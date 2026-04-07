Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste kosten en tarieven bij Capital.com. Voor een compleet overzicht van alle kosten per activaklasse verwijzen wij u naar ons informatiedocument over de kosten.
Rekening
|
Een rekening openen
|
GRATIS
|
Een rekening sluiten
Als u besluit om uw handelsactiviteiten bij ons te beëindigen, brengen wij u hiervoor geen kosten in rekening.
|
GRATIS
|
Demorekening
Oefen uw strategieën in een gesimuleerde handelsomgeving met virtuele fondsen.
|
GRATIS
Stortingen en opnames
|
Stortingskosten
U betaalt niets om geld op uw rekening te storten.
|
GRATIS
|
Minimale storting
Het minimale bedrag dat u op uw rekening kunt storten om te beginnen met handelen.
|
20 USD/EUR/GBP
|
Opnamekosten
Wij brengen nooit kosten in rekening voor overboekingen vanaf uw Capital.com-rekening.
|
GRATIS
|
Minimale opname
Het kleinste bedrag dat u kunt opnemen naar uw kaart of bankrekening.
|
20 EUR/USD/GBP voor bankkaarten*
*Het minimale bedrag dat u kunt opnemen, is afhankelijk van uw betaalmethode (klik hier voor meer informatie). Als het saldo op uw rekening onder de minimale opnamelimiet ligt, kunt u alleen uw volledige saldo opnemen.
Handelen
|
De spread
Onze vergoeding voor het uitvoeren van uw transactie is de spread – het verschil tussen de aankoop- en verkoopprijs. Meer informatie
|
De spreads kunnen variëren en zijn afhankelijk van de onderliggende marktomstandigheden. Bekijk hier de spread voor een specifiek instrument.
|
Commissie
Wij brengen geen commissies in rekening voor uw posities.
|
GRATIS
|
Nachtelijke financieringsaanpassing (swaps)*
Een aanpassing die wordt toegepast wanneer u bepaalde posities 's nachts aanhoudt.
*CFD-posities met een hefboom van 1:1 (d.w.z. zonder hefboom) zijn niet onderworpen aan een nachtelijke financieringsaanpassing, behalve op een beperkt aantal markten.
|
De kosten voor elk instrument vindt u hier.
|
Valutaomrekening
Wanneer je handelt op een markt die in een andere valuta is genoteerd dan je rekening, betaal je conversiekosten.
Je betaalt ook dezelfde FX-toeslag bij het overmaken van geld tussen sub-rekeningen in verschillende valuta.
|
De vergoeding is inbegrepen in de wisselkoers die u ontvangt. Het wordt toegepast op onze interne FX-tarieven (mdfx).
|
Gegarandeerde stop-losses
Een gegarandeerde stop-loss (GSL) sluit uw positie op het exacte prijsniveau dat u hebt ingesteld, zonder risico op gapping of slippage. Uw verlies overschrijdt dus nooit het voorspelde niveau, maar als uw GSL wordt geactiveerd, betaalt u wel een kleine vergoeding. Meer informatie
|
De GSL-vergoeding varieert en is afhankelijk van de markt waarin u handelt, de openingskoers van de positie en de positiegrootte. U kunt de vergoeding op het dealticket controleren voordat u uw transactie opent. Ontdek hier hoe de GSL-vergoeding wordt berekend.
Controleer de spread en nachtelijke financieringsaanpassingen voor een specifiek instrument
Wat is de spread?
De bied-laatspread is het verschil tussen de bied- en laatprijs (‘verkoop’- en ‘aankoop’-prijs) van het effect. De vraagprijs (ook wel de biedprijs genoemd) is altijd hoger dan de laatprijs, dus de koers moet eerst door de spread bewegen voordat een open positie winst oplevert. De bied-laatspread kan beschouwd worden als een maatstaf voor vraag en aanbod van een bepaald actief. De liquiditeit van de markt is dan ook een belangrijke factor bij het bepalen van de spread.
Voorbeeld van een CFD-positie
-
U heeft een positie van 10 contracten op de US Tech 100, met een biedprijs van 12475 en een laatprijs van 12476, wat een verschil van 1 punt ($1) oplevert
-
Om uw positie te openen, betaalt u de helft van deze spread (0,5 punten). Hetzelfde geldt voor het sluiten (nog eens 0,5 punten). Dit alles wordt vermenigvuldigd met het aantal verhandelde contracten. De totale kosten van de spread zijn dus $1 x 10 contracten = $10.
Wat is de nachtelijke financieringsaanpassing?
Elke keer wanneer u een positie 's nachts openhoudt, wordt er rente in rekening gebracht. Hoe deze kosten worden berekend – en of u deze betaalt of ontvangt – is afhankelijk van verschillende factoren. Hieronder vindt u enkele specifieke voorbeelden.
Als u op de meeste markten een CFD-positie met een hefboom van 1:1 (d.w.z. zonder hefboom) inneemt, betaalt of ontvangt u geen financieringsaanpassing. Er zijn echter enkele uitzonderingen:
- Aardgas
- Cacao VS
- Volatiliteitsindex (VIX)
- Forexparen met de Turkse Lira (TRY)
Hoe wordt de nachtelijke financieringsaanpassing berekend?
Formule
Onze dagelijkse vergoeding +/- Referentierentevoet
De referentie * volgt de valuta van de onderliggende markt, bijv. SOFR voor markten in Amerikaanse dollar of SONIA voor markten in Britse pond.
Onze dagelijkse vergoeding is 4% per jaar, gedeeld door 360 of 365 dagen, afhankelijk van de valuta:
- Voor GBP, CAD, SGD, enz.: 4% / 365 = 0,01096%
- Voor USD, EUR, CHF, JPY enz.: 4% / 360 = 0,01111%
Wij kiezen de deler die overeenkomt met de standaard in de valuta van de desbetreffende markt.
*De relevante referentierentevoet omvat een onderliggende spreadaanpassingsvergoeding. Deze is opgenomen in de relevante vergoeding, bijv. SOFR, SONIA.
Voorbeeld van een CFD-positie: indexen in USD
- Stel dat u 0,6 contracten op de US Tech 100 bezit, met een prijs van 20140. Uw volledige blootstelling zou dan $ 12.084 bedragen.
- Aangezien de US Tech 100 in USD wordt uitgedrukt, is de desbetreffende referentierentevoet SOFR – stel dat deze 5,01448% per jaar bedraagt, of 0,01393% per dag.
- Onze dagelijkse vergoeding is 0,01111%.
- Voor een longpositie betaalt u 0,02504% (onze vergoeding + SOFR) = $ 3,03.
- Voor een shortpositie ontvangt u 0,00282% (onze vergoeding – SOFR) = $ 0,34.
Voorbeeld van een CFD-positie: indexen in GBP
- U hebt een positie van 1 contract op de UK 100, met een prijs van 8175. Uw volledige blootstelling zou dan £ 8.175 bedragen.
- Aangezien de UK 100 in GBP wordt uitgedrukt, is de desbetreffende referentierentevoet SONIA – stel dat deze 4,98260% per jaar bedraagt, of 0,01365% per dag.
- Onze dagelijkse vergoeding is 0,01096%.
- Voor een longpositie betaalt u 0,02461% (onze vergoeding + SONIA) = £ 2,01.
- Voor een shortpositie ontvangt u 0,00269% (onze vergoeding – SONIA) = £ 0,22.
Waarom wordt de nachtelijke financieringsaanpassing in rekening gebracht?
Er wordt een nachtelijke financieringsaanpassing in rekening gebracht om de handelskosten te dekken die gepaard gaan met het 's nachts aanhouden van een positie.
Wat zijn de kosten voor een gegarandeerde stop-loss?
De kosten voor een gegarandeerde stop-loss (GSL) worden alleen in rekening gebracht als de GSL wordt geactiveerd. Een GSL sluit uw positie op het exacte prijsniveau dat u hebt ingesteld, zonder risico op gapping of slippage. Aangezien wij dit risico voor u dragen, brengen wij (en andere aanbieders) kosten in rekening voor het gebruik van de GSL. Nadat u een GSL hebt geselecteerd, ziet u de GSL-kosten op het handelsticket voordat u uw positie opent.
Hoe wordt de vergoeding voor de gegarandeerde stop-loss berekend?
De vergoeding voor de gegarandeerde stop-loss wordt berekend door drie componenten met elkaar te vermenigvuldigen: de gegarandeerde stoppremie (in procenten), de openingskoers van de positie en de grootte van de positie (hoeveelheid). De formule ziet er als volgt uit:
Formule
GSL-vergoeding = GSL-premie * openingsprijs positie * hoeveelheid.
U kunt de GSL-kostenwaarde op het dealticket controleren bij het openen van een positie en het toevoegen van GSL.
Andere zaken waar u rekening mee moet houdenUiteraard zijn onze kosten niet de enige factoren die van invloed zijn op het rendement van uw positie. U dient ook rekening te houden met het volgende.
Marktbeweging
De richting en afstand waarin een markt zich beweegt, zullen uiteraard de waarde van uw positie beïnvloeden.
Marge
Het bedrag dat vereist is om een positie te openen en aan te houden. Ga na of u zich dit kunt veroorloven, zowel bij aanvang als wanneer de marge moet veranderen als gevolg van marktomstandigheden.
Hefboomwerking
U moet zich comfortabel voelen met de toegepaste hefboomwerking. Uw blootstelling kan vele malen hoger zijn dan wat u hebt betaald om de positie te openen. Hierdoor kunnen uw winsten of verliezen in korte tijd aanzienlijk oplopen.