StartpaginaCFD's en knock-outs
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Een rekening openen
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GEEN KOSTEN
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Een rekening sluiten
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GEEN KOSTEN
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Demorekening
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GEEN KOSTEN
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Stortingskosten
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GEEN KOSTEN
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Minimale storting
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20 USD/EUR/GBP of 100 PLN
Voor alle betaalmethoden, met uitzondering van een bankoverschrijving, geldt een minimum van 50 EUR (of het equivalent daarvan in de valuta van uw handelsrekening)
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Opnamekosten
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GEEN KOSTEN
|Minimale opname
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20 EUR/USD/GBP voor bankkaarten*
*Het minimale bedrag dat u kunt opnemen, is afhankelijk van uw betaalmethode (klik hier voor meer informatie).
Als het saldo op uw rekening onder de minimale opnamelimiet ligt, kunt u alleen uw volledige saldo opnemen.
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De spread
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De spreads kunnen variëren en zijn afhankelijk van de onderliggende marktomstandigheden.Bekijkhier de spread voor een specifiek instrument.
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Commissie
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GEEN KOSTEN
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Overnight-kosten*
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De kosten worden betaald of ontvangen, afhankelijk van de richting van de positie. De kosten voor elk instrument staan vermeld in de onderstaande tabel.
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Valutaconversie
Ook bij het overboeken van geld tussen subrekeningen in verschillende valuta’s wordt dezelfde toeslag in rekening gebracht.
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0,7% van de spotkoers (particuliere klanten)
De kosten zijn inbegrepen in de wisselkoers die wordt gebruikt voor de conversie. Ze worden niet apart in rekening gebracht.
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Voorbeeld van een gegarandeerde stop-loss-order (GSL)*
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De GSL-kosten variëren afhankelijk van de markt, de instapkoers en de omvang van de positie.
De kosten staan vermeld op het transactieticket voordat u een positie opent. Meer informatie volgt hieronder.
De bied-laatspread is het verschil tussen de verkoopprijs (bied) en de aankoopprijs (laat) van een financieel instrument. De laatprijs ligt altijd hoger dan de biedprijs, wat betekent dat de markt zich voorbij de spread moet bewegen voordat een positie winstgevend wordt.
De spreads weerspiegelen de onderliggende marktomstandigheden, waaronder vraag, aanbod en liquiditeit. Op meer liquide markten zijn de spreads doorgaans kleiner.
Wanneer een positie 's nachts wordt aangehouden, wordt er een renteaanpassing toegepast. Of dit bedrag wordt betaald of ontvangen, is afhankelijk van de positierichting en de onderliggende rente. De berekening gebeurt op basis van bepaalde rentevoeten en marktfactoren, zoals in de onderstaande voorbeelden wordt toegelicht.
Voor de meeste markten worden er geen overnightkosten in rekening gebracht voor een CFD-positie met een hefboom van 1:1 (zonder hefboom). De volgende instrumenten vormen hierop een uitzondering: hiervoor worden wel overnightkosten in rekening gebracht, ongeacht de hefboom:
Ons dagtarief +/- referentierentevoet
De benchmark* volgt de valuta van de onderliggende markt. Indexen in USD maken gebruik van SOFR. Indexen in GBP maken gebruik van SONIA.
Onze dagtarief bedraagt 4% per jaar. Het jaarlijkse percentage wordt gedeeld door 360 of 365 dagen, al naargelang de gebruikte valuta:
GBP, CAD, SGD en soortgelijke valuta’s: 4% / 365 = 0,01096% per dag USD, EUR, CHF, JPY en soortgelijke valuta’s: 4% / 360 = 0,01111% per dag
De deler komt overeen met de standaard voor het aantal dagen die op de markt van de betreffende valuta wordt gehanteerd.
*De betreffende referentierentevoet omvat reeds een onderliggende spreadaanpassing. Dit komt tot uiting in de gepubliceerde rentevoet (bijvoorbeeld SOFR of SONIA).
Een standaard stop-loss-order sluit een positie af op een bepaald niveau. Er is geen garantie dat de order precies tegen die prijs wordt uitgevoerd. Als de markt een sprong maakt, kan de uitvoering plaatsvinden tegen de eerstvolgende beschikbare prijs. Bij volatiele marktomstandigheden of bij een lage liquiditeit kan er slippage optreden.
Een gegarandeerde stop-loss-order (GSL) sluit de positie af tegen de exacte prijs die u hebt aangegeven, ongeacht eventuele slippage of koerssprongen. Als de order wordt geactiveerd, worden er kosten in rekening gebracht: de GSL-kosten.
De GSL-kosten worden berekend op basis van drie componenten: de gegarandeerde stoppremie (percentage), de openingskoers van de positie en de hoeveelheid.
De GSL-kosten staan vermeld op het transactieticket nadat u een GSL hebt geselecteerd.
Deze kosten worden in rekening gebracht wanneer een transactie in een andere valuta plaatsvindt dan de basisvaluta van de rekening.
Dit is van toepassing op:
De all-in wisselkoers die voor elke omrekening wordt gebruikt, is te zien in het gedeelte Rapporten en bij het sluiten van een positie.
Knock-out-opties zijn alleen beschikbaar in bepaalde landen. De knock-outkosten wordt gereserveerd wanneer u een knock-outpositie opent. Het werkt als een gegarandeerde stop-premie: het maximale risico van de positie wordt vastgelegd op het moment dat deze wordt ingenomen.
Als de positie wordt gesloten zonder dat het knock-outniveau wordt bereikt, worden de kosten volledig terugbetaald.
Voor meer informatie klikt u op de knop ‘Knock-outs’ in het gedeelte ‘Spread en overnightkosten per instrument’ hierboven.
Een gedetailleerd overzicht van alle kosten die in rekening worden gebracht wanneer u bij ons handelt.