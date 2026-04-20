Klantenfondsen

De fondsen die u bij ons stort, worden beschermd in overeenstemming met de lokale regelgeving. Dit is waarom duizenden handelaren hun geld aan ons toevertrouwen.
Wij bewaren uw fondsen in gescheiden klantrekeningen bij topklasse, gereguleerde banken.
Wij zullen uw geld nooit gebruiken voor bedrijfsactiviteiten of het samenvoegen met ons eigen geld*. Uw geld is veilig gescheiden en beveiligd.
In het onwaarschijnlijke geval van onze liquidatie, kunnen in aanmerking komende cliënten mogelijk compensatie aanvragen bij de ICF. U kunt meer informatie vinden in ons Beleid inzake Compensatiefonds voor Investeerders.
Over de hele wereld zijn we gemachtigd en gereguleerd door de Autoriteit voor Effecten en Grondstoffen in de Verenigde Arabische Emiraten (SCA), de Financial Conduct Authority in het Verenigd Koninkrijk (FCA), de effectencommissie van de Bahama's (SCB), de Australian Securities and Investments Commission (ASIC) en de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC).
*Voor bepaalde professionele klanten kunnen andere voorwaarden gelden.
