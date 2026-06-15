StartpaginaMarktenIndexenDe meest volatiele indexen
Volatiliteit is kort samengevat de maatstaf voor de omvang van de koersbewegingen voor een bepaald actief na verloop van tijd. Hoewel volatiele indexen, en volatiele activa in het algemeen, handelaren heel wat kansen kunnen bieden, brengen ze ook aanzienlijke risico's met zich mee. De meest volatiele indexen zijn onderhevig aan de marktomstandigheden. Om te begrijpen in welke mate de markten evolueren, kunt u gebruik maken van bepaalde hulpmiddelen zoals de VIX, maar ook technische en fundamentele indicatoren gebruiken om te voorspellen in welke richting de markten zullen bewegen.
De volatiliteit van een index wordt gemeten met instrumenten zoals de VIX, die rechtstreeks gekoppeld is aan de US 500 index en de verwachte volatiliteit ervan. Bij historische volatiliteit wordt de standaardafwijking van de dagelijkse prijsveranderingen bepaald, terwijl impliciete volatiliteit een ander potentieel nuttig concept is waarbij gebruik wordt gemaakt van prijsbepalingsmodellen voor opties. Ook de Average True Range, of ATR, berekent het bereik tussen de hoogste en laagste koersen van een index over een bepaalde periode.Men kan ook gebruik maken van Bollinger Bands®, waarbij de breedte van de 'band', die wordt gebaseerd op een voortschrijdend gemiddelde, informatie verschaft over de volatiliteit.
De volatiliteit van indexen en andere activaklassen wordt beïnvloed door allerlei factoren. De kwartaalcijfers zijn bijvoorbeeld een factor die grote gevolgen kan hebben voor de grootste aandelen in een index zoals de US Tech 100. Als de winstcijfers van bedrijven als Apple of Microsoft bijvoorbeeld de verwachtingen niet halen of juist overtreffen, kan dit een buitenproportionele invloed hebben op de totale indexprijs omdat deze aandelen een grote invloed hebben. Ook ruimere macro-economische factoren zoals de arbeidsmarkt, de industriële en commerciële activiteit en beslissingen over de rente kunnen het vertrouwen van de consument beïnvloeden en op hun beurt de aandelenprijzen en indexen beïnvloeden. Op technisch vlak kunnen de belangrijkste steun- en weerstandsniveaus ook voor volatiliteit zorgen.
Margehandel, of handelen met hefboomwerking, houdt in dat handelaren posities innemen die groter zijn dan hun initiële inleg. Dit betekent dat ze niet alleen meer winst kunnen maken, maar ook dat ze meer kunnen verliezen in ongunstige marktomstandigheden. Bij margehandel hoeft u slechts een klein percentage van de totale waarde van de positie in te leggen. Dit is de zogenaamde marge. Als uw positie zich tegen u keert, is het mogelijk dat u een margin call krijgt. Dit betekent dat het vermogen op uw rekening onder het vereiste minimum is gezakt. Dit betekent dat u meer moet storten of de grootte van uw positie moet verkleinen om door te gaan.