Kosten voor gegarandeerde stop-loss

Een standaard stop-loss-order sluit een positie af op een bepaald niveau. Er is geen garantie dat de order precies tegen die prijs wordt uitgevoerd. Als de markt een sprong maakt, kan de uitvoering plaatsvinden tegen de eerstvolgende beschikbare prijs. Bij volatiele marktomstandigheden of bij een lage liquiditeit kan er slippage optreden.

Een gegarandeerde stop-loss-order (GSL) sluit de positie af tegen de exacte prijs die u hebt aangegeven, ongeacht eventuele slippage of koerssprongen. Als de order wordt geactiveerd, worden er kosten in rekening gebracht: de GSL-kosten.

De GSL-kosten worden berekend op basis van drie componenten: de gegarandeerde stoppremie (percentage), de openingskoers van de positie en de hoeveelheid.

GSL-kosten = GSL-premie * openingsprijs positie * hoeveelheid.

De GSL-kosten staan vermeld op het transactieticket nadat u een GSL hebt geselecteerd.

Kosten voor valutaconversie

Deze kosten worden in rekening gebracht wanneer een transactie in een andere valuta plaatsvindt dan de basisvaluta van de rekening.

Dit is van toepassing op:

Gerealiseerde winst en verlies

Overnight-financieringsaanpassingen

Kosten voor gegarandeerde stop-loss-orders

Dividenden

Afzonderlijke valutaconversies (handmatige omrekening van het rekeningsaldo)

Voorbeeld: een positie sluiten Valuta van de rekening: EUR. Een positie in Amerikaanse aandelen werd gesloten met een winst van $ 11,30.

Tegen de spotkoers (1,1300): € 10,00

Tegen de all-in-koers inclusief 0,7% kosten (1,1379): € 9,93

Conversiekosten: € 0.07

Voorbeeld: overnight-financieringsaanpassingen Positie in Amerikaanse aandelen. Er is een overnight-financieringsaanpassing van -$4,00 toegepast in USD.

Tegen de spotkoers (1,1300): € 3,54

Tegen de all-in-koers inclusief 0,7% kosten (1,1221): € 3,57

Conversiekosten: € 0,03

De all-in wisselkoers die voor elke omrekening wordt gebruikt, is te zien in het gedeelte Rapporten en bij het sluiten van een positie.

Knock-outkosten

Knock-out-opties zijn alleen beschikbaar in bepaalde landen. De knock-outkosten wordt gereserveerd wanneer u een knock-outpositie opent. Het werkt als een gegarandeerde stop-premie: het maximale risico van de positie wordt vastgelegd op het moment dat deze wordt ingenomen.

Als de positie wordt gesloten zonder dat het knock-outniveau wordt bereikt, worden de kosten volledig terugbetaald.

Deze kosten worden berekend als een percentage van de totale blootstelling van de transactie (koers van het onderliggende actief × aantal contracten).

Voorbeeld: Germany 40, belangrijke indexen Stel dat de Germany 40 wordt verhandeld tegen € 10.000.

Er wordt een call-knock-out geopend met een knock-outniveau van € 9.900.

De knock-outkosten voor belangrijke indexen bedragen 0,02% van de nominale waarde: € 10.000 × 0,02% = € 2.

Voor meer informatie klikt u op de knop ‘Knock-outs’ in het gedeelte ‘Spread en overnightkosten per instrument’ hierboven.