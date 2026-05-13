StartpaginaHandelsplatformsTradingView
Het populairste sociale netwerk voor handelaren en beleggers met meer dan 50 miljoen gebruikers.
Creëer een consistente handelsstrategie met interactieve en responsieve grafieken die bovendien geschikt zijn voor mobiel gebruik en ondersteund worden door meer dan 110 handige tekeninstrumenten.
Naast geavanceerde screeners en uw live nieuwsfeed geniet u ook van talloze indicatoren.U hoeft niet van platform te wisselen om efficiënt te handelen.
Sluit u aan bij de handels- en beleggersgemeenschap en bekijk de nieuwste beurstrends en inzichten.
Signaleer interessante mogelijkheden met behulp van meer dan 12 personaliseerbare grafieken, waaronder Renko, Kagi en Point & Figure, en bekijk er tot wel 8 tegelijk op één tabblad.
Blijf up-to-date met 12 alarmen op basis van koersen, indicatoren en strategieën.
Verfijn uw analyses met meer dan 100 kant-en-klare indicatoren, talloze indicatoren die ontwikkeld werden door de gemeenschap, slimme tekenfuncties, volume-indicatoren, herkenning van kaarspatronen en nog veel meer.
Vertrouw op meer dan 100 fundamentele velden en ratio's, financiële rapporten, waardeanalyses en historische bedrijfsinformatie.
Bent u een professionele handelaar?Creëer uw eigen indicatoren met behulp van de krachtige Pine ScriptTM-programmeertaal.
Sluit u aan bij een bruisende gemeenschap van gelijkgestemden uit alle hoeken van de wereld en chat in realtime. Kijk en leer door de live streams bij te wonen, of deel uw kennis met uw eigen stream.
TradingView is geschikt voor zowel desktop, mobiel als tablets.
Koppel Capital.com aan TradingView om CFD's te verhandelen met behulp van geavanceerde grafieken.Met CFD's verhandelt u het prijsverschil tussen het moment waarop het contract wordt geopend en het moment waarop het wordt gesloten.Ze bieden u de mogelijkheid om long- of shortposities te openen met slechts een fractie van de waarde van uw positie - een concept dat bekend staat als handelen met hefboomwerking.
Hierdoor kunt u grotere posities openen en wordt u meer blootgesteld aan de wereldwijde financiële markten.However, you are also exposed to risk, as leverage can magnify both profits and losses. U wordt echter ook blootgesteld aan een hoger risico, aangezien de hefboomwerking zowel uw winsten als verliezen kan vergroten.Het is dan ook belangrijk een effectief risicobeheer toepassen als u CFD's verhandelt.
Met Capital.com op TradingView gaat u long of short op CFD's op meer dan 3.000 markten, waaronder aandelen, cryptocurrencies, indexen, forex en grondstoffen.
1 De vermelde informatie heeft betrekking op Capital Com Group.