De beste dividendaandelen voor handelaren
Meer informatie over wat dividendaandelen zijn, hoe u een dividendrendementsformule toepast, hoe de belangrijkste dividendaandelen worden gerangschikt op basis van hun belangrijkste maatstaven, en meer.
Wat zijn dividendaandelen?
Dividendaandelen zijn aandelen van beursgenoteerde ondernemingen die regelmatig een deel van hun winst uitkeren aan aandeelhouders in de vorm van dividend. Deze uitkeringen komen bovenop de eventuele winsten uit een stijging van de aandelenkoers.
Dividenden worden gewoonlijk per kwartaal, per maand, halfjaarlijks of jaarlijks uitgekeerd, al naargelang de regio en het beleid van de onderneming. Het uitkeren van dividenden is een eeuwenoude praktijk en motiveert aandeelhouders om hun aandelen voor de lange termijn aan te houden.
U heeft waarschijnlijk wel al eens gehoord van de term ‘dividendaristocraten’. Dit zijn bedrijven in de US 500-index die hun dividenduitkeringen al minstens 25 jaar op rij hebben verhoogd en aan specifieke criteria voldoen om opgenomen te worden in de index. Enkele bekende voorbeelden zijn Coca-Cola (KO) en McDonald's (MCD).
Hoe vindt u de 'beste' dividenden op de aandelenmarkt?
De ‘beste’ dividendaandelen vinden gaat verder dan alleen maar uitkijken naar de hoogste rendementen. Beleggers houden vaak rekening met een combinatie van diverse factoren om de duurzaamheid en het groeipotentieel van de dividenden te beoordelen, zoals bijvoorbeeld:
- Dividendrendement is de jaarlijkse dividenduitkering gedeeld door de aandelenkoers, uitgedrukt in een percentage. Een hoger rendement is aantrekkelijk, maar wees voorzichtig: een te hoog rendement kan erop wijzen dat het bedrijf in moeilijkheden verkeert of dat de aandelenkoers sterk is gedaald. Zoek naar rendementen die de inkomsten en het groeipotentieel in evenwicht houden.
- Uitbetalingsratio meet het percentage van de winst dat als dividend wordt uitgekeerd. Hoewel een uitbetalingsratio tussen 30% en 60% vaak als gezond wordt beschouwd, is het ideale percentage afhankelijk van de sector. Zo kunnen REIT's (vastgoedbeleggingsfondsen) vanwege hun bedrijfsmodel hogere ratio's aanhouden en zijn ze mogelijk onderhevig aan de rentetarieven van de centrale bank.
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Dividendgroei is het percentage waarmee het dividendbedrag in de loop van de tijd toeneemt. Een regelmatige stijging geeft aan dat de onderneming financieel gezond is en op lange termijn winstgevend is. Zo zijn ‘dividendaristocraten’ ondernemingen op de US 500 die hun dividenduitkeringen al minstens 25 jaar op rij hebben verhoogd.
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Sector en stabiliteit: bepaalde sectoren, zoals nutsbedrijven, consumptiegoederen en vastgoed, hebben doorgaans stabielere dividenden vanwege hun voorspelbare geldstromen. Kredietratings van bureaus zoals Fitch Ratings of Moody's kunnen meer inzicht bieden in de financiële stabiliteit van een onderneming. Handelaren kunnen ook de dividendgeschiedenis bekijken op websites zoals Morningstar.
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Ex-dividenddatum: aandeelhouders komen in aanmerking voor de volgende dividenduitkering als zij de aandelen reeds vóór de ex-dividenddatum in hun bezit hebben. Wie snelle rendementen nastreeft, moet deze datum nauwlettend in de gaten houden.
De waarde en de financiële stabiliteit van dividendaandelen kunnen in de loop van de tijd fluctueren. Voer daarom altijd zelf onderzoek uit en combineer technische analyse met recente, betrouwbare en geverifieerde bronnen, zoals onafhankelijke analyses, SEC-documenten of kwartaalcijfers.
Meer informatie over dividenden en hoe ze werken vindt u in onze handelsgids voor dividenden.
De 10 aandelen met het hoogste dividend
Hieronder vindt u 10 van de beste dividendaandelen op de Amerikaanse aandelenmarkt, per december 2024. Deze zijn geselecteerd op basis van het rendement, de uitkeringsratio, de dividendgroei, de ex-dividenddata, de sector en de stabiliteit:
|
#
|
Aandeel
|
Sector
|
Trailing dividendrendement*
|
Uitbetalingsratio
|
1
|
Exxon Mobil (XOM)
|
Energieproducten
|
3,4%
|
47,32%
|
2
|
Johnson & Johnson (JNJ)
|
Gezondheidszorg
|
3,28%
|
79,93%
|
3
|
Verizon Communications (VZ)
|
Telecommunicatie
|
6,31%
|
115,69%
|
4
|
Procter and Gamble (PG)
|
Telecommunicatie
|
2,32%
|
67,14%
|
5
|
Medtronic (MDT)
|
Gezondheidszorg
|
3,31%
|
85,02%
|
6
|
Comcast (CMCSA)
|
Telecommunicatie
|
3,12%
|
32,88%
|
7
|
PepsiCo (PEP)
|
Alcoholvrije dranken
|
3,34%
|
77,29%
|
8
|
Altria (MO)
|
Tabak
|
7,09%
|
66,89%
|
9
|
Dow (DOW)
|
Chemische productie
|
6,55%
|
186,67%
|
10
|
Chevron (CVX)
|
Energieproducten
|
4,15%
|
70,33%
*Het trailing dividendrendement is het totaal van de uitkeringen (kapitaalwinsten, dividenden en rente) per aandeel over de afgelopen 12 maanden, uitgedrukt als percentage van de slotkoers van de voorgaande maand.
1 ExxonMobil (XOM)
ExxonMobil is een dividendaristocraat in de energiesector (olie en gas) die consistent goede prestaties levert, zoals blijkt uit het dividendrendement van 3,4% en een uitbetalingsratio van 47,32%. ExxonMobil staat bekend om zijn veerkracht tijdens marktvolatiliteit en heeft zijn dividend al meer dan 40 jaar op rij verhoogd, mede dankzij zijn robuuste upstream- en downstreamactiviteiten.
2 Johnson & Johnson (JNJ)
Johnson & Johnson, een andere dividendaristocraat, heeft zijn dividenduitkeringen al meer dan 60 jaar op rij verhoogd.Dankzij het dividendrendement van 3,28% en een uitbetalingsratio van bijna 80% wordt deze gigant in de gezondheidszorg beschouwd als financieel stabiel en betrouwbaar. De innovaties op het gebied van medische apparatuur en farmaceutische ontwikkelingen vullen de vrij verkrijgbare merken, zoals Tylenol en Benadryl, aan.
3 Verizon Communications (VZ)
Verizon is een groot telecommunicatiebedrijf met een hoog rendement van ongeveer 6,31% en een uitbetalingsratio van 115%. Verizon is het op één na grootste telecommunicatiebedrijf ter wereld en profiteert vooral van zijn uitgebreide infrastructuur en consistente inkomsten, mede dankzij de groeiende vraag naar breedband en 5G-diensten.
4 Procter & Gamble (PG)
Procter & Gamble is actief in de sector consumptiegoederen en heeft een uitstekende reputatie op het gebied van dividendgroei, met een trailing dividendrendement van 2,32% en een uitbetalingsratio van 67,14%. P&G staat bekend om zijn internationale merken zoals Tide, Pampers en Gillette en heeft een lange geschiedenis van dividendgroei.
5 Medtronic (MDT)
Medtronic, een marktleider op het gebied van biowetenschappen, heeft een sterke dividendgeschiedenis, zoals blijkt uit het trailing dividendrendement van 3,31% en een uitbetalingsratio van 85,02%. Het bedrijf staat bekend om zijn medische apparatuur voor cardiologie en diabeteszorg, wat bijdraagt aan de dividendgroei.
6 Comcast (CMCSA)
Deze media- en telecommunicatiegigant biedt een trailing dividendrendement van ongeveer 3,12% en een uitbetalingsratio van 32,88%. Dankzij zijn gediversifieerde activiteiten op het gebied van breedband, streaming en filmproductie (eigenaar van NBC en Universal Studios) biedt Comcast zijn aandeelhouders een consistent rendement.
7 PepsiCo Inc. (PEP)
De wereldwijde dominantie van PepsiCo in de sector van alcoholvrije dranken en snacks ligt aan de basis van zijn trailing dividendrendement van 3,34% en een uitbetalingsratio van 77.29%. Het goed gediversifieerde productaanbod en het ijzersterke merk zorgen ervoor dat het een betrouwbare keuze is voor beleggers die op zoek zijn naar dividendgroei op lange termijn.
8 Altria (MO)
Dankzij het trailing dividendrendement van 7,09% is Altria een uitstekende keuze in de tabakssector, en het uitbetalingsratio van 66,89% toont aan dat het bedrijf veel waarde hecht aan het belonen van zijn aandeelhouders. Ondanks de druk van de regelgevende instanties, blijft het bedrijf innoveren, onder meer met verschillende rookloze tabaksproducten en cannabis.
9 Dow (DOW)
Dit chemie- en grondstoffenbedrijf biedt een uitbetalingsratio van ongeveer 186,67% en een trailing dividendrendement van 6,55%.De sterke positie van Dow in essentiële sectoren, hun 125 jaar ervaring en hun toewijding aan het belonen van aandeelhouderszorgen ervoor dat het een aantrekkelijk dividendaandeel is voor beleggers die willen beleggen in de industriële sector.
10 Chevron Corp. (CVX)
Chevron, een andere energiegigant, vervolledigt deze lijst met een trailing dividendrendement van 4,15% en een uitbetalingsratio van bijna 55%. Dankzij de gediversifieerde activiteiten in de hele energieketen en het conservatieve financiële beleid weet het bedrijf zelfs in moeilijke economische omstandigheden een stabiel dividend uit te keren.
Lees meer over de handel in dividendaandelen in onze uitgebreide gids voor de aandelenhandel.
FAQ
Wat is een dividendaristocraat?
Een dividendaristocraat is een aandeel op de US 500-index dat al minstens 25 jaar op rij zijn dividenduitkering heeft verhoogd. Dit zijn doorgaans grote, stabiele bedrijven zoals Coca-Cola (KO) en McDonald's (MCD), die bekend staan om hun sterke financiële gezondheid en hun toewijding aan het belonen van aandeelhouders.
Wat zijn de beste dividendaandelen om te verhandelen?
De beste dividendaandelen voor beleggers bieden vaak een combinatie van hoge rendementen, stabiliteit en groeipotentieel. Aandelen zoals Chevron (CVX) en Altria (MO) bieden aantrekkelijke rendementen, terwijl dividendaristocraten zoals ExxonMobil (XOM) en Johnson & Johnson (JNJ) betrouwbare dividenden bieden met een geschiedenis van consistente stijgingen*. De waardeproposities voor deze aandelen kunnen mettertijd veranderen. Handelaren moeten daarom altijd de meest actuele gegevens te raadplegen alvorens ze een beslissing nemen.
*Prestaties uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst
Hoe handel ik in dividendaandelen via CFD's?
Als u dividendaandelen wilt verhandelen via een contract for difference (CFD), moet u een rekening openen bij een handelsplatform zoals Capital.com. CFD's bieden u de mogelijkheid om te speculeren op de koersbewegingen van aandelen zonder dat u het onderliggende actief in bezit hoeft te nemen. Dit biedt de nodige flexibiliteit voor handelsstrategieën op de korte termijn.
Houd er rekening mee dat u bij het aanhouden van een long CFD-positie op de ex-dividenddatum recht hebt op een dividendaanpassing, maar dat deze aanpassing geen traditionele dividenduitkering is. Richt u daarom voornamelijk op de koersontwikkeling en op uw risicobeheer.