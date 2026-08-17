StartpaginaPrijsoverzicht voor aandelen
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Een rekening openen
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GEEN KOSTEN
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Een rekening sluiten
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GEEN KOSTEN
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Stortingskosten
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GEEN KOSTEN
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Minimale storting
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20 USD/EUR/GBP of 100 PLN
Voor alle betaalmethoden, met uitzondering van een bankoverschrijving, geldt een minimum van 50 EUR (of het equivalent daarvan in de valuta van uw handelsrekening)
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Opnamekosten
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GEEN KOSTEN
|Minimale opname
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20 EUR/USD/GBP voor bankkaarten*
*Het minimale bedrag dat u kunt opnemen, is afhankelijk van uw betaalmethode (klik hier voor meer informatie).
Als het saldo op uw rekening onder de minimale opnamelimiet ligt, kunt u alleen uw volledige saldo opnemen.
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FX-toeslag
Wordt toegepast wanneer het instrument is genoteerd in een andere valuta dan die van uw rekening.
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0,4% van de spotkoers van de valutamarkt
Dit zijn kosten die worden vastgesteld door de betreffende beurs of toezichthouder, niet door Capital.com. Ze worden zonder toeslag aan u doorberekend.
Worden bij uitvoering aan de klant doorberekend
Variëren per markt en, in sommige gevallen, per transactie (aankoop of verkoop)
Een volledig overzicht vindt u hier.