De beursgang van Revolut
Meer informatie over Revolut en de aanstaande beursgang, de prijsbepalende factoren en hoe u na de beursgang het aandeel Revolut verhandelt via CFD's.
Wanneer vindt de beursgang van Revolut plaats?
Per februari 2025 heeft Revolut nog geen officiële datum voor een beursgang (IPO) bevestigd. Volgens berichten zou het bedrijf zich echter voorbereiden op een mogelijke beursgang in 2025, in navolging van de recente bedrijfswaardering van ongeveer 45 miljard dollar. Revolut overweegt naar verluidt om naar de Nasdaq-beurs in de VS te gaan, hoewel de Britse regering in gesprek is met het bedrijf om Londen te promoten als beurslocatie.
Het tijdstip en de locatie van de beursgang van Revolut is afhankelijk van diverse factoren:
- Financiële prestaties: In 2023 boekte Revolut een omzet van meer dan 2,2 miljard dollar en een brutowinst van 545 miljoen dollar. Een sterke financiële prestatie.
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Reglementaire goedkeuring: Het bedrijf behaalde in juli 2024, na een procedure van drie jaar, een Britse bankvergunning, waarmee het de depositogarantie en het hypotheekaanbod in het Verenigd Koninkrijk kan uitbreiden.
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Omstandigheden op de markt: De vooruitzichten voor beursgangen in 2025 zijn gunstiger dan in voorgaande jaren, mede dankzij de verbeterde macro-economische omstandigheden en de opgehoopte vraag. Externe factoren zoals de rente en geopolitieke ontwikkelingen kunnen echter het sentiment onder beleggers negatief blijven beïnvloeden.
Wat is Revolut?
Revolut is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd fintech-bedrijf dat digitale bankdiensten aanbiedt, waaronder betalingen, valutahandel, aandelen- en cryptohandel en instrumenten voor budgettering. Het bedrijf werd in 2015 opgericht door Nikolay Storonsky en Vlad Yatsenko en is uitgegroeid tot een van de grootste fintech-bedrijven van Europa. Het biedt een mobiel alternatief voor traditionele banken.
Belangrijke mijlpalen in de geschiedenis van Revolut
- 2015 – Opgericht in het Verenigd Koninkrijk, voornamelijk gericht op goedkope valutawissel en rekeningen in meerdere valuta's.
- 2018 – Verkrijgt een Europese bankvergunning, waardoor het aantal financiële producten en diensten kan worden uitgebreid.
- 2020 – Betreedt de Amerikaanse en Japanse markten, waardoor de wereldwijde expansie wordt versneld.
- 2021 – Bereikt een waardering van 33 miljard dollar en wordt daarmee een van Europa's grootste fintech-startups.
- 2023 – Rapporteert een omzet van 2,2 miljard dollar met een brutowinst van 545 miljoen dollar.
- 2024 – Overschrijdt de grens van 50 miljoen gebruikers, verwerft een Britse bankvergunning en kondigt plannen aan om het internationale hoofdkantoor te verhuizen naar Canary Wharf in Londen.
- 2025 – Bereidt zich voor op een beursgang, met een geschatte waarde van ongeveer 45 miljard dollar en overweegt een notering aan de Nasdaq of in Londen.
De belangrijkste eigenschappen van Revolut
- Rekeningen in meerdere valuta's – gebruikers kunnen valuta's aanhouden en wisselen tegen interbancaire wisselkoersen.
- Aandelen- en cryptohandel – Klanten kunnen rechtstreeks vanuit de app beleggen in aandelen, crypto en grondstoffen.
- AI-gestuurde instrumenten voor financiële planning – Dankzij de real-time inzichten in hun uitgaven kunnen gebruikers beter hun financiën beheren.
- Internationale overboekingen – Wereldwijde overboekingen tegen lage tarieven met live wisselkoersen.
- Premium- en Metal-accounts – Abonnementen met extra voordelen zoals cashback, verzekering en toegang tot lounges op luchthavens.
Revolut heeft een vergunning als e-geldinstelling in het Verenigd Koninkrijk en beschikt over bankvergunningen in verschillende Europese landen, waardoor het zijn productaanbod verder kan uitbreiden. Het bedrijf is ontzettend snel gegroeid, heeft wereldwijd miljoenen gebruikers en wordt beschouwd als een van de meest veelbelovende fintech-startups.
Hoe verdient Revolut geld?
Revolut is een digitale financiële app die voornamelijk via zijn mobiele platform bank-, betalings- en beleggingsdiensten aanbiedt. Revolut geen fysieke vestigingen, maar richt het zich op een technologisch geavanceerde en mobiele ervaring.
De inkomsten van Revolut zijn afkomstig uit verschillende belangrijke bronnen. Hieronder worden de belangrijkste bronnen nader toegelicht.
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Inkomstenbron
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Beschrijving
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Transactiekosten
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Revolut verdient een klein percentage van elke kaarttransactie die gebruikers uitvoeren met hun Revolut-betaalkaart of -prepaidkaart. Deze kosten worden betaald door de handelaar, niet door de gebruiker. Hoe meer transacties Revolut verwerkt, hoe hoger hun inkomsten.
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Abonnementen
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Revolut biedt Plus-, Premium-, Metal- en Ultra-abonnementen tegen een maandelijkse of jaarlijkse vergoeding. Abonnees kunnen dan profiteren van voordelen zoals hogere opnamelimieten, reisverzekering, cashback en toegang tot luchthavenlounges. De inkomsten uit abonnementen zorgen voor voorspelbare terugkerende inkomsten.
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Valutawissel
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Hoewel Revolut op weekdagen gratis interbancaire wisselkoersen aanbiedt, brengt het op weekends en voor grote transacties een toeslag in rekening. Hiermee genereert het bedrijf ook inkomsten uit valutawissels.
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Crypto- en aandelenhandel
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Gebruikers kunnen via de app beleggen in aandelen, cryptovaluta en grondstoffen. Revolut genereert hierbij inkomsten uit commissies, spreads en opnamekosten. Dit is een belangrijke bron van inkomsten, vooral nu de handelsactiviteiten van particulieren toenemen.
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Bedrijfsrekeningen
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Met Revolut Business kunnen bedrijven, freelancers en ondernemers gebruikmaken van rekeningen die specifiek zijn afgestemd op hun behoeften, met functies zoals betalingen in meerdere valuta's, bedrijfskaarten en onkostenbeheer. De inkomsten zijn afkomstig uit de vaste maandelijkse kosten en verwerkingskosten voor betalingen.
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Kredietverlening
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Revolut genereert inkomsten uit kredietproducten zoals persoonlijke leningen, kredietlijnen, rekening-courantkredieten en BNPL-diensten (Buy Now, Pay Later). Het bedrijf genereert inkomsten uit rentelasten en kredietvergoedingen, net als traditionele banken.
Welke factoren zouden de prijs van het aandeel Revolut kunnen beïnvloeden?
De aandelenkoers van Revolut zal, na de beursgang, worden beïnvloed door verschillende factoren, gaande van de marktomstandigheden en de bedrijfsprestaties tot wijzigingen in de regelgeving en concurrentiedruk. Beleggers moeten daarom de financiële gezondheid, de groei van het aantal gebruikers en de trends in de sector nauwlettend in de gaten houden om het potentieel van het bedrijf te kunnen inschatten. Hieronder vindt u enkele belangrijke factoren die schommelingen kunnen veroorzaken in de aandelenkoers van Revolut.
Marktomstandigheden en sectorspecifieke trends
Het aandeel Revolut zal onderhevig zijn aan macro-economische factoren zoals rentetarieven, inflatie en de wereldwijde economische omstandigheden. Al deze factoren beïnvloeden het vertrouwen onder beleggers. Aangezien Revolut een digitale bank is, zal de waarde ervan ook een afspiegeling zijn van de algemene trends in de fintech-sector en de verschuivingen op de financiële markten. Het succes van de beursgang zal bepalend zijn voor het sentiment van de eerste beleggers.
Fundamentele factoren en groei van het bedrijf
Revolut maakt al meerdere jaren winst, waarmee het zich onderscheidt van andere fintechbedrijven. Investeerders zullen de omzetgroei in de bancaire, handels- en abonnementsdiensten volgen om de toekomstige expansie in te schatten. Als het bedrijf winstgevend blijft, de gebruikersdeposito's blijven stijgen en de handelsvolumes toenemen, zou dit de aandelenkoers kunnen opdrijven. Een vertraging van de groei in belangrijke markten zou daarentegen een negatieve invloed kunnen hebben op de koers.
Concurrentie en strategische beslissingen
De prestaties van het aandeel zullen bepalend zijn voor de manier waarop Revolut concurreert met Wise, Monzo en traditionele banken. Strategische maatregelen zoals partnerschappen, overnames of mogelijke buy-outs kunnen tot schommelingen leiden, terwijl de concurrentiedruk de groei kan beperken.
Regelgeving en compliance
Goedkeuringen van regelgevende instanties, zoals de verwerving van aanvullende bankvergunningen, zouden de geloofwaardigheid en het vertrouwen onder beleggers kunnen versterken. Wijzigingen in de financiële regelgeving of strengere compliancevoorschriften – vooral op het gebied van cryptohandel en financiële diensten – kunnen echter negatieve gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering en de prestaties van het aandeel.
Marktsentiment en handelsactiviteit
Aankoop-/verkoopadviezen van analisten, handelsvolumes en shortposities kunnen volatiliteit veroorzaken. Belangrijk nieuws – zoals veranderingen in het bestuur, beveiligingsinbreuken of strategische partnerschappen – kan het sentiment beïnvloeden.
Met de deskundige inzichten van onze interne analisten blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de markten. Raadpleeg onze sectie nieuws en analyses voor meer informatie.
Hoe handelt u in Revolut-aandelen via CFD's?
Zodra Revolut op de aandelenmarkt wordt geïntroduceerd, moet u een aantal stappen doorlopen voordat u aandelen kunt beginnen verhandelen.
- Kies een brokerKies een betrouwbare broker die toegang biedt tot OpenAI-aandelen. Handelsplatforms als Capital.com bieden de mogelijkheid om te handelen via contracts for difference (CFD's), zodat u kunt speculeren op prijsbewegingen zonder dat u het onderliggende actief in bezit hoeft te nemen.
- Open een handelsrekeningOpen een account bij het gewenste platform en verstrek de vereiste gegevens. Mogelijk moet u uw identiteit verifiëren.
- Maak een storting Financier uw rekening met een bankoverschrijving, kaart of andere betaalmethoden. Zorg ervoor dat u over voldoende kapitaal beschikt om uw posities in te nemen.
- Volg de prestaties van het aandeelZodra OpenAI op de beurs genoteerd staat, kunt u het aandeel volgen aan de hand van de meest actuele informatie. Lees het nieuws en volg de financiële berichtgeving die de prijs van het aandeel kan beïnvloeden.
- Plaats een orderAls u klaar bent, plaatst u een markt- of limietorder om aandelen te kopen. Stel stop-loss orders in om het risico te beheren.
Welke andere fintech-aandelen kan ik verhandelen?
Per februari 2025 is Revolut nog steeds in particuliere handen. Er wordt echter een beursgang verwacht in 2025. Maar via deze beursgenoteerde bedrijven kunt u toch nog blootgesteld worden aan de fintech-sector:
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Paypal (PYPL) – een groot digitaal betalingsplatform, eigenaar van Venmo, dat BNPL-, crypto- en handelaarsdiensten aanbiedt.
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Block (SQ) – voorheen Square, leverancier van kassasystemen, Cash App en BNPL via Afterpay. Breidt uit naar blockchain en AI-gestuurde financiën.
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Visa (V) & Mastercard (MA) – wereldwijde betalingsgiganten die miljarden transacties verwerken, waaronder ook Klarna BNPL-betalingen.
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Affirm (AFRM) – een belangrijke aanbieder van BNPL-diensten die samenwerkt met Amazon en inkomsten genereert uit handelaarsvergoedingen en financiering.
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Adyen (ADYEN) – een Nederlandse betalingsverwerker voor bedrijven zoals Meta, Uber en Microsoft, die internationale transacties ondersteunt.
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SoFi (SOFI) – een digitale bank die leningen, aandelenhandel, cryptovaluta en herfinanciering van studieleningen aanbiedt.
Lees meer over aandelen in onze gids voor de aandelenhandel.
Veelgestelde vragen
Wie is de eigenaar van Revolut?
Revolut is een particuliere onderneming. CEO Nikolay Storonsky is de grootste aandeelhouder. Medeoprichter Vlad Yatsenko bezit ook een aanzienlijk belang, samen met grote investeerders zoals SoftBank, Tiger Global, Coatue Management en D1 Capital Partners. Zodra Revolut naar de beurs gaat, wellicht in 2025, zal het eigendom worden uitgebreid naar particuliere beleggers.
Wat is de marktwaarde van Revolut?
Revolut werd in 2024 voor het laatst geschat op 45 miljard dollar na een secundaire aandelenverkoop die bedoeld was om werknemers liquiditeit te verschaffen. De bedrijfswaarde kan echter sterk fluctueren in de aanloop naar een beursgang en is afhankelijk van de omstandigheden op de markt, de financiële prestaties en het sentiment onder beleggers.
Wanneer gaat Revolut naar de beurs?
Revolut heeft nog geen officiële datum voor de beursgang bekendgemaakt, maar naar verluidt zou dit in 2025 kunnen plaatsvinden. Het bedrijf overweegt om zich te laten noteren aan de London Stock Exchange (LSE) of de Nasdaq, hoewel de timing mogelijk afhankelijk is van een aantal administratieve obstakels, zoals de nog niet verleende Britse bankvergunning.
Hoe kan ik in Revolut beleggen vóór de beursgang?
Beleggen vóór de beursgang is doorgaans voorbehouden aan institutionele beleggers, durfkapitaalfondsen en particuliere beleggingsfondsen. Sommige voorbeursmarkten, zoals EquityZen of Forge Global, kunnen echter toegang bieden tot aandelen van Revolut als vroege investeerders besluiten te verkopen. Particuliere beleggers zullen waarschijnlijk moeten wachten tot de beursgang.
Zullen Revolut-aandelen beschikbaar zijn via CFD's?
Als Revolut naar de beurs gaat, zullen veel brokers mogelijk contracts for difference (CFD's) op het aandeel aanbieden. Hiermee kunnen handelaren speculeren op de koersbewegingen zonder dat ze het aandeel in bezit hoeven te nemen. De beschikbaarheid van CFD's is echter afhankelijk van de broker, de handelsregels en de vraag of de aandelen van Revolut voldoen aan de liquiditeitsvereisten.
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