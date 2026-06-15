De meest verhandelde indexen

StartpaginaMarktenIndexenDe meest verhandelde indexen
In de context van de financiële markten verwijst de term 'index' naar een indicator van de waarde van sommige of alle effecten die op een bepaalde beurs genoteerd staan.Deze effecten, zoals aandelen of andere financiële instrumenten, worden meestal gegroepeerd op basis van specifieke criteria, zoals een specifieke bedrijfssector of geografische locatie. De index weerspiegelt de koersen van deze effecten en biedt een beeld op de algehele gezondheid van de markt of zelfs de hele sector.
Er bestaan talloze indexen die specifiek ontworpen zijn om een beeld te geven op verschillende groep activa. De US 500 en de Duitsland 40 zijn enkele voorbeelden van belangrijke beursindexen. Indexen hebben echter niet alleen betrekking op aandelen, maar op een hele reeks activa, waaronder obligaties, vastgoed en marktvolatiliteit. Er zijn indexen in allerlei categorieën, van geografische locatie tot de marktkapitalisatie van de componenten of de specifieke sector die ze vertegenwoordigen.
De indexkoersen kunnen beïnvloed worden door allerlei factoren, van economische ontwikkelingen tot de winstcijfers van bedrijven, geopolitieke gebeurtenissen, schommelingen in de wisselkoersen, veranderingen in de grondstofprijzen, het beleggerssentiment of aanpassingen in de samenstelling van de indexen zelf. Ook veranderingen in de regelgeving en eventuele speculatie op de markt kunnen de prestaties van de indexen beïnvloeden.
Handelen op een index houdt in dat u een positie inneemt op de opwaartse of neerwaartse koersbewegingen van een bepaalde markt, zoals bijvoorbeeld de US Tech 100 of de UK 100. Hierbij maakt men meestal gebruik van een financieel derivaat, zoals bijvoorbeeld een CFD.
CFD's bieden u de mogelijkheid om indexkoersen te verhandelen met hefboomwerking. Dit betekent dat u met een relatief kleine investering een grote positie kunt innemen. Deze hefboomwerking kan echter resulteren in grote verliezen en winsten. Het is dan ook ontzettend belangrijk dat u zich bewust bent van de complexiteit en de risico's voordat u aan de slag gaat. Bekijk onze CFD-handelsgids om te beginnen.
Als u in indexen handelt, wordt u blootgesteld aan de volledige markt, zonder dat u de individuele aandelen, grondstoffen of valuta in bezit hoeft te nemen. Het kan u ook helpen om uw portefeuille te diversifiëren en uw risico's te spreiden.Maar zoals bij elke vorm van handelen, gaat de handel in indexen ook gepaard met aanzienlijke risico's.