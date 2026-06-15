De grootste stijgers onder de indexen van vandaag

StartpaginaMarktenIndexenDe grootste stijgers onder de indexen van vandaag
Beursindexen worden berekend op basis van verschillende methoden. Deze bieden elk een unieke kijk op de marktprestaties. We bespreken drie hoofdtypen.
Prijsgewogen indices, zoals de Dow Jones Industrial Average, worden berekend op basis van de gemiddelde prijs van de opgenomen aandelen. Aandelen met een hogere prijs hebben meer invloed op de prestaties van de index. De koers van de index wordt berekend door de prijzen van de verschillende aandelen bij elkaar op te tellen en een deler te gebruiken, die wordt berekend op basis van de bedrijfsactiviteiten.
In indexen met kapitalisatieweging, zoals de S&P 500, wegen bedrijven met een grotere marktkapitalisatie zwaarder door. Om de koers van de index te bepalen, wordt de totale marktkapitalisatie van de samenstellende bedrijven gedeeld door een deler.
In een gelijkgewogen index heeft elk aandeel, ongeacht de prijs van het aandeel of de marktkapitalisatie van het bedrijf, dezelfde invloed op de prijs van de index. Het gemiddelde rendement van alle aandelen bepaalt de waarde van de index.
Aandelenindexen verschillen op een aantal manieren van andere financiële markten, namelijk hun doel, samenstelling en de manier waarop ze worden verhandeld.
Indexen fungeren als benchmarks en combineren de prestaties van bepaalde marktsegmenten met een selectie van aandelen die via specifieke methodes (prijsgewogen, marktkapitalisatiegewogen, enzovoort) worden berekend. Zo kunt u onder meer de gezondheid van een hele economie aflezen aan de hand van een bepaalde index - bijvoorbeeld de S&P 500 in de VS - terwijl een specifiek aandeel u alleen een idee geeft van de gezondheid van het betreffende bedrijf.
Terwijl andere financiële activa zoals aandelen en valuta gekocht en verkocht worden, zijn indexen op zichzelf geen rechtstreeks verhandelbare markt. Handelaren kunnen echter wel een positie innemen op de koers van een index met behulp van een derivaat zoals een ETF of CFD.
Als particuliere handelaar hebt u verschillende opties om een positie in te nemen in de prijs van een index.
Exchange-traded funds (ETF's) zijn “pakketten” van verschillende activa die de prestaties van een specifieke index kopiëren en die net als aandelen op een beurs worden verhandeld. Met futurescontracten op indexen verbindt u zich ertoe om een index op een toekomstige datum te kopen of te verkopen. Opties daarentegen bieden u het recht om een index vóór een bepaalde datum tegen een vaste prijs te kopen (call) of te verkopen (put).
Bij Capital.com kunt u indexen verhandelen via contracts for difference, of CFD's. Hiermee kunnen handelaren speculeren op de koersbewegingen van indexen, ongeacht of deze stijgen of dalen. Er zijn echter specifieke risico's aan verbonden, vooral wat betreft de hefboomwerking.
Vóór u een product met hefboomwerking, zoals een CFD, verhandelt, waarmee zowel uw winsten als verliezen vergroot kunnen worden, moet u eerst weten hoe deze precies werkt en welke risico's eraan verbonden zijn. We raden u daarom aan om eerst onze handelsgids voor CFD's te raadplegen. U moet bovendien op de hoogte te blijven van alle economische en politieke ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de markt, oefenen met een demorekening en een erkende broker kiezen.