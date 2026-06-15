De grootste dalers onder de indexen van vandaag

StartpaginaMarktenIndexenDe grootste dalers onder de indexen van vandaag
Een index is samengesteld uit een bepaalde groep aandelen of andere financiële instrumenten die een bepaald segment van een markt vertegenwoordigen. De samenstelling van de index wordt bepaald door de aanbieder van de index en wordt gebaseerd op specifieke criteria, zoals onder meer marktkapitalisatie, sector, liquiditeit en geografische locatie.
Veel indexen worden gewogen op basis van marktkapitalisatie. Dit houdt in dat ondernemingen met een hogere marktwaarde een grotere invloed hebben op de prestaties van de index. Sommige indexen richten zich op specifieke sectoren (zoals technologie of gezondheidszorg) en bieden daarmee een goed beeld van de prestaties in die sectoren.
Indexen kunnen ook nationale markten (zoals de Nikkei 225 voor Japan), regionale markten (zoals de Euro Stoxx 50 voor de Eurozone), of zelfs wereldwijde markten vertegenwoordigen.
De meeste indexen bestaan uit aandelen van beursgenoteerde ondernemingen, maar er zijn ook indexen die andere effecten volgen, zoals de prestaties van staatsobligaties of bedrijfsobligaties. Indexen kunnen ook andere soorten activa bevatten, zoals bijvoorbeeld grondstoffen.
Handelen in indexen heeft, net als elke financiële markt, zowel voor- als nadelen. Voordat u begint met handelen, is het belangrijk dat u deze voor- en nadelen kent.
Indexen bieden u de mogelijkheid om uw portefeuille te diversifiëren. Ze vertegenwoordigen namelijk uiteenlopende sectoren en bedrijven. Op die manier worden de risico's van het handelen in individuele aandelen beperkt. Dat wil echter niet zeggen dat de handel in indexen geen risico's met zich meebrengt. De koers van een index kan nog steeds snel schommelen en onverwachte bewegingen maken, waardoor u uw kapitaal kunt verliezen.
Als u ervoor kiest om de koers van één index te verhandelen in plaats van de individuele aandelen, hoeft u zich niet te verdiepen in de prestaties van meerdere bedrijven. U moet echter wel nog steeds op de hoogte blijven van het laatste marktnieuws.
Bij Capital.com kunt u gebruikmaken van contracts for difference, oftewel CFD's, om een positie in te nemen op een index. Hiermee krijgt u bovendien toegang tot hefboomwerking. Daardoor kunt u een positie innemen die groter is dan uw initiële storting of marge. Dit vergroot niet alleen uw potentiële winst, maar ook uw potentiële verlies. Voordat u in indexen gaat handelen, moet u dan ook goed weten hoe deze complexe producten werken.
Voordat u gaat handelen, zij het in indexen of in andere effecten, moet u goed op de hoogte zijn van de wereldwijde economische omstandigheden, politieke ontwikkelingen en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de koers. Stel uzelf de vraag of u er voldoende tijd en energie in kunt steken.
U moet ook goed op de hoogte zijn van de risico's die gepaard gaan met de handel in indexen. Het is van groot belang dat u zich hier comfortabel bij voelt. Handelen in indexen, en dan vooral met hefboomproducten zoals CFD's, gaat gepaard met aanzienlijke risico's. De hefboomwerking kan namelijk tot grote en snelle winsten en verliezen leiden.
Voordat u met uw eigen geld gaat handelen, kan het nuttig zijn om eerst te oefenen met een risicovrije demorekening. Veel brokers bieden demorekeningen aan, waarmee u met virtueel geld kunt oefenen en de marktdynamiek leert kennen zonder financieel risico.
Zorg er ook voor dat uw broker, de indexen en de andere producten die u wilt verhandelen, onder toezicht staan van een erkende instantie.