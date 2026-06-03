De beursgang van SpaceX
Meer informatie over SpaceX en de geplande beursgang, inclusief de belangrijkste drijfveren voor het bedrijf, de mogelijke beurswaarde en hoe u de aandelen na de beursgang verhandelt via CFD's.
Wanneer gaat SpaceX naar de beurs?
Per april 2025 heeft SpaceX nog geen officiële datum voor een beursgang (IPO) bevestigd. De speculatie op de markt is echter toegenomen naar aanleiding van opmerkingen van Elon Musk waarin hij suggereerde dat Starlink, de satellietinternetdivisie van SpaceX, mogelijk als eerste naar de beurs zou gaan. Analisten verwachten dat het bedrijf tegen 2025 of 2026 naar de beurs zal gaan of zal worden afgesplitst, afhankelijk van de regelgeving en de belangstelling van beleggers.
De belangrijkste tijdsbepalende factoren voor een beursgang zijn onder andere:
- Potentiële afsplitsing van Starlink: SpaceX overweegt om Starlink als afzonderlijk bedrijf naar de beurs te brengen, om zo meer waarde te creëren en beleggers rechtstreeks toegang te bieden tot de groei van satellietbreedband.
- Omzet- en waardegroei: SpaceX werd in december 2024 geschat op een waarde van ongeveer 350 miljard dollar, op basis van een secundaire aandelenverkoop. De aanhoudende expansie van de satellietdekking en het aantal satellietlanceringen maakt een eventuele beursgang nog aantrekkelijker.
- Omstandigheden op de markt: Als het enthousiasme voor beursgangen in de technologie- en luchtvaartsector weer aanwakkert, zou dat een gunstig moment kunnen zijn voor SpaceX om naar de beurs te gaan.
Wat is SpaceX?
SpaceX, oftewel Space Exploration Technologies Corp., is een Amerikaans particulier ruimtevaartbedrijf dat in 2002 werd opgericht door Elon Musk, CEO van Tesla. Het bedrijf wil de kosten van ruimtetransport verlagen en de kolonisatie van Mars mogelijk maken. SpaceX is uitgegroeid tot 's werelds grootste commerciële raketlanceringsbedrijf en breidt via zijn divisie Starlink ook zijn wereldwijde dekking voor satellietinternet uit.
Lees het laatste nieuws over SpaceX en de koers van Tesla in onze rubriek nieuws en analyses.
Belangrijke mijlpalen in de geschiedenis van SpaceX
- 2002Opgericht door Elon Muskom ruimtevaart toegankelijker te maken.
- 2008Eerste geslaagde lancering van Falcon 1, en daarmee het eerste particuliere bedrijf dat een raket met vloeibare brandstof in een baan om de aarde brengt.
- 2012Eerste commerciële bedrijf dat vracht naar het ISS brengt met zijn Dragon-ruimtevaartuig.
- 2020Lancering van NASA-astronauten naar het ISS, de eerste bemande lancering door een particulier bedrijf.
- 2024Wereldwijde uitbreiding van de Starlink-dekking en voorbereiding van Starship-missies ter ondersteuning van de toekomstige verkenning van de maan en Mars.
Hoe verdient SpaceX geld?
SpaceX genereert inkomsten uit diverse activiteiten, zoals overheidscontracten, commerciële diensten en consumentenproducten.
|Inkomstenbron
|Beschrijving
|Raketlanceringen
|Financieringen door NASA, het Amerikaanse ministerie van Defensie en commerciële klanten voor de lancering van ladingen met behulp van de Falcon 9- en Falcon Heavy-raketten.
|Starlink-abonnementen
|Maandelijkse abonnementskosten voor consumenten en bedrijven die toegang willen tot supersnel internet via het Starlink-satellietnetwerk.
|Overheidscontracten
|Langetermijnfinanciering door NASA en andere ruimtevaartorganisaties voor bemande en onbemande missies naar het ISS en verder.
|Lancering van satellieten
|Commerciële klanten betalen SpaceX om hun satellieten in een baan om de aarde te brengen.
|Toekomstige Starship-diensten
|SpaceX is van plan om commerciële ruimtemissies, zoals maanreizen en vrachtvervoer, te ontwikkelen.
Eind 2024 zou SpaceX naar verluidt meer dan 13 miljard dollar aan jaarlijkse inkomsten genereren. Starlink neemt daarin een steeds groter aandeel voor zijn rekening.
Welke factoren zouden de prijs van het aandeel SpaceX kunnen beïnvloeden?
Zodra SpaceX (of zijn Starlink-divisie) naar de beurs gaat, zal de aandelenkoers worden bepaald door een combinatie van bedrijfsspecifieke mijlpalen en algemene ontwikkelingen in de sector. Aangezien SpaceX zich op het snijvlak van lucht- en ruimtevaart, telecommunicatie en geavanceerde technologie bevindt, zal het aandeel waarschijnlijk veel belangstelling wekken bij beleggers, maar ook aan strengere controles worden onderworpen.
Groei van het aantal Starlink-gebruikers en het traject naar winstgevendheid
Starlink zal naar verwachting een centrale rol spelen in de beurswaarde van SpaceX. Het bedrijf bedient momenteel meer dan 4,5 miljoen klanten wereldwijd (begin 2025) en biedt via zijn satelliietnetwerk supersnel internet in landelijke en slecht bereikbare gebieden. Analisten zullen de verdere groei van het aantal gebruikers nauwlettend in de gaten houden, en dan vooral in opkomende markten, waar het aantal alternatieven voor breedband beperkt is.
Andere belangrijke indicatoren die de aandelenkoers kunnen beïnvloeden zijn:
- ARPU (gemiddeld rendement per gebruiker) en churn rates
- De winstgevendheid van Starlink – momenteel wordt er fors geïnvesteerd in de lancering van satellieten
- Hernieuwde regelgeving in belangrijke markten zoals India, Brazilië en Afrika
- Nieuwe contracten, onder meer met de luchtvaart- en maritieme sector
Als SpaceX kan aantonen dat Starlink wereldwijd kan worden uitgerold en tegelijkertijd rendabel kan worden, zullen beleggers het aandeel mogelijk belonen met een hogere koers-winstverhouding. Hoge bedrijfskosten en logistieke uitdagingen in minder toegankelijke regio's kunnen echter het enthousiasme temperen.
Lanceringsfrequentie, kostenefficiëntie en herbruikbaarheid
SpaceX meldt dat het in 2024 meer dan 138 succesvolle lanceringen heeft uitgevoerd, voornamelijk met behulp van zijn herbruikbare Falcon 9-raketsysteem. Het bedrijf heeft daarmee de kosten voor ruimtevluchten drastisch verlaagd, de concurrentie verdrongen en lange termijncontracten verworven met NASA, het Pentagon en commerciële satellietexploitanten.
De aandelenkoers reageert mogelijk op:
- Eventuele mislukte lanceringen of hardwarefouten
- Vertragingen of budgetoverschrijdingen in de ontwikkeling van Starship, de nieuwe, krachtige raket van SpaceX
- Toename van het aantal lanceringen of nieuwe contracten
- Bewijs van stijgende winstmarges dankzij snellere doorlooptijden en hergebruik van raketten
SpaceX's vermogen om het aantal lanceringen op te voeren en tegelijkertijd de kosten laag te houden, is cruciaal voor de winstmarges op lange termijn en het vertrouwen onder investeerders.
Vorderingen met Starship en ambities voor verre ruimtevaart
Starship, de volledig herbruikbare raket die SpaceX op dit moment aan het ontwikkelen is, staat centraal in de langetermijnvisie van het bedrijf. De raket moet enorme ladingen vracht en passagiers naar de maan, Mars en nog verder vervoeren en is inmiddels geselecteerd voor toekomstige Artemis-missies van NASA.
De factoren die de aandelenkoers kunnen beïnvloeden zijn:
- Mijlpalen in de orbitale testvluchten van Starship
- Succesvolle demonstraties voor het bijtanken in de ruimte
- De verwerving van overheidscontracten of contracten in de particuliere sector (bijvoorbeeld ruimtevaart, maanreizen)
- Hinder door de regelgeving of milieuvoorschriften van de FAA of internationale instanties
Positieve ontwikkelingen bij Starship kunnen de belangstelling voor SpaceX aanwakkeren. Aanhoudende vertragingen of technische tegenslagen kunnen echter de koers onder druk zetten, vooral als de inkomsten uit Starship niet snel van de grond komen.
Beleidsmatige hindernissen en geopolitieke spanningen
SpaceX is actief in een streng gereguleerde sector die zich uitstrekt over defensie, telecommunicatie en lucht- en ruimtevaart. De activiteiten worden dan ook beïnvloed door de nationale en internationale wetgeving op het gebied van satellietfrequenties, luchtruimgebruik en militaire samenwerking.
Potentiële factoren die de aandelenkoers kunnen beïnvloeden zijn onder meer:
- Handelsbeperkingen of compliancekwesties met betrekking tot de ITAR-voorschriften (International Traffic in Arms Regulations)
- FCC-besluiten omtrent de toewijzing van satellietfrequenties
- Juridische geschillen over de milieu- of orbitale impact van Starlink
- Verhoogde druk van internationale rivalen, zoals China en Rusland, door spanningen in de ruimtewedloop
Naarmate overheden de ruimte steeds meer als strategische infrastructuur beschouwen, kan elke misstap op reglementair vlak of elke geopolitieke tegenwind voor volatiliteit zorgen.
Het concurrentielandschap en de innovatiecycli
Hoewel SpaceX momenteel de marktleider is op het gebied van commerciële raketlanceringen, neemt de concurrentie in alle sectoren toe, van raketlanceringen tot satellietinternet.
De belangrijkste concurrenten zijn:
- Amazon's Project Kuiper, dat van plan is om meer dan 3.000 satellieten te lanceren voor wereldwijde breedband
- Blue Origin, ontwikkelaar van de New Glenn-raket en maanlanders
- OneWeb, gesteund door de Britse overheid en gericht op LEO-internet
- Traditionele spelers zoals ULA, Arianespace en het Chinese CASC
Innovaties in de aandrijving, herbruikbaarheid, miniaturisatie van satellieten en AI-gestuurde ruimteanalyse kunnen de markt ingrijpend veranderen. SpaceX moet daarom zijn voorsprong zien te behouden, want anders loopt het bedrijf het risico om van de markt te worden verdrongen, vooral als concurrenten lagere kosten kunnen bieden of regelgevende instanties hen gunstiger gezind zijn.
Het marktsentiment en het enthousiasme voor beursgangen
De beursgang van SpaceXis een van de meest veelbesproken beursgangen van het decennium en zou door de hype en de media-aandacht in het begin zeer volatiel kunnen zijn.
Enkele belangrijke factoren die het sentiment kunnen beïnvloeden zijn:
- De vraag tijdens de IPO-bookbuild en de initiële prijsvork
- Vroege analyses en institutionele waarderingen
- Het algemeen macro-economisch klimaat: hoge rentetarieven, volatiliteit op de technologiebeurzen en geopolitieke instabiliteit kunnen het enthousiasme temperen
- Het publieke imago van Elon Musk en de mogelijke vermenging met Tesla, Neuralink of X (voorheen Twitter)
De belangstelling van particuliere beleggers kan ook een belangrijke rol spelen, vooral als de beursgang een grote schare fans aantrekt, zoals bij Tesla het geval was. Ophef op sociale media, de hype rond meme-aandelen of speculatieve handel kunnen tot forse schommelingen leiden.
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Welke ruimtevaart- en luchtvaartaandelen kan ik verhandelen?
Hoewel SpaceX voorlopig nog in particuliere handen blijft, zijn er diverse beursgenoteerde bedrijven die actief zijn op het gebied van lucht- en ruimtevaart, raketten en satelliettechnologie:
- Rocket Lab (RKLB) – een kleine aanbieder van raketlanceringen voor en een concurrent van SpaceX
- Virgin Galactic (SPCE) – een suborbitaal ruimtetoerismebedrijf
- Boeing (BA) – een lucht- en ruimtevaartgigant en betrokken bij ISS-missies en ruimtevaartapparatuur
- Lockheed Martin (LMT) – een belangrijke partner van NASA en de Amerikaanse defensie
- Northrop Grumman (NOC) – producent van lanceersystemen en ruimtevaartuigen
- Amazon (AMZN) – ontwikkelt een satelliietnetwerk met Project Kuiper
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FAQ
Wie is de eigenaar van SpaceX?
SpaceX is een particuliere onderneming. Elon Musk is de grootste aandeelhouder, en de andere aandelen zijn in handen van vroege werknemers, durfkapitaalbedrijven (zoals Founders Fund en Sequoia Capital) en institutionele beleggers, waaronder Fidelity en Andreessen Horowitz. Het bedrijf heeft miljarden dollars ingezameld via meerdere financieringsrondes.
Wat is de marktwaarde van SpaceX?
SpaceX werd in 2024 geschat op een waarde van ongeveer 350 miljard dollar, waarmee het een van de grootste particuliere bedrijven ter wereld is. Hierbij is uitgegaan van de groei van het aantal Starlink-abonnementen, de geslaagde lanceringen en een groeiende portefeuille van contracten.
Wanneer gaat SpaceX naar de beurs?
Er is nog geen datum bevestigd, maar er wordt algemeen verwacht dat SpaceX binnen een jaar of twee naar de beurs gaat of dat Starlink zich afsplitst. Elon Musk heeft laten doorschemeren dat Starlink mogelijk naar de beurs gaat van zodra het bedrijf een stabiele cashflow heeft bereikt.
Kan ik vóór de beursgang in SpaceX beleggen?
Aandelen vóór de beursgang zijn doorgaans voorbehouden aan institutionele beleggers, maar bepaalde secundaire platforms kunnen toegang bieden via onderhandse aandelenverhandelingen. Deze houden echter meer risico in, zijn minder liquide en vaak onderworpen aan beperkingen.
Zullen SpaceX-aandelen beschikbaar zijn via CFD's?
Als SpaceX naar de beurs gaat, is het mogelijk dat brokers zoals Capital.com de aandelen als CFD aanbieden. Hiermee kunnen handelaren speculeren op de koersbewegingen, zonder dat ze de onderliggende aandelen in bezit hoeven te nemen, en krijgen ze bovendien toegang tot hefboomwerking en de mogelijkheid om zowel long- als shortposities in te nemen. Deze hefboomwerking vergroot echter ook het risico. De beschikbaarheid is afhankelijk van de vraag en de liquiditeit na de beursnotering.
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