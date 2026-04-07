U wilt uw geld snel en veilig opnemen. Wij willen u daarbij graag helpen.
Hier vindt u alle informatie die u nodig heeft om geld op te nemen van uw rekening bij Capital.com.
En volgens onze servergegevens uit 2025 in veel gevallen zelfs aanzienlijk sneller.
Het kan echter tot vijf werkdagen duren voordat uw opname op uw rekening verschijnt. Dit is afhankelijk van uw betalingsprovider.
Soms kunnen opnames iets langer duren. Dit is meestal het gevolg van de extra controles die wij uitvoeren om ervoor te zorgen dat wij aan de regelgeving voldoen.
Upload alle documenten die wij vragen in ‘Mijn verzoeken’ en reageer tijdig op eventuele verzoeken om aanvullende informatie.
Om winsten op te nemen – namelijk meer dan uw oorspronkelijke storting – moet u uw geld opnemen naar een geverifieerde bankrekening.
U kunt maximaal het bedrag dat u heeft gestort terugstorten naar dezelfde betaalmethode.
U kunt geen geld opnemen naar een betaalmethode waarvan de naam verschilt van de naam op uw handelsrekening.
U kunt uw winsten uitsluitend opnemen naar een geverifieerde bankrekening. Het is niet mogelijk om uw winsten op te nemen naar een debet- of creditcard.
Op deze manier voldoen wij aan de antiwitwasregels. Uw bankrekening verifiëren gaat als volgt:
Mocht u hulp nodig hebben, neem dan contact op met onze klantenservice.
Wij voldoen in alle rechtsgebieden waar wij actief zijn aan de geldende regelgeving. Dit betekent dat wij ons aan de strikte ‘Know Your Customer’- en antiwitwasregels houden om uw geld te beschermen.
Indien uw opname langer duurt dan verwacht, komt dit waarschijnlijk omdat wij er zeker van willen zijn dat alles veilig verloopt.
Wij verwerken 99% van de opnames binnen 24 uur (op basis van interne servergegevens, 2025). Veel opnames worden reeds binnen 5 minuten verwerkt.
Wij zijn een erkende broker. Dit betekent dat wij ons aan de strikte ‘Know Your Customer’- en antiwitwasregels houden om uw geld te beschermen.
Daarom voeren wij soms extra controles uit voordat wij een opname goedkeuren. Dit kan gebeuren als:
Uw betaalmethode niet is geverifieerd
U een opname doet via een nieuwe betaalmethode
U een opname doet via een andere methode dan waarmee u heeft gestort
De naam op uw bankrekening niet overeenkomt met uw handelsrekening
Er sprake is van verdachte of ongebruikelijke activiteiten
U uw winst opneemt via een methode die uw opname beperkt tot het bedrag dat u heeft gestort (zoals een kaart)
Voor snelle opnames raden wij u aan onze bovenstaande richtlijnen te volgen.
Er zijn verschillende redenen waarom u mogelijk geen geld kunt opnemen. Laten we er enkele bespreken.
Als uw opname langer dan 24 uur in beslag neemt, is het mogelijk dat uw bank deze nog aan het verwerken is.
U kunt hen een trackingnummer sturen – een ARN of RRN – waarmee zij de betaling kunnen terugvinden.
Als uw bank uw opname heeft geweigerd, neem dan eerst contact met hen op. U kunt ook contact opnemen met onze klantenservice.
Soms moeten wij enkele documenten van u ontvangen om uw identiteit of de herkomst van uw geld te verifiëren.
Op deze manier voldoen wij aan de ‘Know Your Customer’- en antiwitwasregels, zodat wij u en uw geld beter kunnen beschermen.
Go to ‘Mijn verzoeken’ in het webplatform of op de app om te zien wat we precies nodig hebben en upload uw documenten.
Sluit enkele posities of orders om wat geld vrij te maken. Of neem een kleiner bedrag op.
Op sommige plaatsen staat er een limiet op het bedrag dat u in één keer kunt opnemen. Probeer uw opname in kleinere bedragen te splitsen.
U kunt maximaal het bedrag opnemen dat u op kaarten of e-wallets heeft gestort.
Om meer op te nemen dan u heeft gestort, bijvoorbeeld uw eventuele winsten, moet u uw bankrekening verifiëren en het geld daarop laten storten.
U kunt uw betaalmethoden verifiëren door de door ons gevraagde documenten te uploaden.
Go to ‘Mijn verzoeken’ in het webplatform of op de app om te zien wat we precies nodig hebben en upload uw documenten.
U kunt alleen geld opnemen via een betaalmethode die op dezelfde naam staat als uw handelsrekening. Op deze manier voldoen wij aan de antiwitwasregels.
Ja, u kunt meer opnemen dan u oorspronkelijk heeft gestort.
Als u echter een kaart of e-wallet gebruikt, kunt u in de regel alleen het bedrag opnemen dat u heeft gestort. Op deze manier voldoen wij aan de antiwitwasregels.
Om meer op te nemen dan u heeft gestort, bijvoorbeeld uw eventuele winsten, moet u uw geld opnemen naar een geverifieerde bankrekening.
Volg de bovenstaande stappen om uw bankrekening te verifiëren.
Capital.com is geen oplichterij. Wij zijn een erkende broker en staan in alle rechtsgebieden waar wij actief zijn onder toezicht van ASIC, CySEC, de FCA, de SCA en SCB (afhankelijk van de locatie).
De meeste problemen met geldopnames kunnen meestal worden opgelost door het advies op deze pagina te volgen. Onthoud vooral het volgende:
U kunt met de meeste betaalmethoden maximaal het bedrag opnemen dat u oorspronkelijk heeft gestort
Om meer geld op te nemen, bijvoorbeeld eventuele winsten, moet u een bankrekening op uw naam verifiëren aan de hand van de documenten die wij u vragen in ‘Mijn verzoeken’. Vervolgens kunt u het geld naar die rekening overmaken
Op deze manier voldoen wij aan de 'Know Your Customer'- en antiwitwasregels. Hiermee zorgen wij ervoor dat uw geld beschermd is en op de juiste bestemming terechtkomt.
