Viktor Prokopenya

Het is de missie van Capital.com om een boeiende en dynamische service te bieden en tegelijkertijd op praktische en concrete manieren de financiële kennis van beleggers te verbeteren.

De handel in effecten wordt al veel te lang gedomineerd door grote, gevestigde instellingen en city traders. Dit beperkte de vrijheid van de mensen om zelf geïnformeerde keuzes te maken over hun financiële toekomst en belemmerde het rijke educatieve potentieel dat digitale handelsplatformen te bieden hebben.

Capital.com zet zich nadrukkelijk in om de toegang tot financiële producten te democratiseren. Om dit te bereiken berust ons handelsplatform op drie belangrijke pijlers - vorming, eerlijke en transparante tarieven en baanbrekende technologie en innovatie.

Vorming

Iedereen kan handelen, mits ze over de juiste hulpmiddelen beschikken. Capital.com ijvert dan ook voor kwalitatieve vorming, zodat zowel onze klanten als anderen hun financiële kennis kunnen verrijken.

Met onze gratis handelsapp Investmate en de talloze webinars en tutorials op ons YouTube-kanaal Capital.com TV leren beleggers vol vertrouwen en verantwoord te handelen.

Eerlijke en transparante tarieven

Willen we handelen en beleggen toegankelijker maken, dan moet het betaalbaar zijn.

Capital.com streeft naar maximale transparantie. Er zijn geen verborgen kosten en en de tarieven zijn duidelijk: nul procent commissie en aantrekkelijke spreads..

Baanbrekende technologie en innovatie

In deze tijden van razendsnelle technologische vooruitgang zoekt Capital.com continu naar nieuwe manieren om het platform, de beleggerservaring en onze diensten te optimaliseren.

Het is immers onze missie om een betrouwbare beleggingspartner te zijn. Daarbij staat sociale, milieu- en zakelijk verantwoordelijkheid altijd centraal. We hebben nooit op onze lauweren gerust - en dat zullen we ook nooit doen.

De educatie heeft voor mij de deur naar de financiële wereld geopend. Ik hoop dat Capital.com dat ook voor vele anderen zal doen.

Ik ben enorm blij met wat we al bereikt hebben, maar ik kijk vooral uit naar wat de toekomst ons nog te bieden heeft.

De beste wensen

Viktor Prokopenya