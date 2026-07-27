Hoe werkt handelen met marge?

Margehandelaren maken gebruik van hefboomwerking, in de hoop dat de winst groter zal zijn dan de te betalen rente op de geleende fondsen.De hefboomwerking vergroot zowel de winsten als de verliezen. Handelen met marge gaat dan ook gepaard met hoge risico's.

Stel dat u Tesla (TSLA) aandelen wilt verhandelen tegen $600 per aandeel.Om 10 aandelen te kopen, hebt u minstens $6.000 nodig, wat u mogelijk niet hebt.Voor een positie met een hefboomwerking van 5:1 hebt u slechts $1.200 nodig als vereiste marge. De rest wordt u uitgeleend door uw broker.

Als de aandelenkoers naar $615 stijgt, wint u $150.Die $150 is gelijk aan 10 aandelen vermenigvuldigd met het verschil tussen de nieuwe prijs en de $600 waarvoor u de aandelen kocht.Het aandeel Tesla is slechts 2,5% gestegen, maar de hefboomwerking heeft uw rendement (ROI) verhoogd tot 12,5%.

Als de prijs van Tesla echter met $15 zou dalen tot $585 per aandeel, dan zou u $150 verliezen, wat 12,5% van uw inleg is, in de veronderstelling dat u geen stop-loss hebt geplaatst.*

**Stop-losses zijn mogelijk niet gegarandeerd.

Als u een aantal posities open hebt staan, of u handelt in een zeer volatiele activaklasse waar er zich snel grote prijsschommelingen kunnen voordoen, dan kan het gebeuren dat er ineens meerdere grote verliezen bij elkaar komen.

Minimaal vereist eigen vermogen

Het benodigde geld om een positie te openen wordt afwisselend marge, initiële marge, depositomarge of vereiste marge genoemd.Bij Capital.com noemen we dit de vereiste marge.

Uw vereiste marge wordt bepaald door de activa waarin u wilt beleggen. Het wordt berekend als een percentage van de prijs van het actief, wat de margeverhouding wordt genoemd. Elk instrument heeft zijn eigen vereiste marge.

Als u meerdere posities tegelijk heeft openstaan, dan is het gecombineerde totaal van de vereiste marge voor elke positie uw gebruikte marge. Het resterende geld waarmee nieuwe posities geopend kunnen worden, is uw vrije marge.

Onderhoudsmarge

Naast de vereiste marge, het beschikbare bedrag dat u nodig hebt om een positie te openen, hebt u ook geld nodig voor de onderhoudsmarge om de positie open te houden.

Het bedrag dat u nodig hebt op uw margerekening wordt bepaald door de waarde van de posities die u opent en of deze momenteel winst- of verliesgevend zijn.

Het geld op uw rekening is uw tegoed of saldo, terwijl uw vermogen uw tegoeden zijn met inbegrip van alle niet-gerealiseerde winsten en verliezen. De marge is het vereiste kapitaal dat gedekt moet worden door het eigen vermogen. Het wordt berekend door de huidige slotkoers van open posities te vermenigvuldigen met het aantal contracten en de hefboomwerking. Uw margeniveau is het eigen vermogen gedeeld door de marge.

Aangezien de waarde van uw posities continu stijgt en daalt, verandert het bedrag dat u als totale marge nodig hebt constant. U moet altijd ten minste 100% van uw marge gedekt hebben door uw eigen vermogen.

U dient dan ook continu uw posities in de gaten te houden om er zeker van te zijn dat uw marge volledig gedekt is. Zoniet wordt u gevraagd om uw fondsen aan te vullen en uw eigen vermogen te verhogen, of om uw positie te sluiten om uw totale vereiste marge te verlagen.

Kredietlimiet of onderhoudsmarge

Naast uw vereiste marge moet u ook voldoende margesaldo op uw rekening hebben staan. Dit zijn de fondsen op uw rekening die niet gebruikt worden om te handelen. Deze fondsen dienen ter dekking van het risico dat uw positie tegen u in gaat.

Het bedrag dat u nodig hebt op uw margerekening wordt bepaald door de waarde van de posities die u opent en of deze momenteel winst- of verliesgevend zijn.

Het geld dat u op uw rekening heeft staan is uw eigen vermogen. Het geld dat u mogelijk verschuldigd bent vanwege verliesgevende posities is uw marge. Uw totale margeniveau, meestal aangegeven als een percentage, is uw eigen vermogen gedeeld door de marge.

Aangezien de waarde van uw posities continu stijgt en daalt, verandert het bedrag dat u als totale marge nodig hebt constant. U moet altijd ten minste 100% van uw potentiële verliezen gedekt hebben door uw totale marge.

U dient dan ook continu uw posities in de gaten te houden om er zeker van te zijn dat uw marge volledig gedekt is. Anders wordt u in een margin call gevraagd om uw fondsen aan te vullen.

Hoe vermijdt u margin calls?

Een margin call is een waarschuwing dat uw positie tegen u in is gegaan en dat u niet langer genoeg geld hebt om de verliezen te dekken. Een margin call vindt plaats wanneer de hoeveelheid aandelen die u op uw margerekening heeft staan te laag wordt om uw geleende geld te dragen.

Het betekent met andere woorden dat uw broker het maximale bedrag bereikt dat hij u kan lenen, en dat u uw fondsen moet aanvullen of posities moet sluiten om verdere verliezen te voorkomen.

Als u een margin call ontvangt, mag u deze niet negeren en niets ondernemen. Dit kan leiden tot een margin close-out, waarbij uw broker al uw posities sluit en u het risico loopt om alles te verliezen.

U kunt bepaalde tools voor risicobeheer instellen om het risico op een margin call te beperken, zoals bijvoorbeeld een stoporder*, uw eigen vermogen verhogen door uw rekening aan te vullen of uw margevereisten verlagen door posities te sluiten. Het is altijd beter om u voor te bereiden op het meest ongunstige scenario. De markten zijn namelijk erg volatiel en zeer moeilijk te voorspellen.

*Niet alle stop-loss orders zijn gegarandeerd.

Wat is het belang van stoporders?

Een stoporder of een stop-loss is een mechanisme waarmee een open positie wordt gesloten zodra deze een bepaalde door u ingestelde prijs bereikt. Als een positie tegen u in gaat, kan deze dus automatisch worden gesloten voordat de verliezen te groot worden en tot een mogelijke margin call leiden.

Met een stop-loss order beperkt u het risico.Stel dat u een CFD op een actief koopt voor $100 per aandeel, dan kunt u een stop-loss order instellen op bijvoorbeeld $95, zodat er automatisch een verkoop wordt geactiveerd wanneer de prijs daalt tot de door u ingestelde limiet.

Als u een short positie inneemt, stelt u de stop-loss order in op een hogere prijs, bijvoorbeeld op $105, voor het geval dat de positie tegen u in gaat en de prijs van het actief stijgt.

Houd er echter rekening mee dat een stop-loss order alleen wordt geactiveerd op het vooraf ingestelde niveau, maar pas wordt uitgevoerd op het volgende beschikbare prijsniveau. Als de markt bijvoorbeeld gapt, wordt de positie op een minder gunstig niveau gesloten. Dit wordt ook wel slippage genoemd.U kunt dit vermijden door gebruik te maken van gegarandeerde stop-loss orders.

Gegarandeerde stops werken net als gewone stops, maar hebben geen last van slippage. De positie wordt altijd afgesloten op de vooraf ingestelde prijs. Houd er rekening mee dat er voor gegarandeerde stop-loss orders een kleine premie in rekening wordt gebracht.