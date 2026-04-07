Klachtenprocedure (CCSV)

Indien u niet tevreden bent over een bepaald financieel product of dienst van Capital Com SV Investments Limited (hierna de Maatschappij), neemt u contact met ons op via complaint@capital.com. Daar kunt u een klacht indienen en ons de volgende informatie verstrekken, zodat wij uw klacht kunnen behandelen:
Het nummer van uw handelsrekening
De reden van uw klacht
Gegevens van de persoon of dienst aan wie de klacht is gericht
U kunt ook het onderstaande klachtenformulier invullen.
De Maatschappij beschikt over een interne klachtendienst die uw klacht grondig zal onderzoeken en behandelen.
Om uw klacht op te lossen zullen wij de volgende stappen ondernemen:
Binnen de vijf (5) dagen bevestigen wij de ontvangst van uw klacht en bezorgen wij u een uniek referentienummer. Dit referentienummer moet u in vermelden bij alle toekomstige correspondentie die u met ons, de financiële ombudsman en/of CySEC over uw klacht heeft.
Na grondig onderzoek zullen wij uw klacht uiterlijk binnen de twee (2) maanden afhandelen en u inlichten over het resultaat van ons onderzoek, de acties die eventueel zullen worden ondernomen om de zaak recht te zetten en u een oplossing aanbieden. Mochten wij omwille van de complexiteit van uw klacht deze niet binnen de twee (2) maanden kunnen afhandelen, dan informeren wij u over de redenen van deze vertraging en de termijn waarin wij ons onderzoek kunnen afronden. Deze termijn zal niet langer zijn dan drie (3) maanden na indiening van de klacht.
Mocht u niet volledig tevreden zijn met onze uiteindelijke beslissing, dan kunt u uw klacht doorverwijzen naar de financiële ombudsman. De financiële ombudsman is een onafhankelijke instantie voor de beslechting van geschillen tussen beleggingsondernemingen in Cyprus en hun cliënten. Het is van cruciaal belang dat u uiterlijk vier maanden na ontvangst van ons definitieve antwoord contact opneemt met de financiële ombudsman, anders kan deze uw klacht mogelijk niet in behandeling nemen. De contactgegevens van de financiële ombudsman zullen vermeld worden in ons definitieve besluit.