Krijg toegang tot 5,500+ markten en twee manieren om te handelen, met slechts één rekening. Gebruik CFD's om gebruik te maken van hefboomwerking, of knock-outs om vooraf het risico te bepalen. Ontdek welke voor u geschikt zijn.
|CFD's
|Knock-outs
|
Handelscontracten op basis van het verschil tussen de openings- en slotkoers van een positie.
|
Handelsopties met een vooraf bepaald risicoprofiel en controle over de kosten van uw positie.
|CFD's
|Knock-outs
|Wat is het?
|Een overeenkomst tussen u en ons waarbij het verschil in prijs van een markt tussen het openen en sluiten van een positie wordt uitgewisseld.
|Een optie – een soort derivatencontract waarmee u kunt handelen op de prijs van een onderliggende markt.
|Op welke markten kan ik handelen?
|
|
|Moet ik de activa in bezit nemen?
|Nee, u kunt gewoon speculeren op de prijzen.
|Nee.
|Kan ik handelen in dalende markten?
|Ja.
|Ja.
|Is het risico beperkt?
|Niet automatisch, maar u kunt het risico zelf beheren met de tools op het platform.
|Ja, het risicobeheer is ingebouwd in elke transactie.
|Kan ik gebruik maken van hefboomwerking?
|Ja, tot de limiet die door de wetgever is vastgesteld.
|Nee, maar u heeft wel controle over uw blootstelling.
|CFD
|Knock-out
|Hoe beïnvloeden de bewegingen op de markt de waarde ervan?
|De waarde van een CFD beweegt mee met de onderliggende markt. Met een hogere hefboomwerking kunt u met minder kapitaal een grotere positie innemen, waardoor zelfs kleine marktbewegingen een aanzienlijke invloed kunnen hebben op uw winst of verlies.
|De waarde van een knock-out beweegt mee met de onderliggende markt. De mate waarin de waarde van uw transactie wordt beïnvloed, is afhankelijk van het aantal opties dat u koopt en waar u uw knock-outniveau plaatst.
|Kan ik handelen op dalende markten (short gaan)?
|Ja. U kunt kopen als u verwacht dat een markt zal stijgen, en verkopen als u verwacht dat een markt zal dalen.
|Ja. U kunt een ‘Call’-optie kopen als u verwacht dat een markt zal stijgen, of een ‘Put’-optie kopen als u verwacht dat een markt zal dalen.
|Is het risico beperkt?
|
Nee. Uw maximale risico is technisch gezien het volledige saldo van uw rekening.
U kunt zich echter wel tegen risico's beschermen met gegarandeerde stop-losses, gewone stop-losses (niet beschermd tegen slippage) en take-profit orders.
Als uw gegarandeerde stop-loss wordt geactiveerd, worden er kosten in rekening gebracht.
|
Ja. Het risicobeheer is geïntegreerd in knock-outs.
Voordat u een positie opent, kiest u het knock-outniveau. Dit werkt enigszins als een gegarandeerde stop-loss en biedt u tevens de mogelijkheid om te bepalen hoe ver u met uw geld wilt gaan.
Als u het knock-outniveau dichter bij de marktprijs brengt, wordt het goedkoper om uw positie te openen en heeft u hetzelfde opwaartse potentieel als bij een duurdere positie. Dit vergroot echter de kans dat u wordt uitgeschakeld.
Als de markt het knock-outniveau bereikt, wordt uw positie uitgeschakeld, maar uw maximale risico blijft beperkt tot het bedrag dat u hebt betaald om de positie te openen (plus eventuele negatieve financieringsaanpassingen als u uw positie 's nachts aanhoudt).
|Kan ik gebruik maken van hefboomwerking?
|
Ja. Wanneer u een positie opent, hoeft u slechts een fractie van de volledige waarde – de zogenaamde marge – in te leggen om de positie te openen, waardoor u toegang krijgt tot hefboomwerking.
Houd er rekening mee dat handelen met hefboomwerking zowel tot grote, snelle verliezen als winsten kan leiden.
|
Nee, maar u heeft wel controle over hoe ver u met uw geld wilt gaan.
Als u het knock-outniveau dichter bij de openingskoers brengt, betaalt u minder om uw positie te openen.
Dit biedt u dezelfde opwaartse blootstelling als een duurdere transactie, maar tegen minder initiële kosten.
|Worden er kosten in rekening gebracht?
|
Ja. U betaalt altijd de spread, onze kosten voor het uitvoeren van uw transactie.
Afhankelijk van uw transacties kunnen er andere kosten in rekening worden gebracht, zoals vergoedingen voor gegarandeerde stop-losses of administratieve kosten voor nachtelijke financiering.
Meer informatie over onze kosten.
|
Ja. U betaalt altijd de spread, onze kosten voor het uitvoeren van uw transactie.
U betaalt ook de knock-outvergoeding – onze kosten voor de bescherming van uw transactie tegen slippage – wanneer u een positie opent. U ontvangt dit bedrag echter terug als u uw positie sluit voordat deze wordt uitgeschakeld.
Afhankelijk van uw transacties kunnen er andere kosten in rekening worden gebracht, zoals administratieve kosten voor nachtelijke financiering. Meer informatie over onze kosten.
