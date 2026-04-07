Wat is een contract voor verschil (CFD)?

Een contract voor verschil (CFD) is een type financiële afgeleide in de financiën. Deze gids bevat alles wat u moet weten over CFD-handel, uitgelegd in eenvoudige termen.

Wat betekent CFD in de handel? Met CFD's kunt u speculeren op verschillende financiële markten, waaronder cryptocurrencies, aandelen, indices, grondstoffen en forexparen. U koopt de activa nooit, maar speculeert op de stijging of daling van hun prijs, meestal over een korte periode.

Een CFD is een contract tussen een broker en een trader die overeenkomen om het verschil in waarde van een onderliggende beveiliging uit te wisselen tussen het begin en het einde van het contract, vaak minder dan één dag.

Een contract voor verschil (CFD) is:

Een derivaat - u bezit het onderliggende actief niet

Een overeenkomst tussen u en uw makelaar

Gebaseerd op de verandering in de prijs van een actief

Uitgevoerd over een korte periode

Wat zijn CFD's?

Een contract voor verschil (CFD) stelt u in staat om te handelen met slechts een fractie van de waarde van uw transactie, wat bekendstaat als handelen met marge of leveraged trading. Dit stelt traders in staat om grotere posities te openen dan hun aanvankelijke kapitaal anders zou toestaan. Daarom biedt CFD trading een grotere blootstelling aan wereldwijde financiële markten.

Een van de voordelen van CFD-handel is dat u kunt speculeren op de prijsbewegingen van het activum in beide richtingen. U koopt of verkoopt een contract, afhankelijk van of u gelooft dat de prijs van het activum zal stijgen of dalen, en opent dienovereenkomstig een long- of shorttrade.

U moet weten dat leveraged trading uw winst kan vergroten, maar ook uw verliezen kan verergeren.

Hoe werkt CFD trading?

Wanneer u een contract voor verschil (CFD) positie opent, selecteert u het aantal contracten (de handelsgrootte) dat u wilt kopen of verkopen. U winst zal stijgen met elk punt dat de markt in uw voordeel beweegt. Hoewel er een risico op verlies is als de markt tegen u in beweegt.

Kopen

Als u denkt dat de prijs van een activum zal stijgen, zou u een long (koop) positie openen, waarbij u winst maakt als de prijs van het activum stijgt in lijn met uw verwachtingen. U loopt echter het risico verlies te maken als de activaprijs daalt.

Verkopen

Als u denkt dat de prijs van een activum zal dalen, zou u een short (verkoop) positie openen, waarbij u winst maakt als deze daalt in lijn met uw voorspelling. Echter, nogmaals, loopt u het risico op een verlies als de prijs van het activum stijgt.

Wat is een CFD-account?

Een contract voor verschil (CFD) account stelt u in staat om te handelen op het prijsverschil van verschillende onderliggende activa met behulp van leverage. Hefboomwerking betekent dat u slechts een fractie inlegt van het bedrag dat nodig is om te handelen. Dit wordt depositomarge genoemd.

Ondertussen moet de onderhoudsmarge gedekt zijn door eigen vermogen, wat het saldo van de rekening is dat niet-gerealiseerde winsten en verliezen omvat. De onderhoudsmarge fluctueert afhankelijk van de prijzen van de activa waarmee u handelt. Het eigen vermogen van uw account moet altijd de onderhoudsmarge dekken om de posities open te houden, vooral in het geval van lopende verliezen. Anders riskeert u een margin call.

Vaak kunt u leren handelen in een demo-account, maar u moet geld toevoegen om een CFD-handelsaccount te creëren voordat u live kunt handelen.

Sommige toezichthouders vereisen dat nieuwe klanten een 'geschiktheidstest' of 'geschiktheidstest' doorlopen. Dit betekent vaak dat u enkele vragen moet beantwoorden om aan te tonen dat u de risico's van handelen met marge begrijpt. Het is het beste om uzelf grondig te onderwijzen over hoe leverage en marge werken voordat u gaat handelen.

Wat is leverage bij CFD trading?

Wanneer u handelt in contracts for difference (CFD's), houdt u een leveraged positie aan. Dit betekent dat u slechts een deel van de waarde van uw transactie inlegt en de rest leent van uw broker. Hoeveel van de waarde u moet neerleggen kan variëren. Onthoud dat een hefboom zowel winsten als verliezen vergroot.

Handelen met hefboomwerking wordt ook wel handelen met marge genoemd. Een marge van 10% betekent dat u slechts 10% van de waarde van de transactie die u wilt openen, moet storten. De rest heeft leverage.

Bijvoorbeeld, als u een order wilt plaatsen voor $1.000 aan Brent-ruwe olie en uw broker 10% marge vereist, heeft u slechts $100 als het initiële bedrag nodig om de transactie te openen.

Spreiding en commissie

Bij CFD trading krijgt u altijd twee prijzen aangeboden op basis van de waarde van het onderliggende instrument: de koopprijs (ask) en de verkoopprijs (bid).

De koopprijs zal altijd hoger zijn dan de huidige onderliggende waarde en de verkoopprijs zal altijd lager zijn. Het verschil tussen deze prijzen wordt de CFD-spread genoemd. Bij Capital.com berekenen we geen CFD-commissie voor het openen of sluiten van transacties.

De koopprijs (ask) is de prijs waartegen u een longpositie start of opent.

U sluit uw positie wanneer u verkoopt met de huidige biedprijs.

De verkoopprijs (bid) is de prijs waartegen u een shortpositie opent

U sluit uw positie wanneer u koopt tegen de huidige askprijs.

Als u bijvoorbeeld verwacht dat de goudprijs zal stijgen, wilt u misschien een positie openen met een CFD op goud. Stel dat de genoteerde prijs $1.200/$1.205 is (dit is de bid/ask spread). U koopt 100 CFD's op goud (en neemt een long positie in). De grootte van de ingenomen positie (de contractwaarde) wordt hieronder geïllustreerd.

Stelt u zich nu voor dat de goudprijs stijgt zoals verwacht. De winst van deze transactie wordt hieronder geïllustreerd. Houd er rekening mee dat alle handel een risico op verlies inhoudt.

Wat is de optimale investering?

CFD-handel democratiseert de markten door een lage instapdrempel te bieden. Capital.com heeft traders die posities openen ter waarde van meer dan $1 miljoen per keer, maar de minimale storting waarmee u online kunt handelen is slechts $20. Als u een overschrijving gebruikt, is er geen minimale storting.

U kunt gratis een account openen en oefenen in demo-modus. Capital.com is een flexibele en schaalbare oplossing, ongeacht uw risicobereidheid, ervaring of het bedrag dat u heeft om te handelen.

CFD-handel wordt beschouwd als een kosteneffectieve manier om de financiële markten te betreden. Bij sommige brokers omvatten de kosten voor CFD's een commissie voor het verhandelen van verschillende financiële activa; echter, Capital.com rekent geen commissies voor het openen en sluiten van trades, voor stortingen of opnames. Banken of betalingsserviceproviders kunnen u echter wel kosten in rekening brengen voor stortingen of opnames.

De belangrijkste kost van CFD's is de spread – het verschil tussen de koop- en verkoopprijs op het moment dat u handelt. Er is een extra kostenpost voor een overnight funding adjustment, die in rekening wordt gebracht als een trade de nacht of de hele dag open blijft, afhankelijk van de regio.

Aangezien contracts for difference leveraged producten zijn, kunt u veel grotere posities openen met een lagere initiële storting dan u nodig heeft om traditionele aandelen te kopen. Bijvoorbeeld:

Apple kopen CFD trade Aandelenhandel Prijs verkopen/inkopen 135.05 / 135.10 135.05 / 135.10 Deal Kopen op 135,10 Kopen op 135,10 Omvang van de deal 100 aandelen 100 aandelen Vereiste fondsen om een transactie te openen $ 2.702 = $ 135,10 koopprijs x 100 aandelen x 20% marge (vereiste marge) $13.510 (100 aandelen tegen 135,10) Sluit prijs Verkopen op 150 Verkopen op 150 Winst $1,490

((150 - 135,10) x 100 aandelen = $1.490) $1,490

(15,000 – 13,510 = $1,490)

Welke activa kunt u verhandelen met CFD's?

Je kunt CFD's verhandelen op cryptocurrencies, aandelen, indices, ETF's, grondstoffenen valuta, maar ook op andere kleinere markten. Capital.com biedt toegang tot duizenden verschillende CFD-activa binnen deze klassen, zodat u met slechts een paar klikken kunt handelen in 's werelds meest populaire markten, allemaal op één plek.

Voorbeeld CFD trades: Long, short en margehandel

Contracts voor verschil stellen u in staat om te speculeren op de prijsbeweging van een activum in beide richtingen. Dit betekent dat u niet alleen winst kunt maken wanneer een activum in prijs stijgt (long gaan), maar ook wanneer het daalt (short gaan).

Als u gelooft dat de markt zal stijgen, koopt u ('gaat u long'). Als u denkt dat de markt zal dalen, verkoopt u ('gaat u short').

Wanneer u een CFD-positie opent, selecteert u het aantal contracten dat u wilt verhandelen (kopen of verkopen). Uw winst zal stijgen met elke punt dat de markt in uw voordeel beweegt. Omgekeerd kunt u een verlies lijden als de markt tegen u in beweegt.

Long gaan CFD trading voorbeeld

U denkt dat de aandelen van Apple in waarde zullen stijgen en wilt een long CFD-positie openen.

U koopt 100 CFD's op Apple aandelen tegen $160 per aandeel. De totale waarde van de handel is $16.000. Als Apple stijgt naar $170, verdient u $10 per aandeel - een winst van $1.000. Als de prijs echter daalt tot $150 per aandeel, verliest u $10 per aandeel – een verlies van $1.000.

Voorbeeldstappen van die mogelijke handel zijn:

De aandelenprijs is $ 165. U begint naar de markt te kijken. De aandelenprijs daalt naar $160. U besluit een transactie te openen (de CFD's te kopen). De prijs van uw CFD stijgt naar $170. U sluit uw trade (verkoopt de CFD's) en maakt een winst van $10.

Houd er rekening mee dat er bij elke transactie een risico op verlies bestaat.

Short gaan CFD-voorbeeld

U denkt dat de Apple prijs zal dalen. U kunt een short CFD-positie openen. Dit staat bekend als short-selling.

U besluit 100 CFD's op Apple te verkopen tegen $170 per aandeel. De prijs daalt tot $160, wat u een winst van $1.000 oplevert, of $10 per aandeel. Als de prijs echter stijgt tot $180 per aandeel, verliest u $1.000, of $10 per aandeel.

Voorbeeldstappen van die mogelijke handel:

De aandelenprijs is $ 165. U begint naar de markt te kijken. De prijs van uw CFD stijgt naar $170. U opent een transactie (verkoopt de CFD's). De prijs daalt naar $160. U sluit uw transactie (koopt de CFD's).

Margehandel voorbeeld

Wat is CFD traden met marge? Leveraged trading wordt ook wel marge trading genoemd. Dit komt omdat de middelen die nodig zijn om een positie te openen en te behouden – bekend als de CFD-marge – slechts een deel zijn van de totale handelsomvang.

Er zijn twee soorten marge waarmee u vertrouwd moet zijn wanneer u CFD-aandelen verhandelt.

Depositomarge is het bedrag dat nodig is om een positie te openen. Onderhoudsmarge is het eigen vermogen dat vereist is op uw account om uw trade te dekken voor het geval deze verliezen begint te maken. De marge neemt toe als de marktprijs stijgt en neemt af wanneer deze daalt. Het eigen vermogen neemt toe wanneer de lopende winsten toenemen en daalt wanneer er lopende verliezen optreden.

De vereiste marge hangt af van de deal die u broker aanbiedt. Het varieert ook tussen activaklassen en binnen verschillende gereguleerde gebieden.

U koopt bijvoorbeeld 100 CFD's op Apple tegen $ 135,10. U initiële uitgave is $ 675,50 ($ 135,10 x 100 aandelen x 0,05). Apple aandelen bewegen naar $150. U besluit te verkopen.

De winst van deze trade is $1.490 ((150 - 135,10) x 100 aandelen).

Voor dezelfde uitgave in een niet-gehevelde aandeleninvestering zou u slechts vijf aandelen kunnen kopen.

CFD trade Aandelenhandel Prijs verkopen/inkopen 135.05 / 135.10 135.05 / 135.10 Deal Kopen op 135,10 Kopen op 135,10 Hefboom 20:1 1:1 Transactievolume 100 aandelen Vijf aandelen Vereiste fondsen om een transactie te openen $675,50 ($135,10 koopprijs x 100 aandelen x 0,05 (5% margeniveau)) $675,50 ($135,10 aankoopprijs x 5 aandelen) Sluit prijs Verkoop 100 aandelen tegen 150 Verkoop vijf aandelen tegen 150 Winst $1,490

(14,9pt stijging x 100 aandelen = $1.490) $74.5

(14,9pt stijging x 5 aandelen)

Winst en verlies

Zodra u een kans heeft geïdentificeerd en klaar bent om te handelen, kunt u een positie openen. Vanaf dit punt zullen uw CFD-winst of -verlies in real-time bewegen in lijn met de prijs van het onderliggende activum.

U kunt open posities op het platform volgen en ze sluiten wanneer u dat wilt.

Winst en verlies kunnen worden berekend door het aantal contracten dat u bezit te vermenigvuldigen met het prijsverschil. Uw winst- en verliesverhouding, vaak afgekort tot P&L, kan worden gedefinieerd met de volgende formule:

P&L = aantal CFD's x (slotkoers - openingskoers)

Wat is de contractlengte van CFD's?

De meeste CFD trades hebben geen vaste vervaldatum, wat betekent dat de looptijd van het CFD-contract onbeperkt is. Een transactie wordt alleen gesloten als deze in de tegenovergestelde richting wordt geplaatst, d.w.z. u kunt een aankooptransactie op 100 CFD's sluiten door de CFD's te verkopen.

Als u echter een trade 's nachts open wilt houden, is uw positie onderhevig aan een overnight funding adjustment.

Geavanceerde strategieën voor risicobeheer met CFD's

CFD's zijn complexe instrumenten. Ze verhandelen brengt een hoog risico met zich mee. De waarde van een handel kan stijgen en dalen. U kunt verliezen lijden als de markt tegen uw verwachtingen in beweegt. Daarom is risicobeheer bij CFD's een van de cruciale punten om te overwegen en toe te passen in uw handelspraktijk.

Zodra uw account is ingesteld en u een handelsplan heeft opgesteld, is het belangrijk om te bepalen hoeveel u bereid bent te riskeren om een geschikte CFD risicobeheerstrategie op te stellen. Als u risicomijdend bent, dan zult u op zoek zijn naar kansen met lagere risico-rendement (R-R) verhoudingen.

Als u bijvoorbeeld op zoek bent naar langzame en gestage groei, zouden activaklassen met een hogere volatiliteit een proportioneel klein deel van uw portefeuille moeten vormen. Het wordt ten zeerste aanbevolen om te diversifiëren over alle activaklassen om de kans op aantrekkelijke handelsmogelijkheden te vergroten en het risico te verminderen.

Stop-loss en take-profit

U kunt overwegen om limietorders in te stellen om automatisch een positie te sluiten op een bepaald winstniveau, zodat u de markt niet constant in de gaten hoeft te houden. Take-profitorders verminderen de kans dat u te lang vasthoudt aan een winstgevende trade en de prijs weer ziet dalen. Handel met uw hoofd en niet met uw hart.

Op dezelfde manier kunt u stop-losses plaatsen om de CFD-risico's te beperken en potentiële verliezen te beperken. Een stop-loss wordt geactiveerd op het niveau dat eerder door een trader is aangegeven en zal worden uitgevoerd tegen de volgende beschikbare prijsnoteringen. Houd er echter rekening mee dat in het geval van volatiele markten, een gebrek aan liquiditeit of grote ordergroottes slippage kan optreden. Een gegarandeerde stop-loss kan beschermen tegen slippage, maar er zijn kosten aan verbonden.

Stops en limieten zijn cruciale risicobeheerinstrumenten die beschikbaar zijn voor de meeste traders. U kunt ook overwegen om gegarandeerde stop-losses te gebruiken, die meer zekerheid bieden in volatielere markten, maar waarvoor ook een vergoeding geldt.

Negatief saldo bescherming en marge afsluiting

Capital.com biedt bescherming tegen negatief saldo voor CFD-rekeningen. Om posities open te houden, moet een trader voldoen aan de onderhoudsmargevereiste – de onderhoudsmarge moet gedekt zijn door het totale eigen vermogen van de rekening.

De waarde die in een margeaccount wordt aangehouden, fungeert als onderpand voor krediet. Als het eigen vermogen van de account onder de onderhoudsmarge komt, brengt Capital.com u op de hoogte via een 'margin call'. Hierbij moet u ofwel uw saldo aanvullen of enkele van uw posities sluiten om uw blootstelling te verminderen.

Als u niet handelt en het sluitingsniveau wordt bereikt, vindt er een geleidelijke sluitingsprocedure plaats voor uw posities.

Met negatieve saldobescherming kunt u er zeker van zijn dat uw rekeningbalans wordt gecorrigeerd als deze onder nul daalt. Als de markt plotseling tegen u in beweegt, kan het Capital.com-platform de getroffen positie sluiten om u te beschermen.

Overweeg om bij elke transactie technieken voor risicobeheer toe te passen. Wees voorzichtig bij het handelen in CFD's op activa die een geschiedenis hebben van hoge volatiliteit. Overweeg of u begrijpt hoe CFD's werken en of u de risico's die gepaard gaan met CFD-handel kunt veroorloven.

Indekken (hedging)

Hedging in de handel is een cruciale risicobeheerstrategie die door ervaren traders wordt gebruikt, maar het beschermt niet noodzakelijkerwijs de orders die op een bepaald moment moeten worden gesloten.

Een afdekking is een risicobeheertechniek die wordt gebruikt om verliezen te beperken. U dekt uzelf af om uw winst of kapitaal te beschermen, vooral in tijden van onzekerheid. Het idee is dat als een investering tegen u ingaat, uw hedgepositie in uw voordeel uitpakt.

CFD-hedging biedt de mogelijkheid om uw bestaande portefeuille te beschermen omdat u short kunt verkopen door te speculeren op een prijsdaling. U heeft bijvoorbeeld een portefeuille van blue chip-aandelen. U wilt ze lang vasthouden. U gelooft dat de markt op het punt staat een korte dip te ervaren en maakt zich zorgen over hoe dit de waarde van uw portefeuille zal beïnvloeden.

Met leveraged trading kunt u de markt short verkopen om u te beschermen tegen deze mogelijkheid van een prijsdaling. Als de markt daalt, kunnen de verliezen op uw portefeuille worden gecompenseerd door de winst van uw short hedge met behulp van CFD's. Als de markt stijgt, verliest u op uw hedge, maar wint u op uw portefeuille.

