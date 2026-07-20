De beursgang van Kraken - Hoe handelt u in Kraken-aandelen?
Meer informatie over Kraken en de geplande beursgang, inclusief de belangrijkste drijfveren voor het bedrijf, de mogelijke beurswaarde en hoe u de aandelen na de beursgang verhandelt via CFD's.
Wanneer gaat Kraken naar de beurs?
Per april 2025 heeft Kraken nog geen officiële datum voor een beursgang (IPO) bevestigd, maar naar verluidt zou dit al eind 2025 of in 2026 kunnen plaatsvinden. Het bedrijf wordt al lang beschouwd als een van de belangrijkste kandidaten voor een beursgang in de cryptosector, vooral sinds de beursgang van Coinbase in 2021.
Enkele factoren die de planning van de beursgang kunnen beïnvloeden zijn onder andere:
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Omstandigheden op de markt: De belangstelling voor de beursgangen van bedrijven in de cryptosector is sterk afhankelijk van de prijsontwikkelingen van bitcoin, de stemming onder beleidsmakers en de risicobereidheid op de aandelenmarkten.
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Duidelijkheid over de regelgeving: De beslissing van Kraken zal wellicht afhangen van de uitkomst van verschillende spraakmakende rechtszaken over de regelgeving in de VS en Europa.
- Prestaties: Een sterke stijging van de handelsvolumes of productdiversificatie zou de bedrijfswaarde in de aanloop naar een beursgang nog verder kunnen verhogen.
Wat is Kraken?
Kraken is een Amerikaanse cryptobeurs die in 2011 is opgericht door Jesse Powell. Gebruikers kunnen er allerlei cryptocurrencies kopen, verkopen en staken, zoals onder meer bitcoin, Ethereum en altcoins. Kraken heeft een uitstekende reputatie op het gebied van veiligheid en liquiditeit en is een van de oudste beurzen in de sector.
In 2025 bedient Kraken meer dan 9 miljoen klanten in meer dan 190 landen, met een gemiddeld dagelijks handelsvolume tussen de 500 miljoen en 1 miljard dollar, al naargelang de marktomstandigheden. Het bedrijf telt wereldwijd ongeveer 2.300 medewerkers en ondersteunt meer dan 200 cryptocurrencies en tokens. Het platform richt zich op zowel particuliere als institutionele handelaren en omvat producten die variëren van spot- en margehandel, futures, staking tot bewaarnemingsdiensten.
Belangrijke mijlpalen
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2011 – Kraken wordt opgericht in San Francisco
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2013 – Kraken wordt een van de eerste beurzen die een cryptografisch verifieerbare audit doorstaat
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2020 – Kraken verkrijgt in Wyoming een Amerikaanse bankvergunning als Special Purpose Depository Institution (speciale deposito-instelling)
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2022 – Kraken lanceert een NFT-marktplaats en breidt de stakingdiensten uit
- 2024 – Kraken overschrijdt wereldwijd de kaap van 10 miljoen gebruikers na de toenemende adoptie door institutionele beleggers
Hoe verdient Kraken geld?
Kraken genereert inkomsten via een uitgebreid aanbod van cryptohandel en financiële diensten voor zowel particuliere als institutionele klanten. Hoewel het grootste deel van de inkomsten voornamelijk afkomstig is van transactiekosten, heeft het platform zich stapsgewijs uitgebreid naar staking, futures en bewaarnemingsdiensten. Daarmee verruimde het bedrijf zijn verdienmodel naarmate de cryptomarkt volwassener werd. De inkomsten zijn sterk afhankelijk van de handelsvolumes en de activaprijzen. Dit betekent dat de marktcycli een aanzienlijke invloed kunnen hebben op het rendement.
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende inkomstenbronnen van het bedrijf.
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Inkomstenbron
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Beschrijving
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Transactiekosten
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Commissies die in rekening worden gebracht op crypto-aankoop-/verkooporders geplaatst door particuliere en institutionele klanten.
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Staking en beloningen
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Ontvangt een deel van de staking-beloningen die worden uitgekeerd aan gebruikers die hun tokens staken via Kraken.
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Margehandel en futures
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Handelskosten voor hefboomproducten en eeuwigdurende contracten op ondersteunde cryptoparen.
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Bewaarneming en OTC-diensten
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Inkomsten uit veilige opslag van activa en grootschalige over-the-counter-handel.
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Institutionele tools
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Inkomsten uit Kraken Pro en gepersonaliseerde diensten voor hedgefondsen, vermogensbeheerders en bedrijven.
Kraken werkt met een gelaagde tariefstructuur, waarbij de kosten voor handelaren met grote volumes lager zijn. Het platform past een maker-taker-model toe dat liquiditeit stimuleert door market makers lagere kosten in rekening te brengen. Deze aanpak is zeer aantrekkelijk voor institutionele klanten en houdt de orderboeken op het platform op peil.
Kraken onderscheidt zich ook als het eerste cryptobedrijf dat een bankvergunning in de VS heeft gekregen, via het SPDI-raamwerk van Wyoming. Daardoor kan het bedrijf kan meer als een traditionele bank opereren en bewaar- en afwikkelingsdiensten aanbieden zonder fractionele reserveverstrekking. Als de uitbreiding een succes wordt, zou Kraken Bank kunnen fungeren als een brug tussen crypto en de traditionele financiële wereld, waarbij het crypto-native rekeningen, betalingen en mogelijk zelfs debet- of kredietproducten zou kunnen aanbieden.
Welke factoren zouden de prijs van het aandeel Kraken kunnen beïnvloeden?
Zodra Kraken naar de beurs gaat, zal de aandelenkoers wellicht zowel de volatiele aard van de cryptomarkt als de positie van het bedrijf daarbinnen weerspiegelen. Aangezien Kraken een van de meest gevestigde cryptobeurzen ter wereld is, kan de marktwaarde van het bedrijf worden beïnvloed door de groei van het aantal gebruikers, de handelsactiviteiten, de ontwikkelingen op het gebied van de regelgeving en de productinnovatie.
Gezien de grote blootstelling aan de cycli in de cryptomarkt en de onzekere politieke situatie kan de aandelenkoers eveneens sterk schommelen, vooral in de beginfase.
Dynamiek op de cryptomarkt
Het succes van Kraken wordt sterk beïnvloed door het algemene sentiment op de cryptomarkt. Als bitcoin en Ethereum weer in een stijgende trend terechtkomen, zouden de handelsvolumes van Kraken kunnen stijgen, waardoor de inkomsten toenemen en beleggers enthousiaster worden over het aandeel. Meer belangstelling voor altcoins of nieuwe cryptotrends (zoals AI-tokens of de invoering van layer 2's) zouden eveneens de activiteit van gebruikers op het platform kunnen stimuleren.
Als de cryptomarkt daarentegen in een langdurige neergang terechtkomt, kunnen de volumes dalen en kan het vertrouwen van beleggers in de groeivooruitzichten van Kraken afnemen, wat een negatieve invloed zou hebben op de aandelenkoers.
Duidelijke regelgeving vs verscherpt toezicht
Ontwikkelingen op het gebied van de regelgeving kunnen voor Kraken zowel een belangrijke stimulans als een obstakel vormen. Een duidelijk, ondersteunend kader van Amerikaanse of Europese toezichthouders zou het bedrijfsmodel van Kraken kunnen valideren en nieuwe inkomstenstromen kunnen openen, zoals staking, bewaarneming of getokeniseerde effecten.
Als de wetgevers echter strengereregels opleggen of centrale beurzen aan banden leggen, met name op het gebied van staking of de classificatie van activa als effecten, zou dit de kernactiviteiten van Kraken kunnen verstoren – en daarmee ook de aandelenkoers.
Handelsvolumes en gebruikersgroei
Als Kraken een sterke groei van het aantal actieve gebruikers en handelsvolumes rapporteert, en dan vooral tijdens marktrally's of productlanceringen, zou het aandeel aan kracht kunnen winnen. Expansie naar nieuwe regio's of partnerschappen met institutionele partijen zullen waarschijnlijk beschouwd worden als positieve factoren.
Als de activiteit van gebruikers echter afneemt, de volumes stagneren of het marktaandeel ten opzichte van concurrenten zoals Coinbase of Binance daalt, zou dit tot een negatief sentiment bij analisten en beleggers kunnen leiden.
Diversificatie en innovatie
Als Kraken erin slaagt om verder te groeien dan alleen spothandel, zouden beleggers het bedrijf daarvoor kunnen belonen. De lancering van nieuwe producten, zoals futures, opties, NFT-markten of crypto-debetkaarten, zou nieuwe inkomstenstromen kunnen genereren en het sentiment ten goede kunnen komen. Kraken's intrede in de banksector, via zijn Wyoming SPDI-charter, kan eveneens positieve publiciteit genereren.
Als deze initiatieven echter geen voet aan de grond krijgen of als er operationele knelpunten ontstaan in nieuwe segmenten, kan de aandelenkoers onder druk komen te staan.
Beursprestaties en hype rond de beursgang
Net als bij veel andere beursgangen van technologiebedrijven, zou de koers van Kraken in de beginfase zeer gevoelig kunnen zijn voor het marktsentiment en de dynamiek van de beursgang. Een sterke vraag tijdens de bookbuild-fase en een succesvolle eerste handelsdag kunnen de koers op korte termijn een impuls geven. Als de beursgang echter te ambitieus wordt geprijsd of als vroege beleggers het aandeel snel weer verkopen, kan de koers sterk schommelen of na de beursgang terugvallen, vooral wanneer beleggers afkerig zijn van risicovolle groeiaandelen.
Hoe handelt u in Kraken-aandelen via CFD's?
Als Kraken naar de beurs gaat, kunt u mogelijk de aandelen verhandelen als CFD's. Zo gaat u te werk:
- Kies een platformCapital.com biedt CFD's aan op duizenden wereldwijde aandelen, waaronder ook nieuwe beursgangen en bedrijven die actief zijn in de cryptosector.
- Maak een account aanMeld u aan, verifieer uw identiteit en stel uw handelsvoorkeuren in.
- Financier uw rekeningStort geld op uw handelsrekening. Handel uitsluitend met kapitaal dat u kunt missen.
- Volg de beursgangHoud het nieuws over de beursgang van Kraken, eventuele wijzigingen in de regelgeving en de koersbewegingen in de gaten van zodra het aandeel genoteerd is.
- Neem een positie inNeem long- of shortposities in om te speculeren op de potentiële koersbewegingen. Gebruik stop-losses en take-profit-orders om uw risico te beheren.
Lees meer in onze handelsgids voor CFD's.
Welke andere crypto- en fintech-aandelen kan ik verhandelen?
Op dit moment is Kraken nog steeds in particuliere handen, maar er zijn wel verschillende beursgenoteerde bedrijven die u blootstelling kunnen bieden aan cryptobeurzen, fintechplatforms en blockchaininfrastructuur:
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Coinbase (COIN) – de grootste cryptobeurs in de Verenigde Staten en zeer vergelijkbaar met Kraken
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Robinhood (HOOD) – handelsapp met cryptomogelijkheden en een groot klantenbestand
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Block (SQ) – voorheen Square, integreert Bitcoin in betalingen en biedt cryptodiensten aan
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Riot Platforms (RIOT) – Bitcoin-miningbedrijf dat meegroeit met de cryptoprijzen
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Marathon Digital (MARA) – een van de grootste Bitcoin-miningbedrijven in Noord-Amerika
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MicroStrategy (MSTR) – bezit grote hoeveelheden Bitcoin
Lees onze uitgebreide gids voor de aandelenhandel voor meer informatie over de mogelijkheden.
FAQ
Wie is de eigenaar van Kraken?
Kraken is een particuliere onderneming die in 2011 werd opgericht door Jesse Powell. Powell is nog steeds een belangrijke aandeelhouder en een bekend figuur in de cryptowereld, hoewel het bedrijf nu onder leiding staat van CEO David Ripley. Kraken heeft door de jaren heen kapitaal aangetrokken van verschillende investeerders, waaronder Hummingbird Ventures, Blockchain Capital, Digital Currency Group en Tribe Capital. Deze vroege investeerders bezitten mogelijk aanzienlijke belangen in de aanloop naar de beursgang, afhankelijk van hoe de emissie wordt gestructureerd.
Wat is de marktwaarde van Kraken?
Kraken werd tijdens de laatste gekende financieringsronde geschat op ongeveer 10 miljard dollar. Dat bedrag kan echter stijgen of dalen, al naargelang de omstandigheden op de cryptomarkt en de belangstelling van investeerders op het moment van de beursgang. De marktwaarde zal waarschijnlijk worden getoetst aan die van Coinbase, de beursgenoteerde concurrent van Kraken, rekening houdend met de verschillen in het marktaandeel, productaanbod en geografische spreiding.
Wanneer gaat Kraken naar de beurs?
Er is op dit moment nog geen definitieve datum voor de beursgang bekend, maar volgens kenners zal Kraken naar verwachting in 2025 of 2026 naar de beurs gaan. De timing zal waarschijnlijk afhangen van een combinatie van gunstige omstandigheden op de cryptomarkt, meer duidelijkheid over de regelgeving en de prestaties van andere beursgenoteerde cryptobeurzen. Het bedrijf gaf eerder al aan interesse te hebben om naar de beurs te gaan wanneer de tijd en omstandigheden daar rijp voor zijn.
Kan ik vóór de beursgang in Kraken beleggen?
Investeren in Kraken vóór de beursgang is over het algemeen voorbehouden aan institutionele of geaccrediteerde beleggers via onderhandse plaatsingen of transacties op secundaire markten. Een aantal platforms biedt mogelijk toegang tot aandelen vóór de beursgang, maar deze gaan doorgaans gepaard met hogere risico's, beperkte liquiditeit en bepaalde toelatingsvoorwaarden. De meeste particuliere beleggers zullen moeten wachten tot de beursgang om in het aandeel te kunnen beleggen.
Zullen Kraken-aandelen beschikbaar zijn via CFD's?
Zodra Kraken op de beurs wordt genoteerd, is het mogelijk dat brokers zoals Capital.com de aandelen zullen aanbieden als CFD (contract for difference). Hiermee kunnen handelaren speculeren op de koersbewegingen van Kraken, zonder dat ze de onderliggende aandelen in bezit hoeven te nemen, en krijgen ze bovendien toegang tot hefboomwerking en de mogelijkheid om zowel long- als shortposities in te nemen. De beschikbaarheid is afhankelijk van de vraag en de liquiditeit na de beursnotering. Houd er rekening mee dat hefboomwerking zowel uw winsten als uw verliezen vergroot.
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