De beste dividendaandelen voor handelaren

De 10 aandelen met het hoogste dividend

Hieronder vindt u 10 van de beste dividendaandelen op de Amerikaanse aandelenmarkt, per december 2024. Deze zijn geselecteerd op basis van het rendement, de uitkeringsratio, de dividendgroei, de ex-dividenddata, de sector en de stabiliteit:

# Aandeel Sector Trailing dividendrendement* Uitbetalingsratio 1 Exxon Mobil (XOM) Energieproducten 3,4% 47,32% 2 Johnson & Johnson (JNJ) Gezondheidszorg 3,28% 79,93% 3 Verizon Communications (VZ) Telecommunicatie 6,31% 115,69% 4 Procter and Gamble (PG) Telecommunicatie 2,32% 67,14% 5 Medtronic (MDT) Gezondheidszorg 3,31% 85,02% 6 Comcast (CMCSA) Telecommunicatie 3,12% 32,88% 7 PepsiCo (PEP) Alcoholvrije dranken 3,34% 77,29% 8 Altria (MO) Tabak 7,09% 66,89% 9 Dow (DOW) Chemische productie 6,55% 186,67% 10 Chevron (CVX) Energieproducten 4,15% 70,33%

*Het trailing dividendrendement is het totaal van de uitkeringen (kapitaalwinsten, dividenden en rente) per aandeel over de afgelopen 12 maanden, uitgedrukt als percentage van de slotkoers van de voorgaande maand.

1 ExxonMobil (XOM)

ExxonMobil is een dividendaristocraat in de energiesector (olie en gas) die consistent goede prestaties levert, zoals blijkt uit het dividendrendement van 3,4% en een uitbetalingsratio van 47,32%. ExxonMobil staat bekend om zijn veerkracht tijdens marktvolatiliteit en heeft zijn dividend al meer dan 40 jaar op rij verhoogd, mede dankzij zijn robuuste upstream- en downstreamactiviteiten.

2 Johnson & Johnson (JNJ)

Johnson & Johnson, een andere dividendaristocraat, heeft zijn dividenduitkeringen al meer dan 60 jaar op rij verhoogd.Dankzij het dividendrendement van 3,28% en een uitbetalingsratio van bijna 80% wordt deze gigant in de gezondheidszorg beschouwd als financieel stabiel en betrouwbaar. De innovaties op het gebied van medische apparatuur en farmaceutische ontwikkelingen vullen de vrij verkrijgbare merken, zoals Tylenol en Benadryl, aan.

3 Verizon Communications (VZ)

Verizon is een groot telecommunicatiebedrijf met een hoog rendement van ongeveer 6,31% en een uitbetalingsratio van 115%. Verizon is het op één na grootste telecommunicatiebedrijf ter wereld en profiteert vooral van zijn uitgebreide infrastructuur en consistente inkomsten, mede dankzij de groeiende vraag naar breedband en 5G-diensten.

4 Procter & Gamble (PG)

Procter & Gamble is actief in de sector consumptiegoederen en heeft een uitstekende reputatie op het gebied van dividendgroei, met een trailing dividendrendement van 2,32% en een uitbetalingsratio van 67,14%. P&G staat bekend om zijn internationale merken zoals Tide, Pampers en Gillette en heeft een lange geschiedenis van dividendgroei.

5 Medtronic (MDT)

Medtronic, een marktleider op het gebied van biowetenschappen, heeft een sterke dividendgeschiedenis, zoals blijkt uit het trailing dividendrendement van 3,31% en een uitbetalingsratio van 85,02%. Het bedrijf staat bekend om zijn medische apparatuur voor cardiologie en diabeteszorg, wat bijdraagt aan de dividendgroei.

6 Comcast (CMCSA)

Deze media- en telecommunicatiegigant biedt een trailing dividendrendement van ongeveer 3,12% en een uitbetalingsratio van 32,88%. Dankzij zijn gediversifieerde activiteiten op het gebied van breedband, streaming en filmproductie (eigenaar van NBC en Universal Studios) biedt Comcast zijn aandeelhouders een consistent rendement.

7 PepsiCo Inc. (PEP)

De wereldwijde dominantie van PepsiCo in de sector van alcoholvrije dranken en snacks ligt aan de basis van zijn trailing dividendrendement van 3,34% en een uitbetalingsratio van 77.29%. Het goed gediversifieerde productaanbod en het ijzersterke merk zorgen ervoor dat het een betrouwbare keuze is voor beleggers die op zoek zijn naar dividendgroei op lange termijn.

8 Altria (MO)

Dankzij het trailing dividendrendement van 7,09% is Altria een uitstekende keuze in de tabakssector, en het uitbetalingsratio van 66,89% toont aan dat het bedrijf veel waarde hecht aan het belonen van zijn aandeelhouders. Ondanks de druk van de regelgevende instanties, blijft het bedrijf innoveren, onder meer met verschillende rookloze tabaksproducten en cannabis.

9 Dow (DOW)

Dit chemie- en grondstoffenbedrijf biedt een uitbetalingsratio van ongeveer 186,67% en een trailing dividendrendement van 6,55%.De sterke positie van Dow in essentiële sectoren, hun 125 jaar ervaring en hun toewijding aan het belonen van aandeelhouderszorgen ervoor dat het een aantrekkelijk dividendaandeel is voor beleggers die willen beleggen in de industriële sector.

10 Chevron Corp. (CVX)

Chevron, een andere energiegigant, vervolledigt deze lijst met een trailing dividendrendement van 4,15% en een uitbetalingsratio van bijna 55%. Dankzij de gediversifieerde activiteiten in de hele energieketen en het conservatieve financiële beleid weet het bedrijf zelfs in moeilijke economische omstandigheden een stabiel dividend uit te keren.

Lees meer over de handel in dividendaandelen in onze uitgebreide gids voor de aandelenhandel.