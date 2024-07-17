Handel in renteproducten en rentefutures

Gebruik CFD's en bepaalde knock-outopties om posities in te nemen op instrumenten die gekoppeld zijn aan de schommelingen in de wereldwijde rentetarieven. Ontdek alle markten, van indexen en grondstoffen tot obligaties en nog veel meer, via het webplatform of de app van Capital.com.

Handel in renteproducten

Bij de handel in renteproducten wordt gespeculeerd op instrumenten die gekoppeld zijn aan de toekomstige veranderingen in de rentetarieven van centrale banken, zoals bijvoorbeeld de Federal Funds Rate in de VS, de basisrente van de Bank of England of de depositorente van de ECB.

De markten die aan de rente zijn gekoppeld, kunnen in beweging komen als reactie op beslissingen van centrale banken, inflatiecijfers, werkgelegenheidscijfers en het algemene macro-economische sentiment.

In plaats van de rentetarieven zelf te verhandelen, kunt u handelen in CFD’s op spotmarkten voor rente of in rentefutures.

  • Spot-CFD's op rentetarieven volgen de actuele marktprijzen die gekoppeld zijn aan de verwachtingen voor de kortetermijnrente. U kunt ook bepaalde rentemarkten verhandelen met knock-out-opties.
  • CFD’s op rentefutures zijn gebaseerd op futurescontracten zoals de 3-maands SONIA of Euribor en weerspiegelen de verwachtingen op de markt voor de rente tot een bepaalde vervaldatum. Knock-out-opties zijn niet beschikbaar voor rentefutures.

In beide gevallen kunt u speculeren op de schommelingen in de rente zonder dat u het onderliggende instrument in bezit hoeft te nemen.

Waarom renteproducten?

De rente speelt een cruciale rol in de wereldeconomie en is van invloed op alle aspecten van de economie, van de kosten van leningen tot de waarde van financiële activa.Wanneer centrale banken de rente verhogen of verlagen, kan dit gevolgen hebben voor forex, aandelen, grondstoffen en vooral de obligatiemarkten.

De handel in renteproducten biedt u de mogelijkheid om in te spelen op verwachtingen ten aanzien van de rente. Dit kan zowel een stijging, een daling als simpelweg volatiliteit ten gevolge van belangrijke aankondigingen betreffen.

Met CFD's kunt u long- of shortposities innemen op deze koersbewegingen, zonder dat u het onderliggende product in bezit hoeft te nemen. U hebt ook de flexibiliteit om uw blootstelling aan te passen met behulp van hefboomwerking, maar houd er rekening mee dat dit zowel het risico als het potentiële rendement vergroot. Knock-outs werken op een andere manier: u handelt op de spotmarkten met ingebouwde risicolimieten en vooraf vastgestelde kosten, terwijl u toch profiteert van een volledige blootstelling aan de markt.

Waarom renteproducten bij Capital.com?

Het maakt niet uit of u handelt naar aanleiding van vergaderingen van centrale banken, reageert op onverwachte inflatiecijfers of uw rentepositie wilt indekken: op ons platform vindt u alle tools die u daarvoor nodig hebt.

  • Toegang tot markten zoals de 3-maands SONIA en Euribor
  • Actuele koersen en nieuws, allemaal binnen het platform, zodat u altijd op de hoogte bent van de belangrijkste economische cijfers
  • Geavanceerde grafieken en tools voor risicobeheer, inclusief prijsalarmen en stop-losses*

Blijf op de hoogte van de markten met ons intuïtieve platform en snelle service. Handel in de belangrijkste renteproducten op basis van betrouwbare informatie.

*Stop-losses zijn niet gegarandeerd. Voor gegarandeerde stops worden kosten in rekening gebracht wanneer ze worden geactiveerd.

Waarom Capital.com?

Gebruiksvriendelijk platform

Verhandel meer dan 5,500 markten op een overzichtelijk platform en app - speciaal ontwikkeld voor de weergave van alle belangrijkste informatie, zonder overbodige extra's.1
Een betrouwbare internationale broker

Sluit u aan bij de meer dan 845,000+ handelaren van over de hele wereld. Het vertrouwen bij onze klanten is zo groot dat ze reeds meer dan $1 biljoen bij ons verhandeld hebben.
Transparante en aantrekkelijke tarieven

0% commissie, altijd. 0% overnight financiering op aandelen zonder hefboomwerking en crypto-CFD's. Bekijk de andere kosten die in rekening worden gebracht in onze overzichtelijke tariefstructuur.
Alles wat u nodig hebt om uw handelsavontuur te beginnen

Vergelijk verschillende markten op razendsnelle grafieken. Zoek verhandelbare patronen met meer dan 100 indicatoren. Handel onmiddellijk op basis van het nieuws op het platform. Naadloze integratie met TradingView en MT4. Er is nog veel meer, maar we hebben niet genoeg tekstruimte!
Uw markten, uw leverage

Handel in de France 40, EUR/USD, goud, aandelen en nog veel meer. Kies CFD's voor hefboomwerking en knock-outs voor geïntegreerd risicobeheer.2
Word een betere handelaar

Ontdek ons uitgebreide aanbod aan gratis educatief materiaal waarmee u uw handelskennis kunt verruimen - marktgidsen, handelsstrategieën en nog veel meer.
Lees onze beoordelingen om meer te weten te komen

Lees de feedback van onze klanten1, ongeacht hun ervaringsniveau.
2025-01-14
B******** F***** S****

Werkt gemakkelijk en hoop mogelijk heden

2025-05-23
M****

Ik gebruik al jaren capital,vooral het onbeperkt gebruik van een demo account vind ik erg nuttig om strategieën te testen daarnaast kan men op een live account met kleine posities handelen om zo ervaring op te doen met live traden, ook de vele instellingen o.a. voor wat betreft de hefboom is handig ,tevens is het laten uitbetalen van je winsten erg rap, gebeurt meestal binnen 4 uur, dan staat het al op je eigen externe wallet ,

2024-10-04
J***** L******

Overzichtelijk, snel en duidelijk en de ondersteuning is top.

2024-09-20
K* K*****

Overzichtelijk app, duidelijke informaties en goede en snelle service.

2024-07-18
k****

Het is leuk en eenvoudig, ik ben een beginnende, maar het is goed duidelijk en veel informatie.

2024-09-18
J****G****

Heb zelf alleen nog een demo account maar wel een fijne app om te oefenen

2025-03-31
G***** K****

Ik ben zeer goed en snel geholpen.

2025-04-12
M******* F*****

Super blij mee, werkt fantastisch samen met tradingview

2024-07-17
S****

Dat het vertrouwd is. Tot nu toe is het allemaal perfekt verlopen

2024-11-29
j***** D* J***

Het lukte me niet om geld naar me eigen rekening over te boeken, maar ik ben fantastisch geholpen door de helpdesk! Dezelfde dag was het geld overgemaakt. Echt fantastische klantenservice heel netjes en behulpzaam.

Dit zijn onze 4- & 5-sterrenbeoordelingen. Om te voldoen aan de GDPR-vereisten en de privacy van de gebruikers te waarborgen, zijn hun specifieke gegevens bewust anoniem gemaakt.

De vermelde informatie heeft betrekking op Capital Com Group.

2 Hefboomwerking vergroot zowel winsten als verliezen.