De grootste stijgers onder de grondstoffen

StartpaginaMarktenGrondstoffenDe grootste stijgers onder de grondstoffen
Grondstoffen zijn basismaterialen of primaire landbouwproducten die in grote hoeveelheden worden gekocht en verkocht op grondstoffenbeurzen. Hun prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod, en hun onderliggende prijs kan worden verhandeld via financiële derivaten zoals CFD's. U kunt er ook in beleggen door het actief fysiek in bezit te nemen. Over het algemeen kunnen grondstoffen worden onderverdeeld in vier hoofdgroepen: zachte grondstoffen, harde grondstoffen, vee en energie.
Er zijn vier grote categorieën: zachte grondstoffen, harde grondstoffen, vee en energie.
Ja, u kunt op verschillende manieren in grondstoffen beleggen. Zo zijn er bijvoorbeeld futures en optiecontracten, maar er zijn ook andere mogelijkheden zoals beleggingsfondsen in grondstoffen. U kunt uiteraard ook fysieke activa zoals goud kopen, in de hoop dat deze in waarde zullen stijgen. In het laatste geval kunt speculeert u op de oderliggende prijs door gebruik te maken van instrumenten zoals CFD's. Dit betekent dat u het actief zelf niet in bezit hoeft te nemen, en dat u een positie kunt innemen op zowel dalende als stijgende koersen. CFD's worden doorgaans verhandeld met marge, wat betekent dat u toegang kunt krijgen tot grotere posities met een relatief kleine investering. Dit vergroot niet alleen de potentiële winsten, maar ook de potentiële verliezen.
De drie belangrijkste internationale grondstoffenmarkten zijn: de CME Group (ontstaan uit de fusie van de Chicago Mercantile Exchange en de Chicago Board of Trade), de Intercontinental Exchange en de London Metal Exchange.