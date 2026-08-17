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Kosten en vergoedingen – CFD's en knock-outs

Alle kosten en vergoedingen worden duidelijk vermeld voordat u uw positie opent.

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Kosten en tarieven

CFD's en knock-outs

Rekeningkosten

Een rekening openen

GEEN KOSTEN

Een rekening sluiten

GEEN KOSTEN

Demorekening

GEEN KOSTEN

Stortingen en opnames

Stortingskosten

GEEN KOSTEN

Minimale storting

20 USD/EUR/GBP of 100 PLN

Voor alle betaalmethoden, met uitzondering van een bankoverschrijving, geldt een minimum van 50 EUR (of het equivalent daarvan in de valuta van uw handelsrekening)

Opnamekosten

GEEN KOSTEN
Minimale opname

20 EUR/USD/GBP voor bankkaarten*

*Het minimale bedrag dat u kunt opnemen, is afhankelijk van uw betaalmethode (klik hier voor meer informatie).

Als het saldo op uw rekening onder de minimale opnamelimiet ligt, kunt u alleen uw volledige saldo opnemen.

Handelskosten

De spread
De spread is het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs van een financieel instrument. Dit zijn de kosten voor het uitvoeren van een transactie.  

Meer informatie

De spreads kunnen variëren en zijn afhankelijk van de onderliggende marktomstandigheden.Bekijkhier de spread voor een specifiek instrument.

Commissie

GEEN KOSTEN

Overnight-kosten*
Wanneer een positie 's nachts wordt aangehouden, wordt er een renteaanpassing toegepast.
*CFD-posities met een hefboom van 1:1 (d.w.z. zonder hefboom) zijn niet onderworpen aan een nachtelijke financieringsaanpassing, behalve op een beperkt aantal markten.

Meer informatie

De kosten worden betaald of ontvangen, afhankelijk van de richting van de positie. De kosten voor elk instrument staan vermeld in de onderstaande tabel. 

Valutaconversie
Op transacties in een andere valuta dan die van de handelsrekening worden conversiekosten in rekening gebracht.

Ook bij het overboeken van geld tussen subrekeningen in verschillende valuta’s wordt dezelfde toeslag in rekening gebracht.

0,7% van de spotkoers (particuliere klanten)
0,5% van de spotkoers (professionele klanten)

De kosten zijn inbegrepen in de wisselkoers die wordt gebruikt voor de conversie. Ze worden niet apart in rekening gebracht.

Voorbeeld van een gegarandeerde stop-loss-order (GSL)*
Een GSL sluit een positie tegen de opgegeven koers, waardoor het risico op slippage bij de uitvoering wordt geëlimineerd. Wanneer deze wordt geactiveerd, worden er kosten in rekening gebracht. 

Meer informatie

De GSL-kosten variëren afhankelijk van de markt, de instapkoers en de omvang van de positie.

De kosten staan vermeld op het transactieticket voordat u een positie opent. Meer informatie volgt hieronder.

Spreads en overnightkosten per instrument

AllemaalGrondstoffenCryptovaluta'sForexIndexenAandelenObligatiesRentetarieven
NaamVerkopenKopenSpreadRenteaanpassing voor het nachtelijk aanhouden van een long positieRenteaanpassing voor het nachtelijk aanhouden van een short positiePremie garandeerde stop-loss
GoldGold Spot
-0.04962%
0.04140%
0.03
BTC/USDBitcoin to US Dollar
-0.06164%
0.01370%
0.25
US100US Tech 100
-0.02157%
-0.00065%
0.02
XRP/USDRipple to US Dollar
-0.06164%
0.01370%
0.25
ETH/USDEthereum to US Dollar
-0.06164%
0.01370%
0.25
Oil - CrudeUS Crude Oil Spot
-0.01096%
-0.01096%
0.03
SilverSilver Spot
-0.04801%
0.03979%
0.03
Aandelenprijzen zijn indicatief en kunnen verschillen van live marktprijzen.

Spreadkosten

De bied-laatspread is het verschil tussen de verkoopprijs (bied) en de aankoopprijs (laat) van een financieel instrument. De laatprijs ligt altijd hoger dan de biedprijs, wat betekent dat de markt zich voorbij de spread moet bewegen voordat een positie winstgevend wordt.

De spreads weerspiegelen de onderliggende marktomstandigheden, waaronder vraag, aanbod en liquiditeit. Op meer liquide markten zijn de spreads doorgaans kleiner.

Voorbeeld van een CFD-positie

  • U heeft één contract op de EU Stocks 50, genoteerd op 5200/5201.
  • De spread bedraagt 1 punt.
  • De helft van de spread wordt bij het openen betaald en de andere helft bij het sluiten. De totale spreadkosten bedragen € 1 x 1 punt = € 1.

Overnightfinanciering

Wanneer een positie 's nachts wordt aangehouden, wordt er een renteaanpassing toegepast. Of dit bedrag wordt betaald of ontvangen, is afhankelijk van de positierichting en de onderliggende rente. De berekening gebeurt op basis van bepaalde rentevoeten en marktfactoren, zoals in de onderstaande voorbeelden wordt toegelicht.

Voor de meeste markten worden er geen overnightkosten in rekening gebracht voor een CFD-positie met een hefboom van 1:1 (zonder hefboom). De volgende instrumenten vormen hierop een uitzondering: hiervoor worden wel overnightkosten in rekening gebracht, ongeacht de hefboom:

  • Aardgas
  • Cacao VS
  • Volatiliteitsindex (VIX)
  • Forexparen met de Turkse Lira (TRY)

Formule

Ons dagtarief +/- referentierentevoet

De benchmark* volgt de valuta van de onderliggende markt. Indexen in USD maken gebruik van SOFR. Indexen in GBP maken gebruik van SONIA.

Onze dagtarief bedraagt 4% per jaar. Het jaarlijkse percentage wordt gedeeld door 360 of 365 dagen, al naargelang de gebruikte valuta:

GBP, CAD, SGD en soortgelijke valuta’s: 4% / 365 = 0,01096% per dag USD, EUR, CHF, JPY en soortgelijke valuta’s: 4% / 360 = 0,01111% per dag

De deler komt overeen met de standaard voor het aantal dagen die op de markt van de betreffende valuta wordt gehanteerd.

*De betreffende referentierentevoet omvat reeds een onderliggende spreadaanpassing. Dit komt tot uiting in de gepubliceerde rentevoet (bijvoorbeeld SOFR of SONIA).

Voorbeeld van een CFD-positie

  • Stel dat u 0,6 contracten op de US Tech 100 bezit, met een prijs van 20.140. Uw totale blootstelling bedraagt $ 12.084.
  • De US Tech 100 wordt uitgedrukt in Amerikaanse dollar. De relevante referentierentevoet is de SOFR, hierbij verondersteld op 5,01448% per jaar, ofwel 0,01393% per dag.
  • Het dagtarief voor het platform bedraagt 0,01111%.
  • Voor een longpositie: 0,02504% (SOFR + platformkosten) = $ 3,03 te betalen.
  • Voor een shortpositie: 0,00282% (SOFR − platformkosten) = $ 0,34 te ontvangen.

Kosten voor gegarandeerde stop-loss

Een standaard stop-loss-order sluit een positie af op een bepaald niveau. Er is geen garantie dat de order precies tegen die prijs wordt uitgevoerd. Als de markt een sprong maakt, kan de uitvoering plaatsvinden tegen de eerstvolgende beschikbare prijs. Bij volatiele marktomstandigheden of bij een lage liquiditeit kan er slippage optreden.

Een gegarandeerde stop-loss-order (GSL) sluit de positie af tegen de exacte prijs die u hebt aangegeven, ongeacht eventuele slippage of koerssprongen. Als de order wordt geactiveerd, worden er kosten in rekening gebracht: de GSL-kosten.

De GSL-kosten worden berekend op basis van drie componenten: de gegarandeerde stoppremie (percentage), de openingskoers van de positie en de hoeveelheid.

GSL-kosten = GSL-premie * openingsprijs positie * hoeveelheid.

De GSL-kosten staan vermeld op het transactieticket nadat u een GSL hebt geselecteerd.

Kosten voor valutaconversie

Deze kosten worden in rekening gebracht wanneer een transactie in een andere valuta plaatsvindt dan de basisvaluta van de rekening.

Dit is van toepassing op:

  • Gerealiseerde winst en verlies
  • Overnight-financieringsaanpassingen
  • Kosten voor gegarandeerde stop-loss-orders
  • Dividenden
  • Afzonderlijke valutaconversies (handmatige omrekening van het rekeningsaldo)

Voorbeeld: een positie sluiten

  • Valuta van de rekening: EUR. Een positie in Amerikaanse aandelen werd gesloten met een winst van $ 11,30.
  • Tegen de spotkoers (1,1300): € 10,00
  • Tegen de all-in-koers inclusief 0,7% kosten (1,1379): € 9,93
  • Conversiekosten: € 0.07

Voorbeeld: overnight-financieringsaanpassingen

  • Positie in Amerikaanse aandelen. Er is een overnight-financieringsaanpassing van -$4,00 toegepast in USD.
  • Tegen de spotkoers (1,1300): € 3,54
  • Tegen de all-in-koers inclusief 0,7% kosten (1,1221): € 3,57
  • Conversiekosten: € 0,03

De all-in wisselkoers die voor elke omrekening wordt gebruikt, is te zien in het gedeelte Rapporten en bij het sluiten van een positie.

Knock-outkosten

Knock-out-opties zijn alleen beschikbaar in bepaalde landen. De knock-outkosten wordt gereserveerd wanneer u een knock-outpositie opent. Het werkt als een gegarandeerde stop-premie: het maximale risico van de positie wordt vastgelegd op het moment dat deze wordt ingenomen.

Als de positie wordt gesloten zonder dat het knock-outniveau wordt bereikt, worden de kosten volledig terugbetaald.

Deze kosten worden berekend als een percentage van de totale blootstelling van de transactie (koers van het onderliggende actief × aantal contracten).

Voorbeeld: Germany 40, belangrijke indexen

  • Stel dat de Germany 40 wordt verhandeld tegen € 10.000.
  • Er wordt een call-knock-out geopend met een knock-outniveau van € 9.900.
  • De knock-outkosten voor belangrijke indexen bedragen 0,02% van de nominale waarde: € 10.000 × 0,02% = € 2.

Voor meer informatie klikt u op de knop ‘Knock-outs’ in het gedeelte ‘Spread en overnightkosten per instrument’ hierboven.

Meer informatie over onze tarieven

De tariefstructuur van Capital.com verklaard

Een gedetailleerd overzicht van alle kosten die in rekening worden gebracht wanneer u bij ons handelt.

Meer informatie