forex kan op verschillende manieren worden gemeten, onder meer aan de hand van de historische volatiliteit, die wordt berekend als de standaardafwijking van de rendementen over een bepaalde periode. Er kan ook gebruik worden gemaakt van impliciete volatiliteit, waarbij de verwachte toekomstige volatiliteit wordt berekend met behulp van optieprijsmodellen. Wat de technische indicatoren betreft, is er de Average True Range, oftewel ATR, die de marktvolatiliteit meet door het verschil tussen de hoogste en laagste koers van een valuta over een bepaalde periode te berekenen.Men kan ook gebruik maken van Bollinger Bands®, waarbij de breedte van de 'band', die wordt gebaseerd op een voortschrijdend gemiddelde, informatie verschaft over de volatiliteit.
De volatiliteit van de valutamarkt en andere beleggingscategorieën wordt onder meer veroorzaakt door macro-economische ontwikkelingen. Als de rente bijvoorbeeld hoger of lager wordt gezet dan de markt had verwacht, kan de koers van valutaparen snel schommelen, aangezien het dan minder of juist meer aantrekkelijk wordt om bepaalde valuta's aan te houden. Ook op technisch niveau kan de doorbraak van belangrijke steun- en weerstandsniveaus aanleiding geven tot grootschalige koop- of verkoopbeslissingen. Ook het marktsentiment, periodes van lage liquiditeit en speculatieve handel door instellingen kunnen van invloed zijn op de volatiliteit.
Margehandel, of handelen met hefboomwerking, houdt in dat handelaren posities innemen die groter zijn dan hun initiële inleg. Dit betekent dat ze niet alleen meer winst kunnen maken, maar ook dat ze meer kunnen verliezen in ongunstige marktomstandigheden. Bij margehandel hoeft u slechts een klein percentage van de totale waarde van de positie in te leggen. Dit is de zogenaamde marge. Als uw positie zich tegen u keert, is het mogelijk dat u een margin call krijgt. Dit betekent dat het vermogen op uw rekening onder het vereiste minimum is gezakt. Dit betekent dat u meer moet storten of de grootte van uw positie moet verkleinen om door te gaan.