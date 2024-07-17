De essentie van indexen trading

Bent u nieuw met index trading? Hier zijn enkele belangrijke vragen en antwoorden om u op weg te helpen.

Wat is index trading?

Indexen zijn financiële instrumenten die de prestaties van een groep activa, zoals aandelen, volgen. Dus handel in indexen betekent dat u met één enkele transactie blootstelling krijgt aan een hele groep activa.

Er zijn aandelenindexen die de aandelenmarkt van een heel land vertegenwoordigen, zoals de S&P 500, en die een specifieke sector vertegenwoordigen, zoals de NASDAQ Biotechnology Index, die bestaat uit ongeveer 200 bedrijven in de biotechnologie-industrie.

Dit betekent dat indexen vaak gediversifieerd zijn en dat u met één enkele transactie effectief toegang krijgt tot een hele sector of economie. Degenen die nieuw zijn op de financiële markten beginnen vaak met index trading in plaats van met een specifiek aandeel of ander actief.

Waarom handelen in indexen?

Aangezien een index een maatstaf is in plaats van een tastbaar iets, kan deze niet rechtstreeks worden gekocht: u kunt bijvoorbeeld geen deel van de FTSE 100 kopen. In plaats daarvan zou u aandelen in al zijn samenstellende bedrijven moeten kopen, in de representatieve verhoudingen.

Handel maakt indexen toegankelijker door u blootstelling te geven aan hun prijsbewegingen zonder dat u enige van hun samenstellende delen hoeft te bezitten. Dit betekent dat u met één enkele transactie blootstelling kunt krijgen aan een hele sector of economie, en uw portefeuille direct kunt diversifiëren. Aangezien u het onderliggende activum niet bezit, kunt u ook net zo gemakkelijk short gaan als long. Veel handelsproviders blijven indexen ook na sluiting van de markt prijzen, wat betekent dat ze 24 uur per dag, zeven dagen per week verhandeld kunnen worden.

Waarom handelen in indexen met Capital.com?

Wij bieden CFD's en knock-outs aan op verschillende internationale indexen, met prijzen buiten kantooruren, wat betekent dat u veel van deze indexen 24 uur per dag kunt verhandelen. Gebruik onze slimme tools en uitgebreide educatie om u te helpen bij het handelen in indexen in uw eigen tempo, of integreer met toonaangevende technologie van derden zoals TradingView en MT4.

Identificeer mogelijke in- en uitstapniveaus met onze slimme, intuïtieve grafieken, en stel prijsalarmen in die u onmiddellijk verwittigen wanneer er belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden.Bescherm uzelf tegen nadelige marktbewegingen met onze reeks tools voor risicobeheer, zoals trailing stops die gunstige bewegingen veiligstellen en u tegelijkertijd beschermen tegen verlies.*

*Stop-losses zijn mogelijk niet gegarandeerd.