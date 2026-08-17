StartpaginaPrijsoverzicht voor aandelen

Kosten en tarieven – Aandelen

Voordat u belegt, krijgt u een volledig overzicht van alle kosten en vergoedingen voor uw aandelenposities.

Beleggen in aandelen

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CFD's en knock-outs

Kosten en tarieven

Rekeningkosten

Een rekening openen

GEEN KOSTEN

Een rekening sluiten

GEEN KOSTEN

Stortingen en opnames

Stortingskosten

GEEN KOSTEN

Minimale storting

20 USD/EUR/GBP of 100 PLN

Voor alle betaalmethoden, met uitzondering van een bankoverschrijving, geldt een minimum van 50 EUR (of het equivalent daarvan in de valuta van uw handelsrekening)

Opnamekosten

GEEN KOSTEN
Minimale opname

20 EUR/USD/GBP voor bankkaarten*

*Het minimale bedrag dat u kunt opnemen, is afhankelijk van uw betaalmethode (klik hier voor meer informatie).

Als het saldo op uw rekening onder de minimale opnamelimiet ligt, kunt u alleen uw volledige saldo opnemen.

Handelskosten

FX-toeslag

Wordt toegepast wanneer het instrument is genoteerd in een andere valuta dan die van uw rekening.

0,4% van de spotkoers van de valutamarkt

  • Van toepassing op aankoop, verkoop en bedrijfsactiviteiten / contante uitkeringen

  • Bij het plaatsen van de order wordt de geschatte wisselkoers weergegeven

  • Het definitieve FX-bedrag wordt bevestigd na uitvoering en afwikkeling

Toezichtskosten en belastingen

Dit zijn kosten die worden vastgesteld door de betreffende beurs of toezichthouder, niet door Capital.com. Ze worden zonder toeslag aan u doorberekend.

  • Worden bij uitvoering aan de klant doorberekend

  • Variëren per markt en, in sommige gevallen, per transactie (aankoop of verkoop)

  • Een volledig overzicht vindt u hier