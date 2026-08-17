StartpaginaHandelenBeleg in aandelen

Beleg in aandelen en ETF's, met context

Duizenden Amerikaanse en Europese activa zonder commissie. Meer inzicht in bedrijven, sectoren en thema's, voordat u een beslissing neemt.


Er kunnen wisselkoerskosten en andere kosten in rekening worden gebracht. Bekijk het volledige overzicht van de kosten. Aandelen zijn beschikbaar in geselecteerde landen en momenteel beperkt tot bestaande klanten.

laptop

Ontworpen voor doordachte beslissingen

Geen commissie

Beleg zonder commissie en profiteer van gratis stortingen en opnames. Transparante kosten, duidelijk zichtbaar voordat u een beslissing neemt. Er kunnen wisselkoerskosten en andere kosten in rekening worden gebracht.Bekijk het volledige overzicht van de kosten

AI-zoekfunctie

Zoek op bedrijf, sector of thema. Alles wat u nodig hebt voor een duidelijk overzicht van elk aandeel of elke ETF.

Dezelfde valuta. Geen toeslag

Rekeningen in de valuta van het actief, zonder wisselkoerskosten. Toegang tot meerdere portefeuilles in verschillende valuta’s.

2,200+ beschikbare activa

Nieuws, koersen en gegevens over financiële instrumenten voor alle markten.
Grootste dalersGrootste stijgersMeest fluctuerend
Prijs1D Chg1D grafieken
1J laag1J hoog
FIXComfort Systems USA Inc
ANFAbercrombie & Fitch Co.
GWWWW Grainger
PHParker-Hannifin Corp
RHMRheinmetall AG
TDGTransDigm Group Inc (USA)
STXSeagate Technology
URIUnited Rental
GEVGE Vernova LLC
SMTCSemtech Corp
Aandelenprijzen zijn indicatief en kunnen verschillen van live marktprijzen.

Mobiele appWebplatformEén systeem, op elk scherm

Webplatform

Een breder perspectief op de markten. Context en diepgang, voor doordachte beslissingen.

Image

Mobiele app

Uw platform, altijd binnen handbereik. Grijp elke kans op de markt, waar u ook bent.

QR code
Scan to Download
QR code
Scan to Download
Image

Ondersteuning, diversificatie en marktcontext

24/7 klantenservice

Dag en nacht ondersteuning door onze medewerkers via telefoon, e-mail, chat en sociale media.

Klantenservice

Meer producten. Eén platform

Een uitgebreide reeks financiële instrumenten in één omgeving.

Meer informatie

Wat drijft de markten?

Belangrijke macro-economische gebeurtenissen, cijfers en besluiten van centrale banken. Allemaal zichtbaar via onze ingebouwde economische kalender.

Ga naar Nieuws

Aan de slag in drie stappen

1. Maak uw account aan (mits u in aanmerking komt)2. Stort wanneer u wilt3. Begin als u er klaar voor bent

De normen waarop het platform is gebaseerd

Missie en waarden

De uitgangspunten van Capital·com met betrekking tot prijzen, voorwaarden en uitvoering.

Over ons

Veiligheid en regelgeving

Uw geld wordt afzonderlijk bewaard, uw gegevens beschermd en onze activiteiten staan onder toezicht van de relevante autoriteiten.

Is Capital.com veilig?

Kosten en tarieven

Het volledige overzicht van onze tarieven voor het volledige productassortiment. Een volledig overzicht, zonder verborgen kosten.

Kosten en tarieven