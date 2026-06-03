Beursgang van OpenAI
Lees meer over de aanstaande beursgang van OpenAI, ontdek de potentiële prijsbepalende factoren en leer hoe u kunt handelen in AI-aandelen met behulp van CFD's.
Wanneer gaat OpenAI naar de beurs?
OpenAI heeft nog geen officiële datum voor een beursgang aangekondigd. Per 26 februari 2025 wordt OpenAI geëxploiteerd volgens een “afgetopt” for-profit model, wat strategische investeerders aantrekt - zoals techgigant Microsoft - terwijl het bedrijf niet toegankelijk is voor publieke aandeelhouders. Hoewel er nog geen officiële datum is aangekondigd, zijn er berichten dat OpenAI mogelijk binnen de komende twee jaar naar de beurs gaat.
In afwachting van meer informatie over een mogelijke beursgang, kunnen beleggers die willen profiteren van de technologieën van OpenAI overwegen om via indirecte kanalen in het bedrijf te beleggen, zoals bijvoorbeeld in partners zoals Microsoft. Sommigen kiezen er voor om partnerbedrijven te volgen die betrokken zijn bij AI-initiatieven of volgen de relevante ontwikkelingen in de sector. Zonder een formele beursnotering blijft directe toegang tot OpenAI-aandelen echter onmogelijk.
Wat is OpenAI?
OpenAI is een particulier onderzoekslaboratorium voor kunstmatige intelligentie dat in 2015 werd opgericht door een groep technologie-ondernemers en -wetenschappers, waaronder Sam Altman en Elon Musk. Het bedrijf werd opgericht om AI-onderzoek te bevorderen en kunstmatige algemene intelligentie (AGI) te ontwikkelen die de mensheid ten goede komt.
Terwijl vroege AI-projecten zich voornamelijk op vakspecifieke toepassingen richtten, zijn de producten van OpenAI ontworpen om uiteenlopende taken uit te voeren. OpenAI heeft aanzienlijke bijdragen geleverd aan AI-onderzoek, in het bijzonder op het gebied van taalverwerking. Onder hun meest opmerkelijke producten vinden we niet alleen taalmodellen zoals ChatGPT en GPT-4, maar ook platforms voor beeldverwerking zoals DALL-E.
De structuur van het bedrijf is in de loop der tijd sterk geëvolueerd. In 2019 richtte OpenAI een dochteronderneming op met een 'winstbeperking', OpenAI LP, terwijl OpenAI Inc. het moederbedrijf zonder winstoogmerk bleef. Elon Musk stapte in 2018 uit het bestuur van OpenAI, omdat er sprake was mogelijke belangenverstrengeling vanwege Tesla's eigen AI-initiatieven. In 2024 spande Musk een rechtszaak aan tegen OpenAI, CEO Sam Altman en voorzitter Greg Brockman, omdat hij beweerde dat ze de winst en de commerciële belangen van Microsoft belangrijker achtten dan de oorspronkelijke missie van OpenAI, namelijk de veiligheid van AI.
OpenAI genereert inkomsten door een combinatie van samenwerkingsverbanden met bedrijven, API-toegang en gebruikersabonnementen. Het bedrijf verleent GPT-diensten aan bedrijven via de OpenAI API, zodat ontwikkelaars AI-funcies kunnen opnemen in hun eigen toepassingen. Daarnaast verdient OpenAI geld met zijn ChatGPT-product via ChatGPT Plus, een abonnementsmodel dat snellere toegang en premium functies biedt.
Een andere belangrijke inkomstenbron zijn de AI-oplossingen voor bedrijven. OpenAI levert namelijk op maat gemaakte modellen en AI-infrastructuur aan grote bedrijven. OpenAI profiteert ook van strategische investeringen, zoals de samenwerking met Microsoft, die de modellen van OpenAI integreert in Azure en andere Microsoft-producten. Deze combinatie van abonnementen, bedrijfslicenties en samenwerkingsverbanden vormt de kern van het bedrijfsmodel van OpenAI.
Welke factoren zouden de prijs van het aandeel OpenAI kunnen beïnvloeden?
De aandelenkoers van OpenAI - indien en zodra het bedrijf naar de beurs gaat - kan worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de technologische vooruitgang, eventuele samenwerkingsverbanden, het marktsentiment en de regelgeving.
Productlanceringen en technologische vooruitgang
Het aandeel OpenAI zou kunnen profiteren van baanbrekende innovaties zoals 'Operator', een AI-agent voor browser-based automatisering, die op 23 januari 2025 werd gelanceerd voor gebruikers van ChatGPT Pro in de VS. Naarmate het bedrijf zich verder internationaal uitbreidt, en naarmate er updates komen voor het geheugen, de redenering en de personalisatie van ChatGPT, zal de interesse op de markt wellicht toenemen.
Vertragingen, schaalbaarheidsproblemen of concurrentie van rivaliserende AI-bedrijven kunnen het sentiment echter temperen. Het succes van Operator is niet gegarandeerd - als de adoptie uitblijft, er bezorgdheid over de privacy ontstaat of de prestaties tegenvallen, kan het vertrouwen in de technische tijdlijn van OpenAI afnemen.
Strategische partnerschappen
Sterke partnerschappen, vooral die met Microsoft, die de Azure cloud-infrastructuur en een aanzienlijke financiële bijdrage levert, kunnen de groei van OpenAI ondersteunen. Het Stargate Project, een AI-infrastructuurinitiatief van $500 miljard dat op 21 januari 2025 werd aangekondigd in samenwerking met SoftBank, Oracle, NVIDIA en Microsoft - zouden de waarde van OpenAI kunnen verhogen in de aanloop naar een eventuele beursgang. Een te grote afhankelijkheid van belangrijke partners houdt echter risico's in. Als Microsoft haar prioriteiten verlegt, de middelen herverdeelt of uitdagingen ondervindt bij de uitvoering van grootschalige projecten zoals Stargate, kan dat tot onzekerheid leiden.
Financiële prestaties en omzetgroei
De verwachte jaaromzet van $11,6 miljard tegen 2025, mede gevoed door de ChatGPT Pro-abonnementen, bedrijfslicenties en het o1-model dat op 5 december 2024 wordt gelanceerd, zou de aandelenkoers kunnen opdrijven. Met deze innovaties wil men de kosten verlagen en de softwareontwikkeling efficiënter maken. Het is echter niet zeker dat de beoogde omzet wordt bereikt - langzamere adoptie door bedrijven, toenemende concurrentie of bezorgdheid over de winstbeperking van OpenAI kan het bedrijf beperken om op rendabele wijze te groeien.
Regelgeving en juridische beperkingen
Als OpenAI zich proactief engageert op het gebied van AI-governance en regelgeving, kan dit de geloofwaardigheid van OpenAI versterken en investeringen aantrekken, vooral als OpenAI het voortouw neemt op het gebied van verantwoorde AI-structuren. Aanhoudende juridische geschillen - zoals de rechtszaak omtrent het auteursrecht die in oktober 2024 werd aangespannen naar aanleiding van de modeltrainingspraktijken - kunnen echter risico's met zich meebrengen. Als deze geschillen niet worden opgelost, kunnen ze het vertrouwen in de nalevingsstrategie van OpenAI ondermijnen.
Marktsentiment ten aanzien van AI
De belangstelling van investeerders voor AI-gerelateerde beursintroducties zou de aandelenkoers van OpenAI kunnen ondersteunen, gezien de reputatie van OpenAI als marktleider. De steeds sterkere concurrentie van bedrijven als DeepSeek - dat onlangs de voorpagina haalde met zijn krachtige AI-modellen - zou het sentiment echter kunnen doen omslaan. Als DeepSeek of andere concurrenten belangrijke partnerschappen of technologische doorbraken in de wacht slepen, kan de concurrentiepositie van OpenAI onder druk komen te staan.
Macro-economische invloeden
Gunstige marktomstandigheden, lage rentetarieven en een sterke adoptie van AI zouden de waardering van OpenAI in stand kunnen houden. Economische tegenwind, zoals stijgende rentetarieven, inflatie of geopolitieke instabiliteit, kan echter het vertrouwen van beleggers in snelgroeiende en risicovolle bedrijven verzwakken. Als de techsector of de aandelenmarkten in het algemeen achteruitgaan, zou dat ook de aandelenkoers van OpenAI kunnen drukken.
Hoe handelt u in het aandeel OpenAI?
Wanneer, en als, OpenAI zijn aandelen openbaar ter beschikking stelt, moeten handelaren een aantal stappen doorlopen om aandelen te kopen. Dit is hoe u te werk gaat:
- Kies een brokerKies een betrouwbare broker die toegang biedt tot OpenAI-aandelen. Handelsplatforms als Capital.com bieden de mogelijkheid om te handelen via contracts for difference (CFD's), zodat u kunt speculeren op prijsbewegingen zonder dat u het onderliggende actief in bezit hoeft te nemen.
- Open een handelsrekeningOpen een account bij het gewenste platform en verstrek de vereiste gegevens. Mogelijk moet u uw identiteit verifiëren.
- Mijn account financierenFinancier uw rekening met een bankoverschrijving, kaart of andere betaalmethoden. Zorg ervoor dat u over voldoende kapitaal beschikt om uw posities in te nemen.
- Volg de prestaties van het aandeelZodra OpenAI op de beurs genoteerd staat, kunt u het aandeel volgen aan de hand van de meest actuele informatie. Lees het nieuws en volg de financiële berichtgeving die de prijs van het aandeel kan beïnvloeden.
- Plaats een orderAls u klaar bent, plaatst u een markt- of limietorder om aandelen te kopen. Stel stop-loss orders in om het risico te beheren.
Meer informatie over contracts for difference vindt u in onze handelsgids voor CFD's.
Welke AI-aandelen kan ik verhandelen?
Hoewel de aandelen van OpenAI nog niet beschikbaar zijn omdat het bedrijf nog geen plannen heeft om naar de beurs te gaan, kunnen handelaren wel een aantal AI-gerelateerde aandelen verkennen. Deze bedrijven bieden blootstelling aan de opkomende AI-sector en kunnen bovendien verhandeld worden via CFD's. Hieronder vindt u enkele opmerkelijke voorbeelden:
- Microsoft (MSFT): Microsoft is een van de grootste AI-aandelen naar marktkapitalisatie. Dankzij de samenwerking die de techgigant in 2019 is aangegaan met OpenAI en de daaropvolgende financieringsrondes van meerdere miljarden dollars, heeft het bedrijf de rol van AI binnen zijn ecosysteem aanzienlijk versterkt. Enkele opmerkelijke AI-initiatieven van Microsoft zijn Azure AI, GitHub Copilot en Microsoft 365 Copilot. Ontdek hoe u Microsoft-CFD's kunt verhandelen.
- Nvidia (NVDA): Nvidia is een marktleider op de markt voor AI-hardware en staat bekend om zijn GPU's, die essentieel zijn voor de training en toepassing van complexe AI-modellen. De AI-platforms van het bedrijf worden gebruikt door datacenters, autonome voertuigen en deep learning-toepassingen. Ontdek hoe u Nvidia-CFD's kunt verhandelen.
- Alphabet (GOOGL): Ook Alphabet, het moederbedrijf van Google, integreert AI in zijn voornaamste diensten, zoals bijvoorbeeld Google Search, YouTube-aanbevelingen en Google Assistant. De AI-projecten van Alphabet, waaronder de dochteronderneming DeepMind en het AI-platform Gemini, bevorderen de innovatie in het productportfolio van het bedrijf. Ontdek hoe u Alphabet-CFD's kunt verhandelen.
- C3.ai (AI): C3.ai is een pure-play AI-bedrijf dat gespecialiseerd is in bedrijfssoftware voor voorspellende analyses en optimalisatie. Deze tools worden in verschillende sectoren ingezet voor toepassingen zoals supply chain management en fraudedetectie.
- SoundHound AI (SOUN): SoundHound AI richt zich op spraak- en conversationele AI-technologieën en levert diensten via het Houndify-platform. Met deze tools wordt het mogelijk om natuurlijke taal te begrijpen in verschillende bedrijfstakken.
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Hoe lang nog tot ik in OpenAI-aandelen kan handelen?
OpenAI blijft voorlopig in particuliere handen. Er is dus geen directe toegang tot de aandelen op de openbare markten. Zolang het bedrijf geen beursnotering aankondigt, kunt u geen aandelen van OpenAI kopen of verkopen via een traditionele beurs of CFD-platform.
Er wordt gespeculeerd over een mogelijke beursgang, maar er zijn nog geen duidelijke aanwijzingen over het tijdstip. Handelaren die de ontwikkelingen van OpenAI willen volgen, kijken vaak naar partnerbedrijven, zoals Microsoft, die belangen hebben in de technologie van OpenAI.
Mocht het bedrijf uiteindelijk de stap zetten naar een beursgang, dan zullen er snel meer details worden verstrekt over het aanbod, de beursnotering en relevante goedkeuringen van regelgevende instanties. Tot die tijd is er geen directe handel in aandelen van OpenAI mogelijk.
Veelgestelde vragen
Wat is OpenAI?
OpenAI is een particuliere onderzoeksorganisatie op het gebied van kunstmatige intelligentie die in 2015 werd opgericht door Sam Altman, Elon Musk (die later vertrok) en andere tech-ondernemers. De missie van het bedrijf is om ervoor te zorgen dat kunstmatige algemene intelligentie (AGI) de mensheid ten goede komt. Enkele opmerkelijke tools die reeds door OpenAI zijn ontwikkeld zijn ChatGPT en DALL-E. OpenAI fungeert als een non-profit organisatie met een dochteronderneming met beperkt winstoogmerk en werkt samen met partners zoals Microsoft om AI-oplossingen te integreren in verschillende sectoren.
Kan ik ChatGPT verhandelen?
Nee. ChatGPT is een product van OpenAI en geen verhandelbaar actief. Hoewel OpenAI in particuliere handen blijft, leveren haar technologieën, waaronder ChatGPT, een bijdrage aan het algemene AI-ecosysteem. Handelaren die zich willen blootstellen aan AI kunnen op zoek gaan naar beursgenoteerde bedrijven die in OpenAI investeren of met OpenAI samenwerken, zoals bijvoorbeeld Microsoft.
Wanneer gaat OpenAI naar de beurs?
Op dit moment heeft OpenAI nog geen plannen aangekondigd voor een beursgang. Het bedrijf blijft in particuliere handen en wordt gefinancierd door strategische investeerders zoals Microsoft. Hoewel er gespeculeerd wordt over een mogelijke beursgang, is er nog geen officiële tijdlijn of informatie bevestigd. Om op de hoogte te blijven van eventuele updates over de status van de beursgang, moeten handelaren de aankondigingen van OpenAI in de gaten houden.