Waar is deze pagina voor?
Deze pagina toont een volledig overzicht van de kosten en vergoedingen per product, inclusief spreads, overnight correcties, gegarandeerde stop-loss orders (indien geactiveerd) en valutaconversiekosten.
Hier vind je voorbeelden van hoe we onze vergoedingen berekenen, zodat je deze kunt toepassen op je eigen transacties om het cumulatieve effect van onze kosten en heffingen op je rendement in te schatten.
Het is belangrijk om te onthouden dat je totale kosten evenredig toenemen, proportioneel met je handelsvolume.
De voorbeeldtransacties en de waarden in dit document dienen uitsluitend ter illustratie.Ze mogen niet worden beschouwd als voorspellingen, aanbevelingen of goedkeuringen van een bepaalde handelsstrategie.
- Voor meer informatie over onze kosten en vergoedingen, klik hier.
- Je kunt ook ontdekken hoe we onze markten per vermogensklasse prijzen door hier te klikken.
Voorbeelden van spreadkosten bij CFD-transacties
In deze sectie, richten we ons op voorbeelden van spreadkosten binnen onze vijf belangrijkste vermogensklassen, met gebruik van CFD’s. De spread is het verschil tussen de bied- en laatprijs van de markt op het moment dat je je transactie plaatst. Het wordt in rekening gebracht om de kosten voor de handelstransactie te dekken, en het is de voornaamste manier waarop wij en andere derivaten brokers geld verdienen.
Handelen buiten de gebruikelijke beurs openingstijden kan beschikbaar zijn voor bepaalde aandelen. Houd er rekening mee dat spreads kunnen verbreden en dat de liquiditeit lager kan zijn gedurende deze periodes, wat de uitvoeringskwaliteit en kosten kan beïnvloeden.
Je kunt typische spread prijzen vinden door te klikken op het door jou gekozen activum op onze markten pagina, in de ‘Alle markten’ sectie.
Forex
- Je neemt een positie in van 100.000 eenheden van EUR/USD, met een bied-/laatkoers van 1,05000/1,05006.
- De spread op deze markt is daarom 0,6 pips (0,00006).
- Positie openen: je betaalt de helft van de spread bij het instappen (0,3 pips, of 0,00003).
- Positie sluiten: je betaalt de andere helft bij het uitstappen (0,3 pips, of 0,00003).
- De spread wordt berekend in de valuta van de koersnotering.
- Totale kosten van de spread: 100.000 eenheden × 0,00006 = $6 (of het equivalent daarvan in de valuta van uw rekening).
Grondstoffen
- Je hebt een positie van 10 contracten opGoud(10 troy ounce), met een bied-/laatkoers van 2500,00/2500,30.
- De spread op deze markt is dus 0,30 punten (2500,30 - 2500,00).
- Positie openen: je betaalt de helft van de spread bij het instappen (0,15 punten).
- Positie sluiten: je betaalt de andere helft bij het uitstappen (0,15 punten).
- Totale kosten van de spread: 10 contracten × 0.30 punten = $3 (of valuta-equivalent).
Indexen
- Je hebt een positie van 1 contract op deUK 100, met een bied-/laatkoers van 9000/9001.
- De spread op deze markt is dus 1 punt (9001 - 9000).
- Positie openen: je betaalt de helft van de spread bij het instappen (0,5 punt).
- Positie sluiten: je betaalt de andere helft bij het uitstappen (0,5 punt).
- Totale kosten van de spread: 1 contract × 1 punt = £1 (of valuta-equivalent).
Aandelen
- Je hebt een positie van 10 aandelen in Apple, met een bied-/laatkoers van 240,00/240,13.
- De spread op deze markt is dus 0,13 punten (240,13 - 240,00).
- Positie openen: je betaalt de helft van de spread bij het instappen (0,065 punten).
- Positie sluiten: je betaalt de andere helft bij het uitstappen (0,065 punten).
- Totale kosten van de spread: 10 aandelen × 0,13 punten = $1,30 (of valuta-equivalent).
Cryptovaluta
- Je hebt een positie van 0,1 contract op Bitcoin, met een bied-/laatkoers van 90.000/90.050.
- De spread op deze markt is dus 50 punten (90.050 - 90.000).
- Positie openen: je betaalt de helft van de spread bij het instappen (25 punten).
- Positie sluiten: je betaalt de andere helft bij het uitstappen (25 punten).
- Totale kosten van de spread: 0,1 contracten × 50 punten = $5 (of valuta-equivalent).
Voorbeelden van kosten voor overnight financiering (swaps)
Wanneer je een CFD-positie ’s nachts openhoudt, kan er een kleine aanpassing worden toegepast, een zogenaamde swap, om de kosten of het voordeel van het voortzetten van die positie weer te geven. Of je dit bedrag betaalt of ontvangt, hangt af van verschillende factoren, zoals de richting van je transactie, de onderliggende rente voor het activum, en eventuele aanpassingen voor het aanhouden van de positie na de handelsdag.
Het is belangrijk om te weten dat swap kosten worden berekend over de totale waarde van je openstaande positie, niet over de marge die je hebt ingebracht. Met andere woorden, zelfs als je een hefboom hebt gebruikt om een transactie te openen, wordt de volledige positiegrootte – ook wel nominale waarde genoemd – gebruikt voor de berekening.Dit zorgt voor consistentie in de manier waarop financieringskosten worden toegepast, ongeacht hoeveel kapitaal aanvankelijk vereist was.
De onderstaande voorbeelden laten zien hoe deze overnight aanpassingen worden berekend binnen verschillende vermogensklassen, met vereenvoudigde en afgeronde getallen voor de duidelijkheid.
Forex
- Je hebt een overnight positie van 10.000 eenheden USD/JPY.Je nominale exposure is daarom $10.000.
- Voor deze berekening nemen we aan dat het overnight swap (of TomNext) tarief voor USD/JPY momenteel –0,0182 is.Bij de huidige spotprijs van 132,80 komt dat neer op -0.0137% per dag.
- Onze dagtarief is 0,00411%.
- Dus door een longpositie overnight aan te houden, zou je 0,00959% ontvangen – het negatieve USD/JPY swap percentage, minus onze vergoeding – van je exposure, omgerekend vanuit JPY, is$0,96 of valuta-equivalent.
- Om een shortpositie aan te houden, zou je 0,01781% betalen – het positieve swap percentage plus onze vergoeding – van je exposure, die is$1,78 omgerekend of het equivalent.
Grondstoffen
- Je hebt een positie van 4.000 therms Aardgas, momenteel geprijsd op $2,54. De totale blootstelling van uw positie bedraagt dus $10.160.
- Stel dat de overnight basisaanpassing voor Spot Aardgas momenteel 0,0031 is.Bij de huidige spotprijs van 2,54 komt dat neer op 0,12205% per dag.
- Onze dagtarief is 0,01096%.
- Voor een longpositie betaal je 0,13301% (onze vergoeding + de basisaanpassing) = $13,51.
- Voor een shortpositie ontvang je 0,11109% (onze vergoeding – de basisaanpassing) = $11,29.
Indices (in USD genoteerd)
- Je hebt een positie van 0,6 contracten op de US Tech 100, geprijsd op 20140. Uw volledige blootstelling bedraagt dan $12.084.
- Aangezien de US Tech 100 in USD wordt genoteerd, is het relevante benchmarktarief SOFR.Gesteld dat dit 5,01448% op jaarbasis is, of 0,01393% per dag.
- Onze dagtarief is 0,01111%.
- Voor een longpositie betaal je 0,02504% (Onze vergoeding + SOFR) = $3,03.
- Voor een shortpositie ontvang je 0,00282% (Onze vergoeding – SOFR) = $0,34.
Indices (in GBP genoteerd)
- U hebt een positie van 1 contract op de UK 100, met een prijs van 8175. Uw volledige blootstelling bedraagt dan £8.175.
- Aangezien de UK 100 in GBP wordt verhandeld, is het relevante benchmarktarief SONIA – gesteld dat dit 4,98260% op jaarbasis is, of 0,01365% per dag.
- Onze dagtarief is 0,01096%.
- Voor een longpositie betaal je 0,02461% (onze vergoeding + SONIA) = £2,01.
- Voor een shortpositie ontvang je 0,00269% (onze vergoeding – SONIA) = £0,22.
Aandelen (in USD genoteerd)
- U hebt een positie van 50 aandelen in Tesla, die momenteel $252 waard zijn.Uw totale blootstelling is dus $12.600.
- Aangezien Tesla in USD wordt verhandeld, is het relevante benchmarktarief SOFR.Gesteld dat dit 5,01448% op jaarbasis is, of 0,01393% per dag.
- Onze dagtarief is 0,01111%.
- Voor een longpositie betaal je 0,02504% (onze vergoeding + SOFR) = $3,16.
- Voor een shortpositie ontvang je 0,00282% (onze vergoeding – SOFR) = $0,36.
Aandelen (in GBP genoteerd)
- U hebt een positie van 4000 aandelen in Barclays, die momenteel £2,41 waard zijn. Uw totale blootstelling is dus £9.640.
- Aangezien Barclays in GBP wordt verhandeld, is het relevante benchmarktarief SONIA.Gesteld dat dit 4,98260% op jaarbasis is, of 0,01365% per dag.
- Onze dagtarief is 0,01096%.
- Voor een longpositie betaal je 0,02461% (onze vergoeding + SONIA) = £2,37.
- Voor een shortpositie ontvang je 0,00269% (onze vergoeding – SONIA) = £0,26.
Cryptocurrency CFD’s
- Longposities: je betaalt dagelijks 0,06164% van de nominale positiewaarde (of 22,5% op jaarbasis).
- Shortposities: je ontvangt dagelijks 0,0137% van de nominale positiewaarde (of 5% op jaarbasis).
Voorbeeld
- Je hebt een positie in BTC met een nominale waarde van $100.000 die je overnight aanhoudt.
- Voor een longpositie betaal je $61,64 (of het valuta-equivalent) (0,06164% van 100.000).
- Voor een shortpositie ontvang je $13,70 (0,0137% van 100.000).
Gegarandeerde stop-loss order kosten voorbeeld
Een gegarandeerde stop-loss order (GSLO) vergoeding wordt alleen in rekening gebracht als de GSLO is geactiveerd.De GSLO sluit de transactie exact op het door jou opgegeven prijsniveau, zonder risico op gapping of slippage.Omdat wij dit risico voor je overnemen, brengen wij (en andere aanbieders) een vergoeding in rekening voor het gebruik van de GSLO.
Je kunt de GSLO-vergoeding zien op het orderticket voordat je je transactie plaatst, na het selecteren van een GSLO. De GSLO premie zelf varieert afhankelijk van de specifieke markt, de openingskoers van de positie en de verhandelde hoeveelheid.
Formule
Je kunt de waarde van de GSLO kosten bekijken op het orderticket wanneer je een positie opent en een GSLO toevoegt.
Gegarandeerde stop-loss order voorbeeld.
- Je opent een longpositie van 1 Goud contract tegen een bied/laat aanbod van $2.000/$2.000,30.
- Je plaatst een GSLO op $1.980 om potentiële verliezen te beperken.
- Stel dat de GSLO premie voor deze markt 0,03% bedraagt.
- Als de markt daalt tot $1.980, zorgt de GSLO ervoor dat je positie precies tegen die prijs wordt gesloten, zonder slippage.
Berekening van GSLO kosten:
- GSLO kosten = GSLO premie × openingsprijs van de positie × aantal
- 0,03% × $2.000,30 × 1 contract = $0,60.
- Totale GSLO kosten in rekening gebracht (indien geactiveerd): $0,60
Conversiekosten
Wanneer je handelt in een product dat is geprijsd in een andere valuta dan de basisvaluta van je account, worden kleine conversiekosten in rekening gebracht.
De kosten bedragen 0,7% van de spot forex koers voor particuliere klanten.
Conversiekosten berekening
- Je handelt op een account dat is uitgedrukt in USD.
- Je hebt een openstaande CFD-transactie op de France 40 – genoteerd in EUR – met een winst van €10.
- Dit wordt in je positie weergegeven als $10,85 (€10 tegen de spot EUR/USD koers van 1,08461) en je besluit de transactie te sluiten.
- Als er geen valutaconversie kosten waren toegepast, zou de winst van die positie eenvoudig als volgt worden berekend:
€10 (je winst) × 1,08461 (spotkoers) = $10,85
Echter, op het moment van sluiten zal het 0,7% valutaconversie tarief in rekening worden gebracht.De berekening wordt gedaan met een ‘all-in’ wisselkoers die zowel de spotkoers als de 0,7% vergoeding omvat.
De all-in koers is 0,7% minder gunstig dan de spotkoers, waardoor de winst op de positie iets lager zou uitvallen: 1,08461 (spotkoers) × (1 – 0,7%) (valutaconversie tarief) = 1,07701.
Je winst na aftrek van het valutaconversie tarief is:
€10 (je winst) × 1,07701 (all-in koers) = $10,77
Daarom is in dit voorbeeld een valutaconversie tarief van $0,08 in rekening gebracht.
|Wisselkoers opslag
|Valutaconversie kosten
|Zonder de valutaconversie kosten
|0%
|$0
|Met de valutaconversie kosten
|0,7%
|$0,08
Je kunt het ‘all-in’ tarief dat wordt gebruikt voor de conversie van elke transactie bekijken in het gedeelte ‘Rapporten’ van het platform, evenals op je afschriften.
Dynamische valutaconversie kosten
Wanneer je geld stort of opneemt in een andere valuta dan dat van je bank, dan kan je bank dynamische valutaconversie kosten (DCC) in rekening brengen. Deze kosten verschillen per aanbieder en staan los van Capital.com.
Om onnodige conversiekosten te voorkomen, kun je overwegen je account te financieren in dezelfde valuta als dat van je bankrekening. Neem contact met ons op voor meer informatie over DCC.
Knock-outoptie kosten
Knock-outopties zijn gestructureerde risicoproducten waarbij u een vooraf gedefinieerd knock-outniveau kunt instellen dat de transactie automatisch sluit zodra dat niveau wordt bereikt.
Bij het handelen in knock-outs zijn er drie belangrijke kostenposten om rekening mee te houden:
1. Spread
- Net als bij CFD’s betaalt u bij elke knock-outtransactie een spread.
- Als u verwacht dat een markt in waarde zal stijgen en u opent een ‘Up’ knock-out, dan wordt uw instapniveau gebaseerd op de vraag (koop) prijs van de onderliggende markt.
- Als u verwacht dat een markt zal dalen en u opent een ‘Down’ knock-out, dan wordt uw instapniveau gebaseerd op de bied (verkoop) prijs van de onderliggende markt.
- Wanneer u uw positie sluit, wordt de tegenovergestelde kant van de markt gebruikt. EG, voor een ‘Up positie wordt uw sluitingsprijs gebaseerd op de biedprijs, en voor een ‘Down’ positie op de laatprijs van de onderliggende markt.
- U kunt de exacte spread die op uw knock-out handel is toegepast bekijken door te klikken op ‘Besteloverzicht’ in het dealticket.
2. Knock-outvergoeding (alleen berekend als het knock-outniveau wordt bereikt)
- Als de prijs zich tegen u keert en het door u gekozen knock-outniveau bereikt, wordt de transactie automatisch gesloten en betaalt u een knock-outvergoeding.
- Dit wordt berekend als een klein percentage van de knock-outprijs, bijvoorbeeld, 0,02%. De berekening zal variëren per activaklasse.
- Als het knock-outniveau niet wordt bereikt, wordt deze vergoeding aan u terugbetaald.
3. Overnight-aanpassing (alleen toegepast als de transactie ‘overnight’ wordt aangehouden)
- Als u een knock-outpositie aanhoudt na sluiting van de markt, wordt een overnight-aanpassing toegepast.
- Deze aanpassing is gebaseerd op de onderliggende prijs, die uw marktblootstelling vertegenwoordigt.
- Het wordt berekend als: aantal opties × onderliggende prijs × overnight tarief
- De overnight rente wordt bepaald door:
- Voor Up-posities (wanneer u verwacht dat de prijs zal stijgen): minus benchmarkrente (zoals SONIA of SOFR) minus onze dagelijkse vaste administratievergoeding
- Voor Down-posities (wanneer u verwacht dat de prijs zal dalen): + benchmarkrente minus onze dagelijkse vaste administratievergoeding
- Als de rente negatief is, betaal je rente om de positie 's nachts aan te houden.
- Als het tarief positief is, ontvangt u rente voor het aanhouden van de positie ’s nachts.
4. FX conversiekosten
Als de basisvaluta van uw account verschilt van de valuta van de onderliggende markt, kan er een FX-conversie plaatsvinden wanneer u een knock-outtransactie opent en/of sluit. Deze FX-conversie staat los van de knock-out vergoeding.
De conversie gebruikt de op dat moment geldende wisselkoers van het platform, in lijn met hoe valutaconversies werken voor andere instrumenten.
Belangrijk: wanneer er geen FX valutaconversie plaatsvindt (bijvoorbeeld bij een EUR-rekening die een in EUR genoteerde index verhandelt), gedraagt de KO zich economisch gezien als een CFD, zonder FX impact.
Wanneer er wél een FX-conversie plaatsvindt, kunnen schommelingen in de wisselkoers de waarde van uw knock-outtransactie bij het openen/sluiten beïnvloeden, wat op zijn beurt het uiteindelijke resultaat van uw transactie beïnvloedt wanneer dit wordt omgerekend naar de basisvaluta van uw account.
Bij Capital.com wordt geen FX-conversie-opslag (markup) in rekening gebracht op knock-outopties. Dit betekent dat er wel een wisselkoers kan worden toegepast, maar dat er geen extra FX-conversiekosten bovenop die koers worden toegevoegd.
Voorbeeld 1: Up-optie (’s nachts aangehouden, knock-outniveau bereikt)
- U verwacht dat de Germany 40 in waarde zal stijgen en opent een ‘Up’ knock-out op de index met een knock-outprijs van 10.000.
- U stelt uw knock-outniveau in op 9.900.
- U houdt de positie ’s nachts aan, waarna de prijs daalt, het knock-outniveau raakt en uw positie wordt gesloten.
Kostenberekeningen
1. Spread (inbegrepen in de genoteerde prijs)
In dit voorbeeld, wordt gesteld dat de onderliggende Germany 40 CFD bied/laatprijs 19.898/19.900 is.
Aangezien je een 'Up' knock-out verhandelt, is je knock-out geprijsd vanaf de vraag zijde – 19.900 – wat betekent dat je instapt op een niveau dat iets boven de gemiddelde marktprijs ligt. Het verschil van 2 punten tussen bied- en laatprijs weerspiegelt de ingesloten spread.
Dus, uw knock-out transactie brengt een spreadkostenpost met zich mee van €2 (2 indexpunten × €1 per punt).
2. Knock-outvergoeding (omdat het knock-outniveau is geraakt): €2 (gebaseerd op een voorbeeldtarief van 0,02% van de knock-outprijs)
3. Overnight aanpassing (aangezien de positie 's nachts werd aangehouden)
- De onderliggende vraagprijs is 19.900.
- Het overnight tarief voor 'Up' posities:
- Benchmarktarief = 0,01393% (dagelijks)
- Huidige administratiekosten = 0,01111% (dagelijks)
- Totale overnight tarief = -0,02504%
Berekening overnight aanpassing
1 × 19.900 × (-0,02504%) = -€4,98 afgeschreven
Totale kosten:
- Spread: €2 (ingesloten in de geciteerde prijs)
- Knock-out kosten: €2
- Overnight aanpassing: €4.98
- Totale kosten = €8,98
Voorbeeld 2: Down optie (’s nachts aangehouden, knock-outniveau bereikt)
- U verwacht dat de Germany 40 in waarde zal dalen en opent een ‘Down’ knock-out op de index met een knock-outprijs van 10.000.
- U stelt uw knock-outniveau in op 10.100.
- U houdt de positie ’s nachts aan, waarna de prijs stijgt, het knock-outniveau raakt en uw positie wordt gesloten.
Kostenberekeningen
1. Spread (inbegrepen in de genoteerde prijs)
De onderliggende bied/laatprijs is opnieuw 19.898/19.900. Aangezien u handelt in een ‘Down’ knock-out, wordt uw instapprijs gebaseerd op de bied zijde - 19.898 - wat betekent dat u opent op een niveau net onder de gemiddelde marktprijs.
Zoals bij het 'UP' voorbeeld, uw knock-outtransactie heeft dus wederom een spreadkostenpost van: €2 (2 indexpunten × €1 per punt).
2. Knock-outvergoeding (omdat het knock-outniveau is geraakt): €2 (0.02% van de knock-out prijs)
3. Overnight aanpassing (aangezien de positie 's nachts werd aangehouden)
- De onderliggende prijs bedraagt 19.898.
- Het overnight-tarief voor Down posities is:
- Benchmarktarief = 0,01393% (dagelijks)
- Huidige administratiekosten = 0,01111% (dagelijks)
- Totale overnight tarief = -0,00282%
Berekening overnight aanpassing
Totale kosten:
- Spread: €2
- Knock-out kosten: €2
- Overnight aanpassing (ontvangen krediet): -€0,56
- Totale kosten = €3,44
Let op: de hierboven beschreven valutaconversiekosten zijn van toepassing op zowel traditionele CFD’s als knock-outopties.