De ultieme handleiding voor margehandel
Bij het handelen met marge betaalt u slechts een bepaald percentage, ofwel marge, van uw belegging, terwijl u de rest van het benodigde geld leent van uw effectenmakelaar.
Door te handelen met marges profiteer je van de prijsschommelingen van activa die je je anders niet zou kunnen veroorloven.Merk op dat handelen met marge uw winst kan vergroten, maar dat tegelijkertijd ook het risico en de omvang van de mogelijke verliezen toeneemt.
Wat houdt handelen met marge in?In deze gids leggen we uit wat handelen met marge is, wat de belangrijkste technieken en principes zijn, zoals hefboomwerking en margin calls, en wat de voordelen en risico's zijn.
Wat is handelen met marge?
Maar wat is de marge? Er zijn twee soorten marges waar handelaren zich bewust van moeten zijn. Het geld dat u nodig hebt om een positie te openen is uw vereiste marge. Deze wordt bepaald door de hoeveelheid hefboomwerking die u gebruikt, wat wordt uitgedrukt in een hefboomverhouding.
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Hefboom van 2:1 = 50% marge
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Hefboom van 5:1 = 20% marge
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Hefboom van 10:1 = 10% marge
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Hefboom van 20:1 = 5% marge
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Hefboom van 30:1 = 3.3333% marge
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Hefboom van 100:1 = 1% marge
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Hefboom van 200:1 = 0.5% marge
Er zijn echter ook limieten voor het aanhouden van een positie met marge. Deze worden gebaseerd op uw totale onderhoudsmarge - het bedrag dat gedekt moet worden door het eigen vermogen (de totale waarde van uw rekening).
Om het risico te beperken, vereisen brokers dat u uw marge dekt met uw eigen vermogen. Als u niet genoeg geld hebt om potentiële verliezen te dekken, ontvangt u een margin call, waarbij brokers u vragen om uw rekening aan te vullen of uw verliesgevende posities te sluiten. Als uw positie verder achteruitgaat, dan wordt er een margin close-out uitgevoerd.
Voorbeeld van handelen met marge
Stel dat u uw rekening financiert met $20 en u dit wilt gebruiken voor de aandelenhandel via CFD's. Als u een hefboomwerking van 5:1 gebruikt, kunt u voor $100 aan activa verhandelen, waarbij elke dollar van uw vereiste marge 20% van de totale waarde van uw positie vertegenwoordigt. Uw broker vult elke $1 aan tot $5, zodat uw $20 $100 wordt.
Als u een hefboomwerking van 10:1 zou gebruiken, oftewel 10% marge, dan zou u met $200 kunnen handelen. Elke dollar zou dan slechts 10% van de totale positie vertegenwoordigen.
Als u een hefboom van 20:1 zou gebruiken, oftewel 5% marge, dan zou u $400 kunnen verhandelen met uw investering van $20. Elk actief heeft een andere hefboomverhouding of margepercentage.
Hoe werkt handelen met marge?
Margehandelaren maken gebruik van hefboomwerking, in de hoop dat de winst groter zal zijn dan de te betalen rente op de geleende fondsen.De hefboomwerking vergroot zowel de winsten als de verliezen. Handelen met marge gaat dan ook gepaard met hoge risico's.
Stel dat u Tesla (TSLA) aandelen wilt verhandelen tegen $600 per aandeel.Om 10 aandelen te kopen, hebt u minstens $6.000 nodig, wat u mogelijk niet hebt.Voor een positie met een hefboomwerking van 5:1 hebt u slechts $1.200 nodig als vereiste marge. De rest wordt u uitgeleend door uw broker.
Als de aandelenkoers naar $615 stijgt, wint u $150.Die $150 is gelijk aan 10 aandelen vermenigvuldigd met het verschil tussen de nieuwe prijs en de $600 waarvoor u de aandelen kocht.Het aandeel Tesla is slechts 2,5% gestegen, maar de hefboomwerking heeft uw rendement (ROI) verhoogd tot 12,5%.
Als de prijs van Tesla echter met $15 zou dalen tot $585 per aandeel, dan zou u $150 verliezen, wat 12,5% van uw inleg is, in de veronderstelling dat u geen stop-loss hebt geplaatst.*
**Stop-losses zijn mogelijk niet gegarandeerd.
Als u een aantal posities open hebt staan, of u handelt in een zeer volatiele activaklasse waar er zich snel grote prijsschommelingen kunnen voordoen, dan kan het gebeuren dat er ineens meerdere grote verliezen bij elkaar komen.
Minimaal vereist eigen vermogen
Het benodigde geld om een positie te openen wordt afwisselend marge, initiële marge, depositomarge of vereiste marge genoemd.Bij Capital.com noemen we dit de vereiste marge.
Uw vereiste marge wordt bepaald door de activa waarin u wilt beleggen. Het wordt berekend als een percentage van de prijs van het actief, wat de margeverhouding wordt genoemd. Elk instrument heeft zijn eigen vereiste marge.
Als u meerdere posities tegelijk heeft openstaan, dan is het gecombineerde totaal van de vereiste marge voor elke positie uw gebruikte marge. Het resterende geld waarmee nieuwe posities geopend kunnen worden, is uw vrije marge.
Onderhoudsmarge
Naast de vereiste marge, het beschikbare bedrag dat u nodig hebt om een positie te openen, hebt u ook geld nodig voor de onderhoudsmarge om de positie open te houden.
Het bedrag dat u nodig hebt op uw margerekening wordt bepaald door de waarde van de posities die u opent en of deze momenteel winst- of verliesgevend zijn.
Het geld op uw rekening is uw tegoed of saldo, terwijl uw vermogen uw tegoeden zijn met inbegrip van alle niet-gerealiseerde winsten en verliezen. De marge is het vereiste kapitaal dat gedekt moet worden door het eigen vermogen. Het wordt berekend door de huidige slotkoers van open posities te vermenigvuldigen met het aantal contracten en de hefboomwerking. Uw margeniveau is het eigen vermogen gedeeld door de marge.
Aangezien de waarde van uw posities continu stijgt en daalt, verandert het bedrag dat u als totale marge nodig hebt constant. U moet altijd ten minste 100% van uw marge gedekt hebben door uw eigen vermogen.
U dient dan ook continu uw posities in de gaten te houden om er zeker van te zijn dat uw marge volledig gedekt is. Zoniet wordt u gevraagd om uw fondsen aan te vullen en uw eigen vermogen te verhogen, of om uw positie te sluiten om uw totale vereiste marge te verlagen.
Kredietlimiet of onderhoudsmarge
Naast uw vereiste marge moet u ook voldoende margesaldo op uw rekening hebben staan. Dit zijn de fondsen op uw rekening die niet gebruikt worden om te handelen. Deze fondsen dienen ter dekking van het risico dat uw positie tegen u in gaat.
Het bedrag dat u nodig hebt op uw margerekening wordt bepaald door de waarde van de posities die u opent en of deze momenteel winst- of verliesgevend zijn.
Het geld dat u op uw rekening heeft staan is uw eigen vermogen. Het geld dat u mogelijk verschuldigd bent vanwege verliesgevende posities is uw marge. Uw totale margeniveau, meestal aangegeven als een percentage, is uw eigen vermogen gedeeld door de marge.
Aangezien de waarde van uw posities continu stijgt en daalt, verandert het bedrag dat u als totale marge nodig hebt constant. U moet altijd ten minste 100% van uw potentiële verliezen gedekt hebben door uw totale marge.
U dient dan ook continu uw posities in de gaten te houden om er zeker van te zijn dat uw marge volledig gedekt is. Anders wordt u in een margin call gevraagd om uw fondsen aan te vullen.
Hoe vermijdt u margin calls?
Een margin call is een waarschuwing dat uw positie tegen u in is gegaan en dat u niet langer genoeg geld hebt om de verliezen te dekken. Een margin call vindt plaats wanneer de hoeveelheid aandelen die u op uw margerekening heeft staan te laag wordt om uw geleende geld te dragen.
Het betekent met andere woorden dat uw broker het maximale bedrag bereikt dat hij u kan lenen, en dat u uw fondsen moet aanvullen of posities moet sluiten om verdere verliezen te voorkomen.
Als u een margin call ontvangt, mag u deze niet negeren en niets ondernemen. Dit kan leiden tot een margin close-out, waarbij uw broker al uw posities sluit en u het risico loopt om alles te verliezen.
U kunt bepaalde tools voor risicobeheer instellen om het risico op een margin call te beperken, zoals bijvoorbeeld een stoporder*, uw eigen vermogen verhogen door uw rekening aan te vullen of uw margevereisten verlagen door posities te sluiten. Het is altijd beter om u voor te bereiden op het meest ongunstige scenario. De markten zijn namelijk erg volatiel en zeer moeilijk te voorspellen.
*Niet alle stop-loss orders zijn gegarandeerd.
Wat is het belang van stoporders?
Een stoporder of een stop-loss is een mechanisme waarmee een open positie wordt gesloten zodra deze een bepaalde door u ingestelde prijs bereikt. Als een positie tegen u in gaat, kan deze dus automatisch worden gesloten voordat de verliezen te groot worden en tot een mogelijke margin call leiden.
Met een stop-loss order beperkt u het risico.Stel dat u een CFD op een actief koopt voor $100 per aandeel, dan kunt u een stop-loss order instellen op bijvoorbeeld $95, zodat er automatisch een verkoop wordt geactiveerd wanneer de prijs daalt tot de door u ingestelde limiet.
Als u een short positie inneemt, stelt u de stop-loss order in op een hogere prijs, bijvoorbeeld op $105, voor het geval dat de positie tegen u in gaat en de prijs van het actief stijgt.
Houd er echter rekening mee dat een stop-loss order alleen wordt geactiveerd op het vooraf ingestelde niveau, maar pas wordt uitgevoerd op het volgende beschikbare prijsniveau. Als de markt bijvoorbeeld gapt, wordt de positie op een minder gunstig niveau gesloten. Dit wordt ook wel slippage genoemd.U kunt dit vermijden door gebruik te maken van gegarandeerde stop-loss orders.
Gegarandeerde stops werken net als gewone stops, maar hebben geen last van slippage. De positie wordt altijd afgesloten op de vooraf ingestelde prijs. Houd er rekening mee dat er voor gegarandeerde stop-loss orders een kleine premie in rekening wordt gebracht.
Hoe kan ik handelen met marge?
In de wereld van traditioneel beleggen betekent kopen met marge dat u geld leent van een broker om een aandeel te kopen. U kunt echter ook marge gebruiken om derivaten te verhandelen, zoals bijvoorbeeld contracts for difference (CFD's). Met CFD's kunt u handelen op de prijsbeweging van aandelen, grondstoffen, forex, indexen en crypto.
Voltooi de volgende stappen om met marge te handelen:
Stap 1: Open een margerekening
Om met marge te kunnen handelen, moet u over een speciaal type rekening beschikken. Dit heet een margerekening.
Het is een rekening bij uw broker, waarbij deze ermee heeft ingestemd om u geld te lenen om de waarde van uw posities te verhogen en een hefboom toe te passen.Door gebruik te maken van margerekeningen worden niet alleen de potentiële winsten groter, maar ook de potentiële verliezen.
Stap 2: Stort fondsen in overeenstemming met de vereisten van de broker
De minimale eerste storting bij Capital.com is $20.
Stap 3: Kies een instrument dat u wilt verhandelen met marge
Bij Capital.com hebt u de keuze uit meer dan 3.000 markten met CFD's, waaronder cryptocurrencies, aandelen, grondstoffen, indexen en forexparen.
Stap 4: Voldoe aan een onderhoudsvereiste
Er moet steeds genoeg kapitaal op uw margerekening staan om al uw handelsposities te dekken.Met andere woorden, uw eigen vermogen moet altijd 100% van de marge kunnen dekken.
Gebruik van marge voor verschillende activaklassen
Bij Capital.com hebt u de mogelijkheid om met marge te handelen in diverse activaklassen, gaande van aandelen tot grondstoffen en nog veel meer.
Aandelen
Als u aandelen in een groot bedrijf wilt kopen, kan de broker een marge van 50% vragen. Dit betekent bijvoorbeeld dat u $50.000 betaalt en dat uw makelaar voor $100.000 aan aandelen voor u koopt.
Een stijging met 20% zou u $20.000 winst opleveren. Dat is in werkelijkheid iets minder, aangezien u ook de rente en transactiekosten moet betalen.
Het probleem is dat als de aandelen 20% dalen, u $20.000 verlies hebt gemaakt, plus rente op de geleende $50.000 én de transactiekosten. Dat is het gevaar van marge - u kunt enorme winsten oogsten maar ook geconfronteerd worden met even grote verliezen.
Contracts for difference (CFD)
Rechtstreeks handelen in aandelen met marge is voorbehouden voor ervaren beleggers die door hun broker zijn doorgelicht en een sterke kredietgeschiedenis hebben. Het principe van de handel met marge op derivaten zoals CFD's geldt echter ook voor particuliere beleggers.
Een belegger die aandelen bezit, zou CFD's kunnen verhandelen als hedge tegen een prijsdaling van de aandelen die hij bezit.
Deze belegger zou bijvoorbeeld een shortpositie kunnen innemen met behulp van een CFD. Short gaan in aandelen betekent dat u aandelen leent die u niet bezit en deze tegen de huidige prijs verkoopt, waardoor u short gaat, in de overtuiging dat de prijs zal dalen.
Vervolgens koopt u deze aandelen zodra de aandelenkoers is gedaald en geeft u de geleende aandelen terug, zodat u het verdiende geld overhoudt.
Met CFD's kan een belegger zeer goedkoop short gaan, omdat hij het onderliggende actief niet zelf hoeft te lenen of te bezitten.
Hoe werkt hedging met CFD's?
Een belegger die 1.000 aandelen in bedrijf ABC heeft en vreest dat de prijs zal dalen, zou via een CFD short kunnen gaan op datzelfde bedrijf.
Als de prijs daalt, verliest de belegger geld op de aandelen, maar verdient hij het terug op de CFD-transactie (na aftrek van de eventuele rente op het geleende geld en de transactiekosten).
Maar beleggers dekken zich niet alleen in tegen de koersschommelingen van hun aandelen. U kunt bijvoorbeeld ook marge gebruiken om te speculeren dat een bepaalde valuta het goed zal doen ten opzichte van een andere valuta. U kunt speculeren dat een marktindex zal stijgen of dalen. U kunt speculeren dat de prijs van een grondstof zal stijgen of dalen.
Marge is niet beperkt tot één activaklasse.
Handelen met marge voor particuliere beleggers
Voor particuliere beleggers is er nu vereenvoudigde margehandel beschikbaar. Hierbij wordt gebruikgemaakt van geautomatiseerde margehandelssystemen online en op mobiele apps, vaak op basis van CFD's.
Mogelijk hebt u slechts een klein bedrag nodig om te beginnen met handelen, waarbij de posities meestal aan het einde van de handelsdag worden afgesloten.Vanwege de overnight financieringsaanpassingen zijn CFD's geschikt voor kortetermijnbeleggingen en daytrades.
Deze systemen zijn zorgvuldig gereguleerd, waarbij vaak een maximale hefboomwerking is ingesteld door de toezichthouder.
In het ideale geval profiteert u van de enorme winsten die de handel met marge met zich kan meebrengen, terwijl u potentieel grotere verliezen vermijdt.
U kunt voorzichtig handelen door gebruik te maken van limietorders in plaats van marktorders, of door stop-loss orders te plaatsen en uw individuele verliezen te beperken. Houd uw posities goed in de gaten, zodat u verliesgevende orders snel kunt sluiten om een eventuele margin call en margin close-out te vermijden.
Als de markt plotseling tegen u in beweegt terwijl u een positie open hebt staan, kunt u mogelijk alles verliezen wat u op uw margerekening staat en nog meer verschuldigd zijn.
Zelfs als uw broker zijn uiterste best doet om al uw posities te sluiten, worden ze mogelijk niet snel genoeg gesloten om de verliezen te stoppen.
Sommige handelsplatformen voor particulieren, zoals Capital.com, bieden garanties dat, in het geval dat de broker er niet in slaagt om de verliezen in uw onderhoudsmarge te beperken, zij de extra schuld zullen afschrijven.
In dat geval verliest u alleen het geld dat u bij de broker heeft gestort.
Wat is een margin close-out?
Een margin close-out is een vangnet dat u beschermt tegen oplopende verliezen. Een margin close-out vindt plaats wanneer uw verliesgevende posities groeien tot het punt waarop u nog maar genoeg eigen vermogen hebt om 50% van uw verliezen te dekken.
Als uw broker u de garantie biedt om uw verliezen te beperken tot het door u gestorte bedrag, dan beschermt de margin close-out de broker ook tegen verdere verliezen. Als uw broker deze garantie niet biedt, bent u hem na de close-out nog steeds geld verschuldigd. U moet er echter wel rekening mee houden dat de 50% close-out nooit gegarandeerd kan worden. De close-outs worden uitgevoerd door de open posities te sluiten op basis van de huidige marktprijzen en liquiditeit. Mocht de markt gappen op het moment dat uw vermogen 50% onder het vereiste margeniveau zakt, dan kan de close-out op een nog lager niveau uitgevoerd worden.
Elke margehandelaar heeft een specifiek margin close-out niveau. Als u deze niveaus begrijpt, kunt u uzelf beschermen tegen grote verliezen. Controleer de margeniveaus op uw handelsplatform. Het close-out niveau verandert naarmate uw posities en de koersen fluctueren.
Hoe wordt de margin close-out berekend?
Het margin close-out niveau wordt berekend op basis van het saldo op de rekening en de ongerealiseerde winst of het ongerealiseerde verlies van eventuele openstaande posities, vastgesteld op basis van de huidige gemiddelde koersen. Als uw posities in verschillende valuta zijn uitgedrukt, worden ze allemaal omgerekend naar de valuta van de rekening.
Uw niet-gerealiseerde winst of verlies (UPL) wordt berekend op basis van de onderstaande formule.
Winstgevende en verliesgevende posities compenseren elkaar. Maar als de som van uw posities u in een verliesgevende positie brengt, moet dat totaal hoger zijn dan wat er gedekt wordt door de fondsen op uw rekening. Met andere woorden, uw margeniveau moet 100% zijn (d.w.z. uw eigen vermogen dekt minstens 100% van de vereiste marge).
U kunt uw margepercentage zien in de mobiele app en op het online handelsplatform van Capital.com. Bij het aanmelden moet u zich ertoe verbinden om uw vermogen actief in de gaten te houden en boven de 100% te houden.
Een margin close-out vindt plaats wanneer u niet langer voldoende geld op uw rekening hebt om uw posities in stand te houden. Bij Capital.com sluiten we uw posities om u te beschermen tegen buitensporige verliezen, en om onszelf te beschermen tegen onbeperkte aansprakelijkheid.
Oriënteer jezelf op deze niveaus:
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Goede dekking (meer dan 100%): Als het margeniveau meer dan 100% is, dan hebt u voldoende om al uw posities open te houden. Het is niet nodig om uw fondsen aan te vullen.
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Niet zo goed (75% - 100%): Als uw marge onder de 100% daalt, krijgt u een margin call waarin u wordt gevraagd om actie te ondernemen en ofwel posities te sluiten of de fondsen op uw rekening aan te vullen.
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Automatische sluiting en waarschuwing (50% en lager): Dit gebeurt wanneer uw margeniveau dicht bij de drempel van 50% komt.Hier kunt u verwachten dat er een close-out zal plaatsvinden.
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Close-out zonder waarschuwing: Door een plotselinge marktbeweging zakt uw onderhoudsmarge naar 50%.Aangezien er geen tijd is om u te verwittigen, wordt de close-out zonder waarschuwing uitgevoerd.
In volatiele markten kunnen er zich scherpe prijsbewegingen voordoen. Daarom is het mogelijk dat u in een zeer korte periode meerdere margin calls en margin close-out e-mails ontvangt.
Hoe werkt margin close-out?
Als u niet reageert op een margin call of, hoewel u uw totale marge hebt aangevuld, uw posities blijven verslechteren en uw totale marge 50% bereikt, zal uw broker een close-out beginnen.
Het is daarom raadzaam om goed voorbereid te zijn op plotselinge marktvolatiliteit. U kunt de koersen niet beheersen, maar u kunt wel stop-losses instellen om eventuele close-outs te voorkomen.
Bij een close-out zal uw broker geleidelijk uw margeposities sluiten. De close-out gebeurt automatisch, in deze volgorde:
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Alle lopende orders worden gesloten
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Als het margeniveau nog steeds lager is dan 50%, worden alle verlieslatende open posities op open markten gesloten*
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Als het margeniveau nog steeds lager is dan 50%, worden alle winstgevende open posities op open markten gesloten*
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Als het margeniveau nog steeds lager is dan 50%, worden alle resterende posities gesloten zodra de desbetreffende markten openen
*Houd er rekening mee dat niet alle markten op hetzelfde moment open zijn. Het is daarom mogelijk dat een winstgevende positie eerder wordt gesloten dan een verliesgevende.
Uw broker zal proberen om uw open positie zo snel mogelijk te sluiten door gebruik te maken van de prijzen die op dat moment op de markt beschikbaar zijn. U mist dan ook de kans dat uw posities zich herstellen.Ze worden met verlies afgesloten.
Hoe herstelt u van een margin close-out?
Een margin close-out is geen prettige ervaring. Onthoud dat u niet de enige bent. Van alle klanten op het handelsplatform van Capital.com kreeg de helft ooit te maken met een margin close-out. Dit is bedoeld om de klanten te beschermen.
Als u een margin close-out krijgt, denk er dan aan dat dit niet het einde van de wereld is. Neem uw handelsgeschiedenis onder de loep en analyseer wat u kunt veranderen om een close-out in de toekomst te vermijden.
Misschien maakte u onvoldoende gebruik van de tools voor risicobeheer, volgde u geen duidelijke handelsstrategie of hield u zich niet aan het plan omwille van uw emoties. Het is belangrijk dat u van uw fouten leert. Dit zal u helpen om er weer bovenop te komen.
Het is bovendien cruciaal om uw rekening en open posities goed in de gaten te houden. Het is raadzaam om hiervoor te vertrouwen op een efficiënte en snelle app. Dit kan u veel frustratie besparen. Als u een margin call krijgt, moet u zo snel mogelijk kunnen reageren en beslissen of u uw fondsen wilt toevoegen om uw posities open te houden.
Begrijpen hoe een margin close-out werkt is de eerste stap om deze te vermijden.
Voordelen en risico's van handel met marge
Is handelen met marge een goed idee?
De voordelen van handelen met marge ten opzichte van handelen zonder marge liggen in de hefboomwerking. Uw handelscapaciteit wordt drastisch verhoogd voor relatief lage initiële kosten - wat de prestaties uitvergroot.
Het mes snijdt echter aan twee kanten: de marge vergroot zowel de winst als het verlies. De handel met marge vergroot de blootstelling van handelaren aan prijsschommelingen, waardoor zowel het risico als het potentiële rendement toenemen.
Handelen met hefboomwerking houdt per definitie in dat kleine of bescheiden schommelingen tot aanzienlijke winsten of verliezen kunnen leiden. U dient uw rekening dan ook goed in de gaten te houden.In bijzonder volatiele markten kan de prijs flink schommelen.
De best practices voor de handel met marge
Wanneer men op een verantwoorde manier omgaat met marge en dit ondersteund wordt door grondig marktonderzoek en risicobeheer, kan de handel met marge de winst aanzienlijk verhogen. Maar het kan ook tot zware verliezen leiden. In het ergste geval kan de handel met marge al het geld op uw effectenrekening wegvagen.
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Houd uw open posities te allen tijde in de gaten
Houd uw posities goed in de gaten en sluit ze als ze zich tegen u keren, of plaats automatische stoporders om uw posities vroegtijdig te verlaten.
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Houd uw onderhoudsmarge op 100% of meer
Houd er rekening mee dat veel handelaren beginnen met te weinig fondsen op hun margerekening, wat in sommige omstandigheden tot buitensporige verliezen kan leiden. Als u het absolute minimum op uw rekening heeft staan, vergroot u de kans op een margin call. Het is raadzaam om iets meer in reserve te houden, zodat uw rekening bestand is tegen kleine marktschommelingen.
Het is niet verstandig om in een positie terecht te komen waarbij uw broker uw aandelen snel tegen een zeer nadelige prijs moet verkopen, zonder enige kans dat de prijs zich herstelt. Niemand wil dat zijn posities automatisch worden gesloten. Zorg er daarom voor dat uw rekening voldoende is gefinancierd.
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Volg een handelsstrategie
Met een doordachte handelsstrategie beperkt u de emoties bij uw handelsbeslissingen tot een minimum. Doe altijd grondig onderzoek voordat u een positie opent. Kijk naar de technische en fundamentele analyse, het meest recente nieuws en het commentaar van analisten.
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Gebruik stop-loss orders
Het gebruik van stop-losses automatiseert uw handelsactiviteiten en haalt de emotionele factor uit uw besluitvorming. Stoporders beperken uw verliezen als de markt plots scherp daalt en beschermen u tegen een margin call of een margin close-out.
Begin uw avontuur met margehandel bij Capital.com
De handel met marge biedt u de mogelijkheid om aanzienlijke winsten te maken, maar als een positie zich tegen u keert kunt u echter ook meer verliezen dan uw initiële investering. Om u hiertegen te beschermen, biedt Capital.com een bescherming tegen een negatief saldo.
Als u met CFD's handelt, kunt u long gaan (kopen) als u denkt dat de prijs zal stijgen, of short gaan (verkopen) als u denkt dat de prijs zal dalen.
Ontdekt hoe CFD's werken en bekijk welke activa u wilt verhandelen. Kies uit een ruim assortiment van aandelen, indexen, grondstoffen en forex paren beschikbaar voor de handel met marge.
Bent u een beginner, dan kunt u bij Capital.com beginnen met een demorekening, zodat u kunt oefenen zonder uw geld te riskeren. Zodra u genoeg vertrouwen hebt, opent u een live handelsrekening en open u uw eerste positie met marge.
Als u al met marge handelt, vergeet dan niet om de tools voor risicobeheer te gebruiken en uw rekening te beschermen tegen margin calls en margin close-outs.
Veelgestelde vragen
Wat is handelen met marge?
Handelen met marge houdt in dat u met geleend geld handelt en daarbij gebruik maakt van hefboomwerking. U kunt dus een positie openen met slechts een fractie van de waarde ervan. De rest van het geld wordt uitgeleend door uw broker.Merk op dat de hefboomwerking zowel uw winsten als uw verliezen kan vergroten.
Wat is het verschil tussen marge en hefboomwerking?
De marge is het geld dat u nodig heeft om een positie te openen. De hefboomwerking is het veelvoud van de blootstelling van de rekening aan een bepaalde positie. Als u bijvoorbeeld een hefboom van 2:1 gebruikt, betaalt u slechts de helft van de waarde van het actief en leent u de andere helft van uw broker. De marge en de hefboomwerking zijn met elkaar verbonden. Dit wordt weerspiegeld in de hefboomverhouding, of een percentage van de marge.
Wat is een voorbeeld van de marge?
De marge is het bedrag dat u nodig hebt om een positie te openen. Capital.com biedt bijvoorbeeld een marge van 10% op zilver-CFD's. Als u een positie van $1.000 wilt openen in zilver-CFD's, dan heeft u daarvoor slechts $100 nodig.
Is handelen met marge een goed idee?
Handelen met marge heeft zijn voor- en nadelen. U kunt grotere posities openen en activa verhandelen die u zich anders niet zou kunnen veroorloven. U verhoogt echter ook het risico op grote verliezen. Of de handel met marge al dan niet voor u geschikt is, hangt af van uw risicotolerantie en doelstellingen.
Kan men rijk worden met margehandel?
Handelen met marges kan u mogelijk meer geld opleveren met een lagere initiële investering, mits de koers van het actief in lijn ligt met uw positie. De markten zijn echter zeer volatiel, en als de koers de andere kant op gaat, kunt u grote verliezen lijden.
Wat is een margin call?
Een margin call is een waarschuwing van de broker. Deze waarschuwing verschijnt wanneer de waarde van uw margerekening onder de vereiste onderhoudsmarge daalt.