Welke factoren zouden de prijs van het aandeel SpaceX kunnen beïnvloeden?

Zodra SpaceX (of zijn Starlink-divisie) naar de beurs gaat, zal de aandelenkoers worden bepaald door een combinatie van bedrijfsspecifieke mijlpalen en algemene ontwikkelingen in de sector. Aangezien SpaceX zich op het snijvlak van lucht- en ruimtevaart, telecommunicatie en geavanceerde technologie bevindt, zal het aandeel waarschijnlijk veel belangstelling wekken bij beleggers, maar ook aan strengere controles worden onderworpen.

Groei van het aantal Starlink-gebruikers en het traject naar winstgevendheid

Starlink zal naar verwachting een centrale rol spelen in de beurswaarde van SpaceX. Het bedrijf bedient momenteel meer dan 4,5 miljoen klanten wereldwijd (begin 2025) en biedt via zijn satelliietnetwerk supersnel internet in landelijke en slecht bereikbare gebieden. Analisten zullen de verdere groei van het aantal gebruikers nauwlettend in de gaten houden, en dan vooral in opkomende markten, waar het aantal alternatieven voor breedband beperkt is.

Andere belangrijke indicatoren die de aandelenkoers kunnen beïnvloeden zijn:

ARPU (gemiddeld rendement per gebruiker) en churn rates

De winstgevendheid van Starlink – momenteel wordt er fors geïnvesteerd in de lancering van satellieten

Hernieuwde regelgeving in belangrijke markten zoals India, Brazilië en Afrika

Nieuwe contracten, onder meer met de luchtvaart- en maritieme sector

Als SpaceX kan aantonen dat Starlink wereldwijd kan worden uitgerold en tegelijkertijd rendabel kan worden, zullen beleggers het aandeel mogelijk belonen met een hogere koers-winstverhouding. Hoge bedrijfskosten en logistieke uitdagingen in minder toegankelijke regio's kunnen echter het enthousiasme temperen.

Lanceringsfrequentie, kostenefficiëntie en herbruikbaarheid

SpaceX meldt dat het in 2024 meer dan 138 succesvolle lanceringen heeft uitgevoerd, voornamelijk met behulp van zijn herbruikbare Falcon 9-raketsysteem. Het bedrijf heeft daarmee de kosten voor ruimtevluchten drastisch verlaagd, de concurrentie verdrongen en lange termijncontracten verworven met NASA, het Pentagon en commerciële satellietexploitanten.

De aandelenkoers reageert mogelijk op:

Eventuele mislukte lanceringen of hardwarefouten

Vertragingen of budgetoverschrijdingen in de ontwikkeling van Starship, de nieuwe, krachtige raket van SpaceX

Toename van het aantal lanceringen of nieuwe contracten

Bewijs van stijgende winstmarges dankzij snellere doorlooptijden en hergebruik van raketten

SpaceX's vermogen om het aantal lanceringen op te voeren en tegelijkertijd de kosten laag te houden, is cruciaal voor de winstmarges op lange termijn en het vertrouwen onder investeerders.

Vorderingen met Starship en ambities voor verre ruimtevaart

Starship, de volledig herbruikbare raket die SpaceX op dit moment aan het ontwikkelen is, staat centraal in de langetermijnvisie van het bedrijf. De raket moet enorme ladingen vracht en passagiers naar de maan, Mars en nog verder vervoeren en is inmiddels geselecteerd voor toekomstige Artemis-missies van NASA.

De factoren die de aandelenkoers kunnen beïnvloeden zijn:

Mijlpalen in de orbitale testvluchten van Starship

Succesvolle demonstraties voor het bijtanken in de ruimte

De verwerving van overheidscontracten of contracten in de particuliere sector (bijvoorbeeld ruimtevaart, maanreizen)

Hinder door de regelgeving of milieuvoorschriften van de FAA of internationale instanties

Positieve ontwikkelingen bij Starship kunnen de belangstelling voor SpaceX aanwakkeren. Aanhoudende vertragingen of technische tegenslagen kunnen echter de koers onder druk zetten, vooral als de inkomsten uit Starship niet snel van de grond komen.

Beleidsmatige hindernissen en geopolitieke spanningen

SpaceX is actief in een streng gereguleerde sector die zich uitstrekt over defensie, telecommunicatie en lucht- en ruimtevaart. De activiteiten worden dan ook beïnvloed door de nationale en internationale wetgeving op het gebied van satellietfrequenties, luchtruimgebruik en militaire samenwerking.

Potentiële factoren die de aandelenkoers kunnen beïnvloeden zijn onder meer:

Handelsbeperkingen of compliancekwesties met betrekking tot de ITAR-voorschriften (International Traffic in Arms Regulations)

FCC-besluiten omtrent de toewijzing van satellietfrequenties

Juridische geschillen over de milieu- of orbitale impact van Starlink

Verhoogde druk van internationale rivalen, zoals China en Rusland, door spanningen in de ruimtewedloop

Naarmate overheden de ruimte steeds meer als strategische infrastructuur beschouwen, kan elke misstap op reglementair vlak of elke geopolitieke tegenwind voor volatiliteit zorgen.

Het concurrentielandschap en de innovatiecycli

Hoewel SpaceX momenteel de marktleider is op het gebied van commerciële raketlanceringen, neemt de concurrentie in alle sectoren toe, van raketlanceringen tot satellietinternet.

De belangrijkste concurrenten zijn:

Amazon's Project Kuiper, dat van plan is om meer dan 3.000 satellieten te lanceren voor wereldwijde breedband

Blue Origin, ontwikkelaar van de New Glenn-raket en maanlanders

OneWeb, gesteund door de Britse overheid en gericht op LEO-internet

Traditionele spelers zoals ULA, Arianespace en het Chinese CASC

Innovaties in de aandrijving, herbruikbaarheid, miniaturisatie van satellieten en AI-gestuurde ruimteanalyse kunnen de markt ingrijpend veranderen. SpaceX moet daarom zijn voorsprong zien te behouden, want anders loopt het bedrijf het risico om van de markt te worden verdrongen, vooral als concurrenten lagere kosten kunnen bieden of regelgevende instanties hen gunstiger gezind zijn.

Het marktsentiment en het enthousiasme voor beursgangen

De beursgang van SpaceXis een van de meest veelbesproken beursgangen van het decennium en zou door de hype en de media-aandacht in het begin zeer volatiel kunnen zijn.

Enkele belangrijke factoren die het sentiment kunnen beïnvloeden zijn:

De vraag tijdens de IPO-bookbuild en de initiële prijsvork

Vroege analyses en institutionele waarderingen

Het algemeen macro-economisch klimaat: hoge rentetarieven, volatiliteit op de technologiebeurzen en geopolitieke instabiliteit kunnen het enthousiasme temperen

Het publieke imago van Elon Musk en de mogelijke vermenging met Tesla, Neuralink of X (voorheen Twitter)

De belangstelling van particuliere beleggers kan ook een belangrijke rol spelen, vooral als de beursgang een grote schare fans aantrekt, zoals bij Tesla het geval was. Ophef op sociale media, de hype rond meme-aandelen of speculatieve handel kunnen tot forse schommelingen leiden.