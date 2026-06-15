De grootste dalers in crypto van vandaag

StartpaginaMarktenCryptocurrenciesDe grootste dalers in crypto
Cryptocurrencies zijn digitale of virtuele valuta's die gebruikmaken van cryptografie voor de beveiliging. Ze draaien op gedecentraliseerde netwerken op basis van blockchaintechnologie, zodat transacties transparant en veilig verlopen zonder tussenkomst van een centrale autoriteit.
Investeren in cryptocurrencies betekent dat u digitale activa koopt en deze gedurende een langere periode aanhoudt, in de hoop dat ze op termijn aanzienlijk in waarde zullen stijgen.Bij de handel in cryptocurrencies via derivaten richt men zich voornamelijk op kortetermijntransacties, waarbij men tracht te profiteren van de prijsbewegingen binnen een beperkte tijdspanne.
Op Capital.com kunt u met behulp van contracts for difference, beter bekend als CFD's, long of short gaan op activa zoals cryptocurrencies. Een CFD is een soort financieel derivaat waarmee u kunt speculeren op verschillende financiële markten. U koopt de activa niet, maar speculeert op de stijging of daling van hun prijs, meestal over een korte periode.
Long gaan houdt in dat u een CFD koopt op een cryptopaar zoals ETH/USD, waarbij u winst maakt als de prijs van het onderliggende actief stijgt. Short gaan is het tegenovergestelde: u verkoopt een CFD om te profiteren van een daling in de prijs van het onderliggende actief.
De prijzen van cryptocurrencies kunnen om verschillende redenen dalen of stijgen. Veranderingen in de regelgeving of een verbod op de handel in cryptocurrencies kunnen tot onzekerheid leiden en een verkoopgolf uitlokken. Inbreuken op de beveiliging, zoals hacks van cryptobeurzen of wallets, kunnen het vertrouwen van beleggers ondermijnen en tot prijsdalingen leiden. De prijzen van cryptocurrencies worden vaak gemanipuleerd en kunstmatig opgedreven, waarna ze plotseling worden verkocht, met forse dalingen tot gevolg.
Negatieve nieuwsberichten, zoals fraudezaken of milieuproblemen, kunnen eveneens angst veroorzaken en de verkoopdruk onder handelaren en beleggers verhogen. Een algemene economische neergang of financiële crisis kan de belangstelling van beleggers voor risicovolle activa zoals cryptocurrencies verminderen.
Ook technische problemen met de onderliggende technologie van een cryptocurrency en veranderingen in het marktsentiment hebben een aanzienlijke invloed op de koers van cryptocurrencies.
Veel cryptocurrencies zijn het afgelopen decennium fors in waarde gedaald, wat in veel gevallen tot ‘dode’ cryptocurrencies heeft geleid. Terra (LUNA) is een van de meest opvallende voorbeelden van de afgelopen jaren.
TerraUSD (UST) was een algoritmische stablecoin die aan de Amerikaanse dollar gekoppeld was in een verhouding van 1:1, waarbij voornamelijk gebruikt werd gemaakt van de LUNA-munt binnen het Terra-ecosysteem. Toen UST in mei 2022 zijn koppeling aan de Amerikaanse dollar verloor, leidde dit tot een massale uitverkoop, waardoor de waarde van LUNA kelderde.
Deze situatie zorgde voor grote onrust op de cryptomarkt, waardoor er meer toezicht en aandacht van regelgevende instanties kwam en men zich opnieuw bewust werd van de risico's die de cryptomarkt met zich meebrengt.