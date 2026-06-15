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De meest verhandelde aandelen

Bekijk de aandelen die momenteel het meest worden verhandeld – de populairste aandelen die door onze klanten worden verhandeld met CFD's.

De meest verhandelde aandelen

Ontdek de aandelen die momenteel het meest worden verhandeld. Passen ze in uw handelsstrategie?
StartpaginaMeest verhandeldMeest fluctuerendGrootste stijgersGrootste dalers
VerkopenKopenSpread1D Chg1D grafieken
VerkopersKopers
SPCXSpaceX
TSLATesla Inc
MUMicron Technology Inc
NVDANVIDIA Corp
MSTRStrategy Inc
AMDAdvanced Micro Devices Inc
SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3X Shares
SNDKSanDisk Corp
MRVLMarvell Technology Group Ltd.
INTCIntel Corp
Aandelenprijzen zijn indicatief en kunnen verschillen van live marktprijzen.

Richtlijnen voor de meest verhandelde aandelen

Wat zijn de grootste aandelen ter wereld?

De grootste aandelen ter wereld zijn doorgaans bedrijven met een uitstekende staat van dienst. Dat wil zeggen: sterke financiële grondslagen, consistente rendementen voor aandeelhouders en een hoge marktkapitalisatie.

De grootste aandelen ter wereld zijn voortdurend in beweging, onder invloed van diverse factoren die van invloed zijn op hun marktkapitalisatie. Dit kunnen interne factoren zijn, zoals veranderingen in het bestuur of de lancering van nieuwe producten, maar ook externe factoren, zoals geopolitieke ontwikkelingen of tekorten aan grondstoffen. Een statische lijst van de ‘beste aandelen ter wereld’ kan dan ook snel achterhaald zijn.

In de bovenstaande tabel ziet u welke aandelen het meest worden verhandeld door onze klanten. Enkele opmerkelijke giganten zijn vaak terug te vinden in belangrijke wereldwijde indexen zoals de US 500, de UK 100 of de Japan 225.

Wat zijn beursgenoteerde aandelen?

Beursgenoteerde aandelen zijn eenheden van eigendom in een onderneming. Ze zijn beschikbaar voor het grote publiek op effectenbeurzen, zoals de New York Stock Exchange of de London Stock Exchange.

Hierdoor kunnen zowel particulieren als instellingen investeren in een bedrijf en een deel ervan in bezit nemen. Men doet dit om via stemrecht de bedrijfsvoering van een onderneming te beïnvloeden, om uitkeringen uit dividend te ontvangen of simpelweg om te speculeren op de aandelenkoers. De bedrijven bieden hun aandelen aan op de beurs om kapitaal aan te trekken van diverse beleggers. Ze gebruiken dit kapitaal om te groeien, te innoveren en hun bedrijfsvoering te verbeteren.

Wat zijn de aandelen met het hoogste volume?

De aandelen met het hoogste volume zijn de aandelen die het vaakst op de aandelenbeurzen worden verhandeld. Dit weerspiegelt de grote belangstelling van handelaren. Deze aandelen behoren vaak tot grote ondernemingen die vaak in het nieuws komen, zoals Apple, Tesla of Amazon.