Is Capital.com veilig?

Uw veiligheid is onze prioriteit. Hier ziet u hoe wij uw geld en gegevens beschermen en een betrouwbaar handelsplatform bieden voor meer dan 857,000 handelaren over de hele wereld.
Uw geld wordt afzonderlijk bewaard bij gerenommeerde banken - het wordt nooit aangewend voor onze bedrijfsactiviteiten (behalve bij bepaalde professionele klanten).
U hebt toegang tot het Beleggerscompensatiefonds. Hierbij wordt uw geld tot €20.000 beschermd als u een particuliere klant bent.
Uw verliezen kunnen niet meer bedragen dan het volledige bedrag op uw rekening.
U kunt bovendien uw kapitaal beschermen met de ingebouwde tools die uw posities automatisch sluiten.
De beveiliging van uw informatie en betalingen wordt ondersteund door onze naleving van ISO 27001 en PCI DSS.
U kunt erop vertrouwen dat wij gebruik maken van de allerbeste beveiligingssystemen om uw gegevens te beschermen.
Wij staan wereldwijd onder toezicht van vijf financiële rechtsgebieden, zoals onder meer door de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Dit houdt in dat uw geld op verschillende manieren wordt beschermd.
De fondsen die u bij ons stort, worden beschermd in overeenstemming met de Europese regelgeving. Dit houdt in dat uw geld op aparte rekeningen bij gereguleerde banken wordt bewaard. Wij kunnen uw geld nooit aanwenden voor onze bedrijfsactiviteiten. Voor bepaalde professionele klanten kunnen andere voorwaarden gelden.
Dankzij het beleggerscompensatiefonds (ICF) zijn uw fondsen beschermd tot €20.000 in het onwaarschijnlijke geval dat wij insolvabel worden. Merk op dat dit geen handelsverliezen dekt, en alleen van toepassing is op particuliere handelaren - niet op professionals.
In overeenstemming met de wettelijke vereisten wordt uw rekening beschermd tegen een negatief saldo. Dit houdt in dat uw verliezen nooit hoger kunnen zijn dan het saldo op uw rekening.
In onze app kunt u precies bepalen hoeveel u wilt riskeren door een gegarandeerde stop-loss in te stellen op uw positie. Hiermee weet u zeker dat uw positie hoe dan ook wordt gesloten op het ingestelde stopniveau. Wilt u uzelf ook beschermen tegen slippage, dan betaalt u een kleine vergoeding wanneer uw stop wordt geactiveerd. Lees meer over hoe wij uw geld beheren.
Wij voldoen aan ISO 27001, de internationale standaard voor informatiebeveiliging, en PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), die wereldwijd bijdraagt aan de beveiliging van gegevens.
Wij gebruiken geavanceerde beschermingssystemen tegen aanvallen, waaronder DDoS. Hiermee zorgen we voor maximale stabiliteit en heeft u ononderbroken toegang tot uw rekening. Ons bekwame beveiligingsteam - dat via een strenge selectieprocedure is aangesteld - controleert continu alle systemen om bedreigingen te detecteren en er onmiddellijk op te reageren.
Uw gegevens blijven altijd versleuteld, ongeacht of ze worden verzonden of opgeslagen, met dank aan ons krachtige Internet Protocol Security Virtual Private Network (IPSec VPN), Transport Layer Security (TLS) en algoritmische databaseversleuteling. Onze infrastructuur draait op datacenters en cloud-serviceproviders die garant staan voor een hoog niveau van gegevensbeveiliging.
Wij gebruiken een DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) e-mailverificatieprotocol om phishing te voorkomen en trainen al onze medewerkers regelmatig in het handhaven van maximale cyberbeveiliging.
Uw gevoelige informatie kan alleen worden ingezien door daartoe bevoegde leden van ons team, met dank aan de systemen voor identiteits- en toegangsbeheer.
