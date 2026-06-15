De grootste dalers

Wat zijn de verschillende soorten aandelen?

Er zijn twee soorten aandelen: gewone aandelen en preferente aandelen.

Denk na over wat de term ‘aandeel’ voor u betekent (in een financiële context, uiteraard). De kans is groot dat u aan gewone aandelen denkt, de meest bekende soort aandelen.

Als het bedrijf waarin u hebt geïnvesteerd goed presteert, bieden gewone aandelen u de mogelijkheid om dividend te ontvangen. Daarnaast krijgt u als gewone aandeelhouder ook stemrecht, waardoor u inspraak heeft in beslissingen die van invloed zijn op de koers van het bedrijf.

Mocht het bedrijf echter failliet gaan, dan bent u doorgaans de laatste die wordt terugbetaald.

Preferente aandelen hebben verschillende benamingen. Ze worden soms ook hybride effecten genoemd. Hoewel preferente aandelen nog steeds een eenheid van eigendom in een bedrijf vertegenwoordigen, fungeren ze meer als een kruising tussen een aandeel en een obligatie dan gewone aandelen.

Er zijn verschillende soorten preferente aandelen, waaronder ‘cumulatieve’, ‘winstdelende’ en ‘converteerbare’ aandelen. Over het algemeen bieden ze echter een hoger potentieel dividendrendement dan gewone aandelen en bieden ze hun houders vaak geen stemrecht.