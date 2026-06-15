De beursgang van Databricks – hoe handelt u in Databricks-aandelen?
Meer informatie over Databricks en de geplande beursgang, inclusief de belangrijkste drijfveren voor het bedrijf, de mogelijke waardering en hoe u de aandelen na de beursgang verhandelt via CFD's.
Wanneer gaat Databricks naar de beurs?
Per april 2025 heeft Databricks nog geen officiële datum voor een beursgang (IPO) bevestigd. Na een financieringsronde van $10 miljard in 2024, waarbij het bedrijf gewaardeerd werd op $62 miljard, wordt echter algemeen verwacht dat het bedrijf in 2025 naar de beurs zal gaan. Volgens analisten is een notering op de Nasdaq het meest waarschijnlijk. De timing kan echter afhankelijk zijn van het marktsentiment rond AI en de macro-economische omstandigheden.
De belangrijkste tijdsbepalende factoren voor een beursgang zijn onder andere:
- Momentum in de AI-sector: Databricks wordt beschouwd als een cruciale speler op het gebied van AI-infrastructuur, en zal wellicht naar de beurs gaan zolang er bij beleggers veel belangstelling is voor AI.
- Financiële groei: Databricks heeft een jaaromzet van meer dan $3 miljard en is naar verluidt bijna winstgevend. Dit zijn twee belangrijke mijlpalen voor een beursgang.
- Interesse van de markt: Een opleving in de beursgangen van technologiebedrijven zou een gunstig klimaat kunnen creëren, zeker voor bedrijven die zich op het bedrijfsleven richten en generatieve AI-capaciteiten bieden.
Wat is Databricks?
Databricks is een Amerikaans gegevens- en AI-bedrijf dat een uniform analyseplatform biedt voor data-engineering, machine learning en business intelligence. Het bedrijf werd in 2013 opgericht door de ontwikkelaars van Apache Spark en biedt organisaties de mogelijkheid om hun databanken en AI-workloads in de cloud te integreren.
Belangrijke mijlpalen in de geschiedenis van Databricks
- 2013Opgericht door zeven academici van UC Berkeley, waaronder Ali Ghodsi, Matei Zaharia en Reynold Xin.
- 2015–2020Breidt het klantenbestand uit onder Fortune 500-bedrijven en gaat samenwerkingen aan met cloudproviders zoals Microsoft Azure en AWS.
- 2021Na de Serie H-financieringsronde wordt het bedrijf gewaardeerd op 38 miljard dollar en door Gartner uitgeroepen tot marktleider op het gebied van datascienceplatforms.
- 2023Haalt 500 miljoen dollar op bij een waardering van 43 miljard dollar en neemt MosaicML over, een generatief AI-modelplatform.
- 2025Naar verwachting zal het bedrijf op de Nasdaq worden genoteerd, wellicht als een van de grootste beursgangen in de AI-sector tot nu toe.
De belangrijkste producten en diensten van Databricks
- Databricks LakehouseKoppelt data lakes aan datawarehouses, voor uniforme toegang tot gestructureerde en ongestructureerde gegevens.
- AI- en ML-toolsTools voor de training en implementatie van machine learning-modellen, inclusief integratie met open-source frameworks.
- Mosaic AI (via overname)Generatief AI-platform dat zich richt op aanpasbare, grootschalige taalmodellen (LLM's) voor bedrijven.
- Gezamenlijke werkruimteGedeelde notitieboeken en dashboards voor datawetenschappers, analisten en ingenieurs.
- Schaalbaarheid in de cloudHosting op AWS, Azure en Google Cloud, voor maximale flexibiliteit in meerdere clouds.
Hoe verdient Databricks geld?
Databricks genereert inkomsten via SaaS-abonnementen, waarbij bedrijven betalen voor toegang tot het platform op basis van gebruik, rekenkracht en functies.
Dit zijn de voornaamste manieren waarop Databricks inkomsten genereert.
|Inkomstenbron
|Beschrijving
|Abonnementen op het platform
|Klanten betalen voor toegang tot de gecentraliseerde analyse- en AI-tools van Databricks, waarbij de prijs wordt bepaald op basis van rekenuren en gegevensgebruik.
|Samenwerkingen met clouddiensten
|Werkt samen met AWS, Azure en Google Cloud – de inkomsten worden gedeeld via marktplaatsvermeldingen en bedrijfsovereenkomsten.
|Professionele diensten
|Biedt opstartbegeleiding, training en ontwikkeling van gepersonaliseerde AI-modellen voor grote klanten.
|AI-modeldiensten
|Na de overname van MosaicML biedt Databricks nu ook LLM-training en optimalisatietools aan als onderdeel van zijn bedrijfstoepassingen.
Databricks heeft wereldwijd meer dan 10.000 klanten, waaronder bedrijven als Shell, Comcast en HSBC.
Welke factoren zouden de prijs van het aandeel Databricks kunnen beïnvloeden?
Zodra Databricks naar de beurs gaat, zal de aandelenkoers van het bedrijf worden bepaald door een combinatie van bedrijfsspecifieke ontwikkelingen en algemene marktfactoren. Beleggers kunnen onder meer rekening houden met de groei van de vraag naar AI-tools bij bedrijven, het vermogen van Databricks om de omzet en marges te vergroten en de prestaties van de tech-IPO-markt in het algemeen. Hieronder volgen enkele van de belangrijkste factoren die na de beursgang van invloed kunnen zijn op de aandelenkoers.
AI-implementatie en bedrijfsgroei
De bedrijfswaarde van Databricks is zeer afhankelijk van de mate waarin het platform wordt gebruikt door bedrijven die hun data-infrastructuur willen moderniseren en op grote schaal AI-modellen willen implementeren. Het succes van de Lakehouse-architectuur, in combinatie met de groeiende vraag naar Mosaic AI-mogelijkheden, zou het optimisme onder investeerders op lange termijn kunnen aanwakkeren. Het binnenhalen van grote klanten, nieuwe partnerschappen of de uitbreiding van het klantenbestand naar nieuwe verticale markten kunnen als positieve signalen worden gezien.
Elk teken van een teruglopende vraag, vooral vanuit sectoren die gevoelig zijn voor economische cycli, kan daarentegen tot bezorgdheid leiden. Als bedrijven hun investeringen in AI uitstellen vanwege budgettaire beperkingen of macro-economische onzekerheid, zou de omzetgroei van Databricks kunnen dalen, wat de aandelenkoers zou kunnen drukken.
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Omzetgroei en marges
Naar verluidt had Databricks in 2024 een jaarlijkse omzet van meer dan 3 miljard dollar behaald en was het bedrijf bijna rendabel. Als de inkomsten blijven stijgen en er duidelijke vooruitgang wordt geboekt naar winstgevendheid, zal dat een belangrijke factor die de hoge waardering na de beursgang rechtvaardigt. Beleggers zullen vooral belangstelling hebben voor consistente kwartaalcijfers, hoge netto retentiecijfers en een strikt kostenbeheer.
Databricks is echter actief in een zeer kapitaalintensieve sector, waarin aanzienlijke investeringen worden gedaan in R&D, cloudinfrastructuur en klantenwerving. Als deze kosten sneller stijgen dan verwacht, of als de groei vertraagt, kan dit de winstgevendheid uitstellen en het bedrijf kwetsbaar maken voor waardeverminderingen.
Omstandigheden op de markt voor technologiebedrijven:
Databricks is niet uniek in zijn soort – de prestaties van het aandeel zullen beïnvloed worden door de algemene belangstelling van beleggers voor beursgangen in de technologiesector en AI-gerelateerde aandelen. Als er in 2025 een reeks succesvolle beursgangen plaatsvindt en het enthousiasme voor AI-infrastructuur blijft aanhouden, kan Databricks profiteren van het positieve momentum. Vergelijkingen met sectorgenoten als Snowflake, Palantir of zelfs Nvidia kunnen de vraag verder stimuleren als het sentiment in de sector optimistisch blijft.
Als beleggers daarentegen voorzichtiger worden – zij het door stijgende rentevoeten, wereldwijde economische neergang of ondermaatse beursgangen in de sector – kan de beursgang van Databricks wel eens stroever verlopen. De waarderingsmultiples zouden over de hele lijn kunnen dalen, waardoor bedrijven in de groeifase onder druk komen te staan om hun marktkapitalisatie te rechtvaardigen met sterkere fundamentals.
Concurrentiedruk
Databricks is actief in een dynamische en zeer competitieve sector, met concurrenten zoals Snowflake, Google BigQuery en Amazon Redshift op het gebied van data, en OpenAI, Hugging Face en anderen op het gebied van AI. Het bedrijf kan zich onderscheiden en zijn voorsprong als pionier op het gebied van AI-infrastructuur behouden door te blijven innoveren, zoals met verbeteringen aan zijn uniforme analyse-engine, generatieve AI-tools of cloud-native prestaties.
Maar dan moet het bedrijf wel snel handelen. Als concurrenten gelijkaardige functies op de markt brengen, lagere prijzen aanbieden of voet aan de grond krijgen bij grote klanten, kan het marktaandeel van Databricks onder druk komen te staan. Partnerschappen of integraties die als reactief in plaats van proactief worden beschouwd, kunnen op strategische koerswijzigingen duiden, wat het vertrouwen onder beleggers zou kunnen aantasten.
Innovatie en AI-mogelijkheden
Aangezien Databricks bedrijven in staat stelt om grote hoeveelheden gevoelige gegevens te verwerken en te analyseren, kan het bedrijf mogelijk onderworpen worden aan strengere controles door regelgevende instanties over de hele wereld. Nieuwe regels met betrekking tot de transparantie van AI-modellen, de rechten van gebruikersover hun gegevens of de lokalisatie van cloudgegevens kunnen gevolgen hebben voor de manier waarop de diensten worden geleverd, vooral in regio's zoals de EU, Azië en Oceanië.
Proactieve compliance en transparantie kunnen het vertrouwen van investeerders versterken en Databricks helpen profileren als een betrouwbare partner op het gebied van AI. Mocht het bedrijf echter steken laten vallen, bijvoorbeeld door datalekken, boetes voor overtredingen of rechtszaken, dan kan dit de reputatie schaden en extra kosten met zich meebrengen, wat zich beide kan vertalen in negatieve beursprestaties.
Media-aandacht, verslaggeving door analisten en handelsmomentum
Net als bij vele andere grote beursintroducties kan Databricks in de eerste maanden als beursgenoteerd bedrijf forse koersschommelingen kennen als gevolg van het sentiment, krantenkoppen en de beoordelingen van beursanalisten. Positieve publiciteit – zoals de opname in belangrijke indexen, sterke winstcijfers of upgrades door analisten – kan de vraag stimuleren en een opwaartse trend veroorzaken.
Het is echter gebruikelijk dat de koers net na de beursgang flink schommelt, vooral als de eerste winstcijfers tegenvallen of als insiders na de lock-up-periode aandelen gaan verkopen. Het sentiment onder particuliere beleggers, onder meer door hype rond AI op sociale media, kan de koersbewegingen op korte termijn ook opblazen, zowel in positieve als in negatieve zin.
Hoe handelt u in Databricks-aandelen via CFD's?
Als Databricks naar de beurs gaat, kunt u mogelijk de aandelen van het bedrijf verhandelen via CFD's. Zo gaat u te werk:
- 1 Kies een platformCapital.com biedt CFD's aan op duizenden wereldwijde aandelen, waaronder ook nieuw genoteerde tech-aandelen.
- 2 Open een rekeningMeld u aan, verifieer uw identiteit en stel uw handelsvoorkeuren in.
- 3 Financier uw rekeningStort geld op uw handelsrekening. Gebruik alleen geld dat u kunt missen.
- 4 Houd de markt in de gatenBekijk de aandelenkoers, winstcijfers en nieuwsberichten van Databricks na de beursgang.
- 5 Open een positieNeem long- of shortposities in om te handelen op de potentiële koersbewegingen. Beheer uw risico, zoals bijvoorbeeld met stop-loss-orders.
Lees meer in onze handelsgids voor CFD's.
Welke andere AI- en tech-aandelen kan ik verhandelen?
Hoewel Databricks voorlopig nog in particuliere handen blijft, kunt u wel beleggen in vergelijkbare of aanverwante technologiebedrijven die actief zijn op het gebied van AI en big data:
- Snowflake (SNOW)Een clouddataplatform dat vaak beschouwd wordt als een belangrijke concurrent van Databricks.
- Palantir (PLTR)Bedrijf gespecialiseerd in AI en analytics voor de overheid en commerciële klanten.
- Nvidia (NVDA)Grote fabrikant van halfgeleiders voor AI-infrastructuur en datacenters.
- Microsoft (MSFT)Belangrijke partner van Azure en investeerder in OpenAI, zowel op het gebied van data als AI-tools.
- Salesforce (CRM)Is eigenaar van Tableau en biedt AI-gestuurde CRM-tools aan.
- Alphabet (GOOGL)BigQuery en Vertex AI van Google Cloud concurreren rechtstreeks met de diensten van Databricks.
Lees onze uitgebreide gids voor de aandelenhandel voor meer informatie over de mogelijkheden.
FAQ
Wie is de eigenaar van Databricks?
Databricks is momenteel in particuliere handen en werd opgericht door een team van computerwetenschappers van UC Berkeley, waaronder CEO Ali Ghodsi. Het bedrijf wordt gefinancierd door een reeks prominente investeerders, zoals Andreessen Horowitz, BlackRock, T. Rowe Price en Microsoft, dat ook fungeert als strategische cloudpartner. Hoewel Ghodsi en andere oprichters nog steeds zeer betrokken zijn in de bedrijfsvoering, wordt de zeggenschap gedeeld met institutionele beleggers.
Wat is de marktwaarde van Databricks?
Databricks werd tijdens de financieringsronde van serie J in 2024 geschat op 62 miljard dollar. Deze waardering werd gebaseerd op de snelle groei van de bedrijfsinkomsten, het groeiende klantenbestand en de toenemende invloed van het bedrijf in het AI-ecosysteem. De uiteindelijke beurswaarde kan hier echter van afwijken en is afhankelijk van de marktomstandigheden, de belangstelling van investeerders en de financiële resultaten die Databricks vóór de beursgang zal publiceren.
Wanneer gaat Databricks naar de beurs?
Hoewel er nog geen officiële datum voor de beursgang is bekendgemaakt, verwachten veel analisten en beleggers dat Databricks in 2025 naar de beurs zal gaan. Het bedrijf laat met zijn omzetmijlpalen, overnames en toegenomen zichtbaarheid bij het publiek zien dat het klaar is om deze stap te maken. Er wordt algemeen verwacht dat het bedrijf op de Nasdaq zal worden genoteerd, hoewel het exacte tijdstip wellicht afhankelijk is van het algemene beursklimaat en de vraag of Databricks voor een traditionele beursgang, een directe notering of een andere structuur kiest.
Kan ik vóór de beursgang in Databricks beleggen?
Toegang tot aandelen vóór de beursgang is doorgaans voorbehouden aan institutionele beleggers, durfkapitaalbedrijven en erkende personen via onderhandse plaatsingen. Sommige secundaire markten, zoals Forge Global of EquityZen, kunnen echter toegang bieden tot particuliere aandelen die worden verkocht door huidige aandeelhouders. Deze aandelen zijn vaak illiquide, onderhevig aan beperkingen en gaan gepaard met een hoger risico. Beleggers moeten daarom eerst grondig onderzoek doen voordat zij kapitaal inleggen.
Zullen Databricks-aandelen beschikbaar zijn via CFD's?
Mocht Databricks zijn beursgang voltooien, dan kunnen brokers zoals Capital.com deze aandelen mogelijk aanbieden via CFD's. Hiermee kunnen handelaren speculeren op de koersschommelingen van het aandeel, zonder dat ze het daadwerkelijk in bezit hoeven te nemen. CFD's bieden ook de mogelijkheid om te handelen met hefboomwerking en zowel long- als shortposities in te nemen. Ze gaan echter gepaard met risico's en zijn daarom eerder geschikt voor actieve handelaren dan voor langetermijnbeleggers. De beschikbaarheid is afhankelijk van de dekking van de broker, de marktvraag en de liquiditeit na de beursgang.
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