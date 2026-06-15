De meest verhandelde aandelen

StartpaginaMarktenAandelenDe meest verhandelde aandelen
De grootste aandelen ter wereld zijn doorgaans bedrijven met een uitstekende staat van dienst. Dat wil zeggen: sterke financiële grondslagen, consistente rendementen voor aandeelhouders en een hoge marktkapitalisatie.
De grootste aandelen ter wereld zijn voortdurend in beweging, onder invloed van diverse factoren die van invloed zijn op hun marktkapitalisatie. Dit kunnen interne factoren zijn, zoals veranderingen in het bestuur of de lancering van nieuwe producten, maar ook externe factoren, zoals geopolitieke ontwikkelingen of tekorten aan grondstoffen. Een statische lijst van de ‘beste aandelen ter wereld’ kan dan ook snel achterhaald zijn.
In de bovenstaande tabel ziet u welke aandelen het meest worden verhandeld door onze klanten. Enkele opmerkelijke giganten zijn vaak terug te vinden in belangrijke wereldwijde indexen zoals de US 500, de UK 100 of de Japan 225.
Beursgenoteerde aandelen zijn eenheden van eigendom in een onderneming. Ze zijn beschikbaar voor het grote publiek op effectenbeurzen, zoals de New York Stock Exchange of de London Stock Exchange.
Hierdoor kunnen zowel particulieren als instellingen investeren in een bedrijf en een deel ervan in bezit nemen. Men doet dit om via stemrecht de bedrijfsvoering van een onderneming te beïnvloeden, om uitkeringen uit dividend te ontvangen of simpelweg om te speculeren op de aandelenkoers. De bedrijven bieden hun aandelen aan op de beurs om kapitaal aan te trekken van diverse beleggers. Ze gebruiken dit kapitaal om te groeien, te innoveren en hun bedrijfsvoering te verbeteren.
De aandelen met het hoogste volume zijn de aandelen die het vaakst op de aandelenbeurzen worden verhandeld. Dit weerspiegelt de grote belangstelling van handelaren. Deze aandelen behoren vaak tot grote ondernemingen die vaak in het nieuws komen, zoals Apple, Tesla of Amazon.