De grootste stijgers onder de indexen van vandaag

Hoe worden indexen berekend?

Beursindexen worden berekend op basis van verschillende methoden. Deze bieden elk een unieke kijk op de marktprestaties. We bespreken drie hoofdtypen.

Prijsgewogen indices, zoals de Dow Jones Industrial Average, worden berekend op basis van de gemiddelde prijs van de opgenomen aandelen. Aandelen met een hogere prijs hebben meer invloed op de prestaties van de index. De koers van de index wordt berekend door de prijzen van de verschillende aandelen bij elkaar op te tellen en een deler te gebruiken, die wordt berekend op basis van de bedrijfsactiviteiten.

In indexen met kapitalisatieweging, zoals de S&P 500, wegen bedrijven met een grotere marktkapitalisatie zwaarder door. Om de koers van de index te bepalen, wordt de totale marktkapitalisatie van de samenstellende bedrijven gedeeld door een deler.

In een gelijkgewogen index heeft elk aandeel, ongeacht de prijs van het aandeel of de marktkapitalisatie van het bedrijf, dezelfde invloed op de prijs van de index. Het gemiddelde rendement van alle aandelen bepaalt de waarde van de index.