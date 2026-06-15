De meest verhandelde indexen

Wat houdt de handel in indexen in?

Handelen op een index houdt in dat u een positie inneemt op de opwaartse of neerwaartse koersbewegingen van een bepaalde markt, zoals bijvoorbeeld de US Tech 100 of de UK 100. Hierbij maakt men meestal gebruik van een financieel derivaat, zoals bijvoorbeeld een CFD.

CFD's bieden u de mogelijkheid om indexkoersen te verhandelen met hefboomwerking. Dit betekent dat u met een relatief kleine investering een grote positie kunt innemen. Deze hefboomwerking kan echter resulteren in grote verliezen en winsten. Het is dan ook ontzettend belangrijk dat u zich bewust bent van de complexiteit en de risico's voordat u aan de slag gaat. Bekijk onze CFD-handelsgids om te beginnen.

Als u in indexen handelt, wordt u blootgesteld aan de volledige markt, zonder dat u de individuele aandelen, grondstoffen of valuta in bezit hoeft te nemen. Het kan u ook helpen om uw portefeuille te diversifiëren en uw risico's te spreiden.Maar zoals bij elke vorm van handelen, gaat de handel in indexen ook gepaard met aanzienlijke risico's.