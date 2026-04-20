Samenvatting Wij verdienen geld met spreads, gegarandeerde stop-loss orders, valutaomrekeningskosten en nachtpremies. U betaalt geen commissie over de posities die u bij ons inneemt.

Aangezien het onze missie is om onze klanten te helpen, hebben we fors geïnvesteerd in handige tools die ze kunnen gebruiken om te beleggen.

Capital.com biedt een bescherming tegen negatief saldo voor particuliere klanten, zodat hun verliezen nooit hoger kunnen zijn dan het saldo op de rekening. Als u na een margin call toch een bepaalde positie wilt aanhouden, kunt u meer fondsen storten om uw marginvereiste te dekken en te voorkomen dat uw positie gesloten wordt.

Het is ons doel om duurzame relaties op te bouwen met onze klanten op basis van vertrouwen.

Spreads

De spread is het verschil tussen de koop- en verkoopprijs van een verhandelbaar effect. Dit is de voornaamste manier waarop brokers zoals wij geld verdienen. De grootte van de spreads kan variëren en is afhankelijk van het soort effect en de marktomstandigheden.

Markten met een hoog handelsvolume, zoals EUR/USD of goud, hebben doorgaans kleinere spreads dan minder verhandelde markten, zoals maïs of sinaasappelsap. Dit betekent dat de kosten voor het verhandelen van zeer liquide markten over het algemeen veel lager kunnen zijn dan die van minder liquide markten. Minder liquide markten zijn vaak ook volatiel, wat - ondanks de hogere kosten - risicobewuste handelaren kan aantrekken.

Hier ziet u de koop- en verkoopprijs van een bepaald actief, met de spread waaruit onze vergoeding wordt berekend. De grootte van de spread varieert op basis van factoren zoals marktliquiditeit en volatiliteit. Dit houdt in dat uw handelskosten ook kunnen variëren. Voor u een positie opent, is het raadzaam om u steeds bewust te zijn van de handelskosten.

Voorbeeld van een spread Stel dat u handelt in een US 500 CFD-contract dat $1 per punt indexbeweging vertegenwoordigt. De spread voor deze index is 0,8 punten. Uw spreadkosten zijn dus $1 X 0,8 = $0,80. U opent een nieuwe positie en verhoogt de grootte naar 10 contracten. Uw spreadkosten zijn nu $0,8 X 10 = $8. Stel vervolgens dat u handelt in GBP/USD met een nominale waarde van £10,000 (ook wel een mini-lot genoemd), met een spread van 0.00013 voor het paar (wat overeenkomt met 1,3 punten). U betaalt 0,00013 X 10.000 = $1,30 spreadkosten om de positie te openen en te sluiten.

Gegarandeerde stop-loss orders

Bij een standaard stop-loss order geeft u de opdracht om een effect op een bepaald niveau te verkopen. Vanwege “slippage” kan er echter niet gegarandeerd worden dat het order tegen de gewenste prijs wordt uitgevoerd. Als er sprake is van gapping, zal een standaard stop bijvoorbeeld meestal uitgevoerd worden op de eerstvolgende beschikbare prijs in plaats van op het gewenste niveau. Slippage treedt doorgaans op in volatiele markten of perioden met weinig liquiditeit.

Een gegarandeerde stop-loss order, ook wel GSL genoemd, is een type stop die garandeert dat uw positie tegen de gewenste prijs wordt gesloten, zelfs bij slippage of gapping. Hoewel GSL's u de zekerheid kunnen bieden dat uw order wordt uitgevoerd tegen de verwachte prijs, moet u er rekening mee houden dat, wanneer de GSL geactiveerd wordt, er hiervoor kosten (premies) in rekening worden gebracht. Hieronder ziet u een voorbeeld van een GSL vergeleken met een standaard stop-loss.

Nachtpremies

De nachtpremie is het standaard tarief dat u betaalt als u uw positie bij ons 's nachts aanhoudt. Deze kosten worden in rekening gebracht om de kredietkosten voor posities met een hefboomwerking buiten de standaarduren van de markt terug te verdienen. Ze kunnen echter ook in bepaalde scenario's worden aangerekend voor shortposities.

De nachtpremie wordt op verschillende manieren berekend, al naargelang de activaklasse waarin u handelt. Onder meer rentebenchmarks (bijvoorbeeld SONIA of SOFR), een overnight basisaanpassing, een overnight swaprente en onze dagelijkse commissie kunnen hierop van invloed zijn. Meer informatie over de afzonderlijke kosten per activaklasse en enkele voorbeelden die illustreren hoe de kosten worden berekend, vindt u op onze pagina met kosten en tarieven.

