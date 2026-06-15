StartpaginaMarktenForexDe grootste dalers in forexparen van vandaag
Hebt u ooit geld gewisseld op reis in het buitenland? Zo ja, dan hebt u technisch gezien al forex verhandeld!
Wilt u echter forex in speculatieve zin verhandelen - d.w.z. met het doel om winst te maken op de schommelingen in de wisselkoersen - dan hebt u een paar mogelijkheden.
Ten eerste moet u er rekening mee houden dat de valutakoersen erg snel en onvoorspelbaar kunnen veranderen, wat tot onverwachte verliezen of winsten kan leiden. Ook de financiële producten die handelaren gebruiken om een positie in te nemen op forex zijn zeer complex en moeten grondig worden bestudeerd. Voer dan ook eerst uw eigen onderzoek uit voordat u uw kapitaal riskeert.
Particuliere handelaren handelen meestal in forex met behulp van derivaten zoals contracts for difference (CFD's), exchange-traded funds (ETF's), futurescontracten of opties. Ze onderzoeken eerst deze producten en hun aanbieders, en openen vervolgens een rekening bij de aanbieder die volgens hen het beste aansluit bij hun behoeften.
Om een idee te krijgen van hoe dit in zijn werk gaat, leest u onze handelsgids voor forex.
De eerste valuta in een forexpaar wordt de basisvaluta genoemd. Bijvoorbeeld, in het paar EUR/USD is EUR (de euro) de basisvaluta.
De quotevaluta is de tweede valuta in het paar. In ons voorbeeld is de Amerikaanse dollar (USD) de quotevaluta.
De wisselkoers geeft aan hoeveel van de quotevaluta nodig is om één eenheid van de basisvaluta te kopen.
Als EUR/USD dus tegen 1,20 wordt verhandeld, dan betekent dit dat 1 euro gelijk is aan 1,20 Amerikaanse dollar.
Forexparen kunnen over het algemeen worden ingedeeld in één van de drie hoofdgroepen: grote, kleine of exotische paren.
De grote paren zijn de meest verhandelde, zeer liquide valuta's waarin de Amerikaanse dollar voorkomt.EUR/USD (euro/Amerikaanse dollar), USD/CAD (Amerikaanse dollar/Canadese dollar of 'loonie') en GBP/USD (Britse pond/Amerikaanse dollar, vaak 'cable' genoemd) zijn enkele bekende voorbeelden van deze paren.
De kleine paren, oftewel de “crosses”, bevatten de Amerikaanse dollar niet. Toch worden veel van deze paren nog steeds op grote schaal verhandeld, zoals bijvoorbeeld NOK/SEK (Noorse kroon/Zweedse kroon) of EUR/GBP (euro/Brits pond).
De exotische paren bestaan meestal uit een grote valuta en een valuta uit een opkomende economie - bijvoorbeeld USD/SGD (Amerikaanse dollar/Singapore dollar) of EUR/TRY (euro/Turkse lira). Deze zijn doorgaans minder liquide en volatieler dan de grote en kleine paren, waardoor u ze meestal alleen zult aantreffen in de portefeuilles van ervaren handelaren.
Als u via Capital.com forex verhandelt, krijgt u toegang tot meer dan 120 grote, kleine en exotische valutaparen. U kunt de forexkoersen analyseren op onze razendsnelle en overzichtelijke grafieken, uw risico beheren met diverse instrumenten en prijsalarmen instellen om op de hoogte te blijven van de meest recente bewegingen.
Bij ons kunt u forex verhandelen met behulp van CFD's. Dit betekent dat u met hefboomwerking kunt handelen - waardoor u een positie kunt innemen met een relatief kleine inleg, ook wel de marge genoemd.
Deze hefboomwerking kan echter tot grote, snelle verliezen en winsten leiden. Het is dan ook raadzaam om eerst onze producten goed te bestuderen voordat u besluit om te gaan handelen.