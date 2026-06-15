StartpaginaMarktenGrondstoffenDe meest volatiele grondstoffen
De volatiliteit van een grondstof is de mate waarin de prijs over een bepaalde periode fluctueert. Een hoge volatiliteit in grondstoffen kan verschillende oorzaken hebben, waaronder veranderingen in de vraag en het aanbod, geopolitieke ontwikkelingen, marktspeculatie en seizoensgebonden cycli.
Zo kunnen landbouwgrondstoffen volatiliteit ondervinden door weersomstandigheden die van invloed zijn op de oogsten, terwijl olieprijzen sterk kunnen schommelen door politieke instabiliteit in olieproducerende regio's of veranderingen in het energiebeleid.
Handelaren houden de volatiliteit nauwlettend in de gaten omdat deze zowel het risico als het potentiële rendement van hun posities beïnvloedt.
De meest volatiele grondstoffen zijn afhankelijk van de omstandigheden op de markt. Toch is ruwe olie meestal de meest volatiele grondstof, omdat de prijsbewegingen meestal het gevolg zijn van geopolitieke spanningen, verstoringen in de levering en veranderingen in de wereldwijde vraag naar energie.
Andere energiebronnen zoals aardgas kunnen ook hoge volatiliteit ervaren. De prijzen ervan zijn zeer gevoelig voor weersomstandigheden, voorraadniveaus en veranderende patronen in het energieverbruik.
Vooral zilver staat bekend om zijn hoge volatiliteit ten opzichte van goud. Het metaal ondergaat grotere prijsschommelingen omdat er zowel industriële als investeringsvraag naar is. Daardoor is het gevoelig voor zowel veranderingen in de economische activiteit als in het marktsentiment.
Als u wilt handelen in een volatiele markt, moet u de activa die u wilt verhandelen zorgvuldig onderzoeken, analyseren en controleren, evenals een grondige strategie voor risicobeheer implementeren.
Het 'volatiliteitsrisico' is het risico dat de waarde van een positie verandert ten gevolge van volatiliteit, d.w.z. grote, snelle veranderingen in de prijs van de financiële activa waarop de positie betrekking heeft. Dit kan soms tot grote en onverwachte verliezen leiden.
Het volatiliteitsrisico is vooral aanwezig op markten met activa zoals aandelen, grondstoffen, en valuta, waar de prijzen in korte tijd drastisch kunnen veranderen als gevolg van economische cijfers, geopolitieke ontwikkelingen en plotselinge verschuivingen in het marktsentiment.
Voor handelaren kan een hogere volatiliteit leiden tot meer potentiële instap- en uitstappunten. Het verhoogt echter ook het risico op verliezen, vooral als u niet voorbereid bent op plotselinge bewegingen en geen doeltreffende strategie voor risicobeheer hanteert. Het beheer van het volatiliteitsrisico omvat vaak het instellen van stop-loss orders,* het diversifiëren van de portefeuille en het op de hoogte blijven van de marktomstandigheden, zodat u tijdig de juiste beslissingen kunt nemen.
*De standaard stop-losses zijn niet gegarandeerd, maar wij bieden wel gegarandeerde stop-losses (GSL's) tegen een vergoeding. U ziet het GSL-tarief in het handelsticket wanneer u een positie opent en een GSL instelt.