De meest verhandelde aandelen

Wat zijn de grootste aandelen ter wereld?

De grootste aandelen ter wereld zijn doorgaans bedrijven met een uitstekende staat van dienst. Dat wil zeggen: sterke financiële grondslagen, consistente rendementen voor aandeelhouders en een hoge marktkapitalisatie.

De grootste aandelen ter wereld zijn voortdurend in beweging, onder invloed van diverse factoren die van invloed zijn op hun marktkapitalisatie. Dit kunnen interne factoren zijn, zoals veranderingen in het bestuur of de lancering van nieuwe producten, maar ook externe factoren, zoals geopolitieke ontwikkelingen of tekorten aan grondstoffen. Een statische lijst van de ‘beste aandelen ter wereld’ kan dan ook snel achterhaald zijn.

In de bovenstaande tabel ziet u welke aandelen het meest worden verhandeld door onze klanten. Enkele opmerkelijke giganten zijn vaak terug te vinden in belangrijke wereldwijde indexen zoals de US 500, de UK 100 of de Japan 225.