De grootste dalers onder de indexen van vandaag

Waaruit bestaat een financiële index?

Een index is samengesteld uit een bepaalde groep aandelen of andere financiële instrumenten die een bepaald segment van een markt vertegenwoordigen. De samenstelling van de index wordt bepaald door de aanbieder van de index en wordt gebaseerd op specifieke criteria, zoals onder meer marktkapitalisatie, sector, liquiditeit en geografische locatie.

Veel indexen worden gewogen op basis van marktkapitalisatie. Dit houdt in dat ondernemingen met een hogere marktwaarde een grotere invloed hebben op de prestaties van de index. Sommige indexen richten zich op specifieke sectoren (zoals technologie of gezondheidszorg) en bieden daarmee een goed beeld van de prestaties in die sectoren.

Indexen kunnen ook nationale markten (zoals de Nikkei 225 voor Japan), regionale markten (zoals de Euro Stoxx 50 voor de Eurozone), of zelfs wereldwijde markten vertegenwoordigen.

De meeste indexen bestaan uit aandelen van beursgenoteerde ondernemingen, maar er zijn ook indexen die andere effecten volgen, zoals de prestaties van staatsobligaties of bedrijfsobligaties. Indexen kunnen ook andere soorten activa bevatten, zoals bijvoorbeeld grondstoffen.