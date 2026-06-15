Hoe handel ik in forex?

Hebt u ooit geld gewisseld op reis in het buitenland? Zo ja, dan hebt u technisch gezien al forex verhandeld!

Wilt u echter forex in speculatieve zin verhandelen - d.w.z. met het doel om winst te maken op de schommelingen in de wisselkoersen - dan hebt u een paar mogelijkheden.

Ten eerste moet u er rekening mee houden dat de valutakoersen erg snel en onvoorspelbaar kunnen veranderen, wat tot onverwachte verliezen of winsten kan leiden. Ook de financiële producten die handelaren gebruiken om een positie in te nemen op forex zijn zeer complex en moeten grondig worden bestudeerd. Voer dan ook eerst uw eigen onderzoek uit voordat u uw kapitaal riskeert.

Particuliere handelaren handelen meestal in forex met behulp van derivaten zoals contracts for difference (CFD's), exchange-traded funds (ETF's), futurescontracten of opties. Ze onderzoeken eerst deze producten en hun aanbieders, en openen vervolgens een rekening bij de aanbieder die volgens hen het beste aansluit bij hun behoeften.

Om een idee te krijgen van hoe dit in zijn werk gaat, leest u onze handelsgids voor forex.