De grootste dalers in crypto van vandaag

Wat is het verschil tussen beleggen en handelen in cryptocurrencies?

Investeren in cryptocurrencies betekent dat u digitale activa koopt en deze gedurende een langere periode aanhoudt, in de hoop dat ze op termijn aanzienlijk in waarde zullen stijgen.Bij de handel in cryptocurrencies via derivaten richt men zich voornamelijk op kortetermijntransacties, waarbij men tracht te profiteren van de prijsbewegingen binnen een beperkte tijdspanne.

Op Capital.com kunt u met behulp van contracts for difference, beter bekend als CFD's, long of short gaan op activa zoals cryptocurrencies. Een CFD is een soort financieel derivaat waarmee u kunt speculeren op verschillende financiële markten. U koopt de activa niet, maar speculeert op de stijging of daling van hun prijs, meestal over een korte periode.

Long gaan houdt in dat u een CFD koopt op een cryptopaar zoals ETH/USD, waarbij u winst maakt als de prijs van het onderliggende actief stijgt. Short gaan is het tegenovergestelde: u verkoopt een CFD om te profiteren van een daling in de prijs van het onderliggende actief.