Viktor Prokopenya

StartpaginaOverViktor Prokopenya
Het is de missie van Capital.com om een boeiende en dynamische service te bieden en tegelijkertijd op praktische en concrete manieren de financiële kennis van beleggers te verbeteren.
De handel in effecten wordt al veel te lang gedomineerd door grote, gevestigde instellingen en city traders. Dit beperkte de vrijheid van de mensen om zelf geïnformeerde keuzes te maken over hun financiële toekomst en belemmerde het rijke educatieve potentieel dat digitale handelsplatformen te bieden hebben.
Capital.com zet zich nadrukkelijk in om de toegang tot financiële producten te democratiseren. Om dit te bereiken berust ons handelsplatform op drie belangrijke pijlers - vorming, eerlijke en transparante tarieven en baanbrekende technologie en innovatie.
Vorming
Iedereen kan handelen, mits ze over de juiste hulpmiddelen beschikken. Capital.com ijvert dan ook voor kwalitatieve vorming, zodat zowel onze klanten als anderen hun financiële kennis kunnen verrijken.
Met onze gratis handelsapp Investmate en de talloze webinars en tutorials op ons YouTube-kanaal Capital.com TV leren beleggers vol vertrouwen en verantwoord te handelen.
Eerlijke en transparante tarieven
Willen we handelen en beleggen toegankelijker maken, dan moet het betaalbaar zijn.
Capital.com streeft naar maximale transparantie. Er zijn geen verborgen kosten en en de tarieven zijn duidelijk: nul procent commissie en aantrekkelijke spreads..
Baanbrekende technologie en innovatie
In deze tijden van razendsnelle technologische vooruitgang zoekt Capital.com continu naar nieuwe manieren om het platform, de beleggerservaring en onze diensten te optimaliseren.
Het is immers onze missie om een betrouwbare beleggingspartner te zijn. Daarbij staat sociale, milieu- en zakelijk verantwoordelijkheid altijd centraal. We hebben nooit op onze lauweren gerust - en dat zullen we ook nooit doen.
De educatie heeft voor mij de deur naar de financiële wereld geopend. Ik hoop dat Capital.com dat ook voor vele anderen zal doen.
Ik ben enorm blij met wat we al bereikt hebben, maar ik kijk vooral uit naar wat de toekomst ons nog te bieden heeft.
De beste wensen
Viktor Prokopenya
Viktor Prokopenya is een topondernemer met een oog voor baanbrekende technologische initiatieven.
Hij staat erom bekend de beste technologie te combineren met uiterst gemotiveerde teams om zo de allerbeste resultaten te behalen. Viktor is een pionier in de Europese fintech, met name als oprichter van Capital.com, één van 's werelds snelst groeiende handelsplatformen met kantoren in het Verenigd Koninkrijk, Europa, Australië en het Midden-Oosten.
Viktor komt oorspronkelijk uit Wit-Rusland, maar is inmiddels Brits staatsburger en een fervent filantroop. Hij is gastdocent Innovatie en Ondernemerschap aan de Universiteit van Leeds en heeft een passie voor de bevordering van financiële geletterdheid, duurzaamheid en de ontwikkeling van talent.
Via zijn stichting doneerde Viktor al meer dan $3 miljoen aan de slachtoffers van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en steunt hij een aantal wereldwijde overheidsinitiatieven die talent en training moeten bevorderen in prominente tech-hubs zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Arabische Emiraten.
Viktor Prokopenya is niet alleen een gekwalificeerd advocaat, maar behaalde bovendien een master in financiën aan de Northeastern University, een doctoraat in bedrijfsadministratie aan de Swiss Business School, een master in internetmarketing en een bachelor- en masterdiploma in computerwetenschappen.