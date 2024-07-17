Handel in renteproducten

Bij de handel in renteproducten wordt gespeculeerd op instrumenten die gekoppeld zijn aan de toekomstige veranderingen in de rentetarieven van centrale banken, zoals bijvoorbeeld de Federal Funds Rate in de VS, de basisrente van de Bank of England of de depositorente van de ECB.

De markten die aan de rente zijn gekoppeld, kunnen in beweging komen als reactie op beslissingen van centrale banken, inflatiecijfers, werkgelegenheidscijfers en het algemene macro-economische sentiment.

In plaats van de rentetarieven zelf te verhandelen, kunt u handelen in CFD’s op spotmarkten voor rente of in rentefutures.

Spot-CFD's op rentetarieven volgen de actuele marktprijzen die gekoppeld zijn aan de verwachtingen voor de kortetermijnrente. U kunt ook bepaalde rentemarkten verhandelen met knock-out-opties.

CFD’s op rentefutures zijn gebaseerd op futurescontracten zoals de 3-maands SONIA of Euribor en weerspiegelen de verwachtingen op de markt voor de rente tot een bepaalde vervaldatum. Knock-out-opties zijn niet beschikbaar voor rentefutures.

In beide gevallen kunt u speculeren op de schommelingen in de rente zonder dat u het onderliggende instrument in bezit hoeft te nemen.

Waarom renteproducten?

De rente speelt een cruciale rol in de wereldeconomie en is van invloed op alle aspecten van de economie, van de kosten van leningen tot de waarde van financiële activa.Wanneer centrale banken de rente verhogen of verlagen, kan dit gevolgen hebben voor forex, aandelen, grondstoffen en vooral de obligatiemarkten.

De handel in renteproducten biedt u de mogelijkheid om in te spelen op verwachtingen ten aanzien van de rente. Dit kan zowel een stijging, een daling als simpelweg volatiliteit ten gevolge van belangrijke aankondigingen betreffen.

Met CFD's kunt u long- of shortposities innemen op deze koersbewegingen, zonder dat u het onderliggende product in bezit hoeft te nemen. U hebt ook de flexibiliteit om uw blootstelling aan te passen met behulp van hefboomwerking, maar houd er rekening mee dat dit zowel het risico als het potentiële rendement vergroot. Knock-outs werken op een andere manier: u handelt op de spotmarkten met ingebouwde risicolimieten en vooraf vastgestelde kosten, terwijl u toch profiteert van een volledige blootstelling aan de markt.

*Stop-losses zijn niet gegarandeerd. Voor gegarandeerde stops worden kosten in rekening gebracht wanneer ze worden geactiveerd.