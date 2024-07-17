Bent u nieuw met index trading? Hier zijn enkele belangrijke vragen en antwoorden om u op weg te helpen.
Indexen zijn financiële instrumenten die de prestaties van een groep activa, zoals aandelen, volgen. Dus handel in indexen betekent dat u met één enkele transactie blootstelling krijgt aan een hele groep activa.
Er zijn aandelenindexen die de aandelenmarkt van een heel land vertegenwoordigen, zoals de S&P 500, en die een specifieke sector vertegenwoordigen, zoals de NASDAQ Biotechnology Index, die bestaat uit ongeveer 200 bedrijven in de biotechnologie-industrie.
Dit betekent dat indexen vaak gediversifieerd zijn en dat u met één enkele transactie effectief toegang krijgt tot een hele sector of economie. Degenen die nieuw zijn op de financiële markten beginnen vaak met index trading in plaats van met een specifiek aandeel of ander actief.
Aangezien een index een maatstaf is in plaats van een tastbaar iets, kan deze niet rechtstreeks worden gekocht: u kunt bijvoorbeeld geen deel van de FTSE 100 kopen. In plaats daarvan zou u aandelen in al zijn samenstellende bedrijven moeten kopen, in de representatieve verhoudingen.
Handel maakt indexen toegankelijker door u blootstelling te geven aan hun prijsbewegingen zonder dat u enige van hun samenstellende delen hoeft te bezitten. Dit betekent dat u met één enkele transactie blootstelling kunt krijgen aan een hele sector of economie, en uw portefeuille direct kunt diversifiëren. Aangezien u het onderliggende activum niet bezit, kunt u ook net zo gemakkelijk short gaan als long. Veel handelsproviders blijven indexen ook na sluiting van de markt prijzen, wat betekent dat ze 24 uur per dag, zeven dagen per week verhandeld kunnen worden.
Wij bieden CFD's en knock-outs aan op verschillende internationale indexen, met prijzen buiten kantooruren, wat betekent dat u veel van deze indexen 24 uur per dag kunt verhandelen. Gebruik onze slimme tools en uitgebreide educatie om u te helpen bij het handelen in indexen in uw eigen tempo, of integreer met toonaangevende technologie van derden zoals TradingView en MT4.
Identificeer mogelijke in- en uitstapniveaus met onze slimme, intuïtieve grafieken, en stel prijsalarmen in die u onmiddellijk verwittigen wanneer er belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden.Bescherm uzelf tegen nadelige marktbewegingen met onze reeks tools voor risicobeheer, zoals trailing stops die gunstige bewegingen veiligstellen en u tegelijkertijd beschermen tegen verlies.*
*Stop-losses zijn mogelijk niet gegarandeerd.
Werkt gemakkelijk en hoop mogelijk heden
Ik gebruik al jaren capital,vooral het onbeperkt gebruik van een demo account vind ik erg nuttig om strategieën te testen daarnaast kan men op een live account met kleine posities handelen om zo ervaring op te doen met live traden, ook de vele instellingen o.a. voor wat betreft de hefboom is handig ,tevens is het laten uitbetalen van je winsten erg rap, gebeurt meestal binnen 4 uur, dan staat het al op je eigen externe wallet ,
Overzichtelijk, snel en duidelijk en de ondersteuning is top.
Overzichtelijk app, duidelijke informaties en goede en snelle service.
Het is leuk en eenvoudig, ik ben een beginnende, maar het is goed duidelijk en veel informatie.
Heb zelf alleen nog een demo account maar wel een fijne app om te oefenen
Ik ben zeer goed en snel geholpen.
Super blij mee, werkt fantastisch samen met tradingview
Dat het vertrouwd is. Tot nu toe is het allemaal perfekt verlopen
Het lukte me niet om geld naar me eigen rekening over te boeken, maar ik ben fantastisch geholpen door de helpdesk! Dezelfde dag was het geld overgemaakt. Echt fantastische klantenservice heel netjes en behulpzaam.
