De meest volatiele grondstoffen

Wat is de volatiliteit van een grondstof?

De volatiliteit van een grondstof is de mate waarin de prijs over een bepaalde periode fluctueert. Een hoge volatiliteit in grondstoffen kan verschillende oorzaken hebben, waaronder veranderingen in de vraag en het aanbod, geopolitieke ontwikkelingen, marktspeculatie en seizoensgebonden cycli.

Zo kunnen landbouwgrondstoffen volatiliteit ondervinden door weersomstandigheden die van invloed zijn op de oogsten, terwijl olieprijzen sterk kunnen schommelen door politieke instabiliteit in olieproducerende regio's of veranderingen in het energiebeleid.

Handelaren houden de volatiliteit nauwlettend in de gaten omdat deze zowel het risico als het potentiële rendement van hun posities beïnvloedt.