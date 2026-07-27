Wat is handelen?

Handelen omvat het kopen en verkopen van financiële instrumenten met het doel om winst te maken. Dit doet men door een positie in te nemen op de koersbewegingen van activa zoals . Dit doet men door een positie in te nemen op de koersbewegingen van activa zoals aandelen , valuta ( forex ), grondstoffen en indexen . Bij ons kunt u kiezen uit meer dan 3.000 dergelijke markten.

In tegenstelling tot beleggen, waarbij u het actief in bezit neemt, speculeert u bij handelen op de prijs van het actief zonder dat u dit actief in uw bezit heeft. Als u een derivaat verhandelt, zoals bijvoorbeeld een CFD, koopt u niet het actief zelf, maar handelt u op het verschil in de prijs ervan over een bepaalde periode.

Tijdens het handelen maakt men doorgaans gebruik van hefboomwerking (handelen met marge). Hierdoor kunt u met een relatief klein startkapitaal grotere posities beheren. Met een hefboomwerking van 10:1 heeft u bijvoorbeeld slechts € 100 nodig om een positie van € 1.000 te beheren, waarbij het resterende bedrag door uw broker aan u wordt geleend.

Daardoor neemt uw potentiële winst toe, aangezien u wordt blootgesteld aan de koersschommelingen van de volledige $ 1.000, in plaats van alleen uw investering van $ 100. Aan de andere kant vergroot het echter ook uw potentiële verliezen, waardoor u een effectief risicobeheer moet voeren. U kunt diverse strategieën toepassen om te voorspellen of de prijs van een bepaald actief zal stijgen of dalen. Deze baseert u op factoren zoals de macro-economische trends of op technische analyse, waarmee u bijvoorbeeld steun- of weerstandsniveaus kunt identificeren.

Lees meer over handelen versus beleggen.